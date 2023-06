Românii care vor învăța la cele mai mari academii militare din SUA. Cât de greu a fost să obțină locul

Daniel Popa, absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia va fi unul dintre cei 16 studenți străini ai prestigioasei Academii Militare Navale a SUA – The United States Naval Academy.

Academia din Colorado Spring are 1.200 de studenți pe un an de studiu, dintre care 16 sunt străini, din toată lumea. Printre aceștia se regăsește și Daniel Popa, un tânăr de origine din comuna Pietroasa, județul Bihor, care, în clasa a VIII-a, a decis să urmeze cariera militară.

Pentru a ajunge aici, Daniel a avut de trecut mai multe probe, atât la nivel național, cât și internațional. A știut că are șanse mari să fie admis în toamna anului 2022, când s-a încheiat preselecția națională.

Acesta va fi însoțit la studii în America de doi absolvenți ai Colegiuluiu Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Alin Curcă va studia la West Point, iar Alexia Ursuțu va ajunge Academia Forțelor Aeriene, care își are sediul tot la Colorado Springs.

Pentru a fi acceptați, cei trei tineri au dat examene la limba engleză și matematică, au susținut probe sportive, interviuri pe bandă rulantă precum și bacalaureat pe sistem american. Costurile de școlarizare sunt integral acoperite de Armata americană, iar la final sunt obligați să revină în România, unde vor fi încadrați în Forțele Armate Române.

În cazul lui Daniel Popa, decizia de a merge la studiu în SUA a fost luată în clasa a X-a. „În procesul de admitere la aceste academii contează foarte mult, pe lângă notele bune, și activitățile extracuriculare. M-am pregătit serios în acest domeniu prin participarea la olimpiade de istorie, inclusiv la nivel național, am fost membru în clubul de dezbateri de la colegiu, am fost la diferite concursuri de egleză și istorie, la nivel național și internațional”, afirmă Daniel.

Acesta spune că este pasionat foarte mult de domeniul relațiilor internaționale și de reprezentarea României la nivel internațional. Și din acest motiv a ales să studieze la prestigioasa academie americană, iar, la întoarcere, ar fi încântat să lucreze la o reprezentanță a țării într-o organizație internațională.

Tânărul nu își face griji cu privire la acomodarea de la The United States Naval Academy. „Mi-e un pic teamă de necunoscut, dar cred că este la fel ca și în clasa a IX-a când am fost admis la colegiul militar. Este același lucru, o să fie o experiență inedită, o aventură. Acum privesc spre viitor și o să fie greu, sunt conștient de asta, dar cred că nu am trecut degeaba toate aceste examene și probe, prin asta am demonstrat că sunt pregătit de ce o să urmeze. Cred că o să mă descurc și așa o să fie, pentru că îmi doresc să mă mențin și acolo la academie, să fac o impresie bună, să reprezint România”, spune acesta. Daniel Popa este pasionat de IT și vrea să devină inginer în acest domeniu, iar la final să își pună cunoștințele în slujba Forțelor Navale Române.

În ultimul an de liceu, acesta a deținut gradul onorific de plutonier major, al doilea ca importanță între gradele onorifice acordate elevilor din colegiile naționale militare.

Daniel este al zecelea absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia care își va desăvârși pregătirea în domeniul militar în instituții de renume din Statele Unite ale Americii și primul la Academia Militară Navală a SUA: Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs (trei absolvenți) și Academia Militară „West Point” (șase absolvenți).