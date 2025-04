Vor cădea capete la Romsilva. Ministrul Mediului respinge bugetul instituției: „Prea puţin ambiţios”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a respins bugetul propus de Romsilva pentru 2025, considerându-l „prea puţin ambiţios”, şi a dat termen 120 de zile pentru un plan concret de reformă.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat joi, după ședința de Guvern, că a respins propunerea de buget înaintată de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în valoare de aproximativ 40 de milioane de lei, pe motiv că este lipsită de ambiție.

„Am respins propunerea de buget pe care au comunicat-o ministerului. Am găsit-o prea puţin ambiţioasă”, a declarat Fechet. Acesta a subliniat că într-un an dificil din punct de vedere bugetar, este esențial ca instituțiile care gestionează resurse valoroase ale statului să își înțeleagă rolul.

Proiectul de hotărâre de guvern privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor este deja public și în consultare. Ministrul a anunțat că își asumă reformarea instituției „de sus în jos”, iar una dintre principalele măsuri este reducerea semnificativă a numărului de directori. Astfel, din 121 de directori, ar urma să rămână aproximativ 17, fiecare având un contract pe cinci ani, cu indicatori clari de performanţă. Cei care nu îndeplinesc obiectivele vor putea fi revocați.

Transparenţă şi echitate în angajări şi salarii

Fechet a anunţat că angajările în cadrul Romsilva se vor face exclusiv prin concurs naţional, organizat la sediul central, pentru a asigura şanse egale tuturor candidaţilor. Totodată, ministrul a evidenţiat nevoia de echitate salarială. „Vom institui principiul pentru muncă egală, salariu egal. Astăzi există mari diferenţe de la o direcţie silvică la alta, chiar şi în interiorul aceleiaşi direcţii”, a precizat el.

Reforma teritorială şi eficientizarea activităţilor

În schema propusă de Ministerul Mediului, o direcție silvică nu va putea administra mai puțin de 200.000 de hectare, ceea ce ar contribui la o gestionare mai eficientă a fondului forestier naţional. În plus, toate subunitățile Romsilva, inclusiv ocoalele silvice, pepinierele, centrele pentru vânătoare sau piscicultură, vor funcționa după principii clare de eficiență economică.

Ministrul a atras atenția asupra activităților paralele care afectează misiunea principală a regiei. „Avem direcţii silvice care nu doar exploatează pădurea, dar prepară şi zacuscă sau alte produse alimentare. Opinia mea este că un ocol silvic trebuie să se concentreze pe pădure”, a spus Fechet.

Centralizarea administrației și turismul silvic

O altă măsură vizează comasarea celor 22 de administrații ale parcurilor naționale într-o singură entitate, condusă de un singur director și susținută de o direcție unică pentru servicii suport, precum economic, juridic, resurse umane sau contabilitate.

În ceea ce privește activitatea silvoturistică, aceasta va fi gestionată exclusiv prin Complexul Silva. „E vorba de hotelul celebru pe care Regia îl are în patrimoniu, dar şi de foarte multe cabane în mijlocul pădurii, de care nu ştie multă lume. Ne dorim să gestionăm unitar şi transparent aceste resurse, să asigurăm un standard de calitate în serviciile pe care le vom oferi turiștilor, dar în acelaşi timp să păstrăm caracterul public şi accesibil al structurilor silvoturistice”, a explicat ministrul.

Digitalizare şi controlul resurselor

Fechet a anunţat şi măsuri privind monitorizarea resurselor tehnice ale Romsilva. Parcul auto și utilajele vor fi supravegheate printr-o aplicație de management al flotei, care va include GPS și sonde pentru controlul consumului de carburant.

Cabalinele din patrimoniul Romsilva vor fi păstrate nu ca elemente decorative, ci pentru conservarea patrimoniului genetic al raselor valoroase de cai, cu importanță istorică pentru România. În plus, Muzeul Cinegetic de la Posada va fi transformat într-un instrument activ de educație ecologică.

Termen de 120 de zile pentru un plan concret

Ministrul a încheiat prin a anunţa că a dat un termen de 120 de zile conducerii Romsilva pentru elaborarea unui plan concret de reducere a birocraţiei şi de digitalizare a funcţionării interne. „Urmărim chivernisirea avuţiei naţionale, iar acest lucru înseamnă reducerea risipei, creşterea eficienţei operaţionale, eliminarea oricăror suspiciuni de utilizare necorespunzătoare a resurselor, trasabilitatea completă a activităţilor desfăşurate cu mijloacele de transport şi utilaje ale regiei şi fundamentarea deciziilor de management pe date concrete”, a subliniat Fechet.