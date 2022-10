Aventura lui Nero, un câine pierdut acum trei ani de stăpâni. Povestea emoționantă a regăsirii

Un câine pierdut în urmă cu trei ani de o familie din Alba Iulia a fost regăsit și redat stăpânilor. Povestea lui Nero i-a înduioșat pe iubitorii de animale.

Câinele a apărut de câteva zile prin zona unui hipermarket din Alba Iulia. O voluntară a unei asociații care se ocupă de îngrijirea câinilor fără stăpân, s-a hotărât să îl ia de pe stradă, și să îl ducă la veterinar, pentru tratament.

Slăbit, plin de răni, murdar și plin de ciulini, câinele a fost dus la veterinar pentru un consult. În momentul în care a fost verificat de microcip, a apărut surpriza: câinele avea microcip și era pierdut de trei ani.

Când stăpânii au fost sunați nu le-a venit să creadă că Nero a fost găsit. Aceștia au mers într-un suflet după el și și-au găsit prietenul de mult pierdut.

„De aproximativ o săptămână a apărut in zona sensului giratoriu de la Dedeman, acest cățel. Uriaș, slab, plin de răni, ciulini, mișcându-se greu. L-au tot postat diverse persoane însă fara succes de ajutor. Aseară, în jurul orei 11,00 l-am văzut: dormea în același loc pe ciment. Cineva spunea că a fost scos afară din curte de către niște persoane, pe motiv ca e bătrân și că nu mai e bun. M-am decis să îl iau, să îl duc la vet și să mă îngrijesc de el. L-am căutat peste tot în zonă și nu l-am găsit. Am sunat și la hingheri, gândindu-mă ca cineva a făcut sesizare și l-au luat”, a transmis Andreea Berar, voluntar al asociației Help 4 Strays.

Ulterior, câinele a fost găsit la câteva sute de metri distanță. Tânăra a spus că în urma scanării microcipului a avut surpriza să constate că Nero era pierdut de trei ani.

„Am contactat proprietarul, căruia nu iî venea să creadă că este adevărat. Au venit într-un suflet după el, era băiețelul lor! De nerecunoscut față de cum arăta când s-a pierdut. Pentru că este un cățel foarte blând, cel mai probabil a fost furat și ținut atâta vreme în condiții mizere, într-un final i-au dat drumul pe stradă. Norocul lui a fost ca e microcipat. Cât de mult contează sa îți microcipezi câinele si de asemenea, să îl și castrezi/ sterilizezi. Familia a spus ca Nero a simțit o cățea în călduri, a rupt gardul și a plecat. A fost furat și de negăsit timp de 3 ani”, a completat tânăra din Alba Iulia.