Primar aflat în funcție de 34 de ani, candidat la un nou mandat. Iancu Popa și-a petrecut jumătate din viață în acest post

Unul dintre cei mai longevivi primari din România a împlinit 34 de ani în funcție. Ioan Iancu Popa administrează comuna Sântimbru, din județul Alba, neîntrerupt, din 1990.

Cu această ocazie, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, i-a înmânat o diplomă de onoare.

„34 de ani în slujba cetățenilor din comuna Sântimbru. Astăzi l-am felicitat pe domnul Ioan Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, la împlinirea a 34 de ani de mandat. În toti acești ani în care a ocupat funcția de primar, domnul Popa a fost alături de cetățenii comunei și a contribuit la dezvoltarea și prosperitatea satului românesc. Sunt convins că veți continua să slujiți comunitatea cu aceeași dedicație și profesionalism”, a susținut prefectul Nicolae Albu.

La data de 1 februarie 1990, acesta devenea primar al comunei Sântimbru. La alegerile din anul 2020, Ioan Iancu Popa (PNL) a obținut 58,37% din voturi. Acesta urmează să candideze pentru un nou mandat, la alegerile din 2024, la vârsta de 67 de ani.

Primul mandat a fost cu foarte multe provocări firești, având în vedere că au fost și primii ani după Revoluție.

„Drumul către adevărata libertate a cetățeanului l-am pornit atunci cu retrocedarea terenurilor agricole - împărțitul pământului cum se spunea. Foarte multă muncă, muncă cu care nu m-am mai întâlnit – dar am învățat din mers, am urmat și respectat la virgulă legea și ne-am descurcat. Am fost fruntașii județului atunci și fruntași am fost și în 2020 când am fost prima comună din județ cu întabularea în întregime și gratuită pentru comună”, povestește edilul.

Iancu Popa mărturisește că după părerea lui secretul care i-a adus 34 de ani la cârma comunei este să fii primar pentru toată lumea.

„Știu că sună banal – dar cel mai important este să înțelegi că ești primarul tuturor – că ești om pentru fiecare om din comună – indiferent dacă te-au votat sau nu, indiferent de culoarea politică. Oamenii te-au ales și asta înseamnă că și-au pus încrederea în tine așa încât să-i înțelegi și să le înțelegi nevoile. Și trebuie să faci asta atât la nivel individual, cât și de comunitate”, a completat primarul.