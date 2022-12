Filiera aurului. Cum au ajuns ilegal în România cantități uriașe de aur din Turcia. Pedepsele primite de infractori

Șase persoane judecate pentru contrabandă cu aur, pe ruta Turcia – România și alte țări ale UE, au fost condamnate de Tribunalul Alba la închisoare. La percheziții s-au confiscat 60 de kilograme de aur.

Patru dintre inculpați au primit condamnări cu executare, iar doi au fost condamnați cu suspendare. În cazul unui al șaptelea inculpat s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a decesului acestuia.

Dosarul a fost trimis în judecată în septembrie 2018, iar prima sentință a fost pronunțată pe data de 29 noiembrie 2022.

Cercetările procurorilor DIICOT în acest dosar au durat aproape cinci ani, urmărirea penală fiind începută în decembrie 2013, când au avut loc 225 de percheziţii în 29 de judeţe, printre care şi Alba.

Gruparea a fost constituită la iniţiativa lui B. Sedat, cetăţean turc care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România cât şi pe alte rute internaţionale.

„Necesitatea constituirii acestei grupări, a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România şi Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor la negru, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate şi vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa”, se precizează în rechizitoriul DIICOT.

Bijuterii ascunse în spații speciale din autocare

Activitatea infracţională a grupării infracţionale organizate se realiza pe două paliere. Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparţinând cetăţeanului turc, pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia.

După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuşi, care folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor.

Toate autovehiculele folosite, chiar şi autocarele aveau spaţii confecţionate special, care se deschideau codat. După punerea contactului se apăsau butoane şi spaţiile se deschideau electric, fie în instalaţia de are condiţionat sau airbag, sub scaunele din faţă ale maşinii sau în alte părţi.

Totodată, membrii grupării infracţionale desfăşurau şi o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate şi de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost, iar în urma topirii lor erau folosite în procesul de producţie de către bijutierii turci.

Doi turci și doi români - închisoare cu executare

Activitatea infracțională era derulată nu numai pe teritoriul României, ci şi pe teritoriul altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania, ş.a.).

Anchetatorii au ridicat, la percheziții, aproximativ 60 de kilograme bijuterii din aur. Cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 de kilograme.

După patru ani de judecată au fost pronunțate primele condamnări. Astfel B. Sedat, B. Fakic, P. Ioan Daniel și O. Victoraş au primit, fiecare, câte 5 ani cu executare pentru „contrabandă asimilată” și „deținere și transport al bunurilor despre care se cunoaște că provin din contrabandă”.

C. Gheorghe și C. Marian au fost condamnați la câte 3 ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, pentru „complicitate la contrabandă calificată în forma tentativei”.

Instanța a încetat procesul penal în ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat ca urmare a prescrierii faptei.

Tribunalul Alba a dispus confiscarea întregii cantități de aur ridicată la percheziții, precum și a trei autocare și cinci autoturisme de lux. Inculpații și două persoane juridice au fost obligați să plătească către Autoritatea Naţională Vamală a unor despăgubiri în valoare de circa 2,5 milioane de lei. Hotărârea Tribunalului Alba poate fi contestată la Curtea de Apel.