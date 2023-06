Cu cine s-a căsătorit interpretul de muzică populară Tudor Furdui Iancu. Are 29 de ani și este asistentă medicală

Cântărețul de muzică populară, Tudor Furdui Iancu, fiul marelui artist Nicolae Furdui Iancu, s-a căsătorit cu aleasa inimii, o tânără de 29 de ani din Timișoara.

Cea care a făcut marele pas alături de artist este Loredana Ramona, o tânără de 29 de ani din Timișoara, care de profesie este asistent medical.

Cei doi s-au cunoscut în 2021, iar doi ani mai târziu au decis să ducă relația la un alt nivel. Cântărețul a făcut anunțul, într-o postare pe Facebook. Acesta a povestit că exemplu pentru viața de cuplu au fost chiar părinții săi.

„Sfaturi, nu pot să spun că le-am primit pe cale verbală, i-am urmat modelul, el este un om vertical care a format o familie frumoasă, a știut să întrețină relația și familia, să nu se despartă așa cum se întâmplă în zilele noastre, mai ales în lumea artistică. Mă simt privilegiat că am putut să-i urmez sfatul prin exemplu viu, fără să fie nevoit să-mi spună cum să fac. Eu am privit și am băgat la cap”, a precizat Tudor Furdui Iancu pentru starpopular.ro.

Acesta a mai spus că în luna iulie, va avea loc și cununia religioasă la Catedrala din Alba Iulia și petrecerea la un restaurant de lângă oraș.

„Este un moment unic în viață noastră, important și de viitor, să întemeiezi o familie e un lucru deosebit. Îmi doresc să fie bine, să fim fericiți și să avem o viață frumoasă împreună. Suntem împreună din septembrie 2021, așa a fost să fie, acum a venit momentul. O să avem și nuntă, la vara, în iulie. La cununie a fost doar familia, într-un grup restrâns. La nuntă vom fi mai mulți, o vom face în Albă, la Catedrala Încoronării, apoi la o sala frumoasă de lângă Alba Iulia”, a mai spus interpretul de muzică populară.

Tudor Furdui Iancu are 36 de ani și lucrează ca inspector superior în cadrul ANAF.