Vodafone România și Salvamont - O echipă de pionieri salvează vieți prin tehnologie avansată!

De mai bine de 19 ani, Vodafone România și Salvamont, Asociația Națională a Salvatorilor Montani, au construit împreună o legătură de încredere, având un singur scop în minte: să salveze vieți prețioase în cele mai grele condiții. Astăzi, această colaborare impresionantă își adaugă un nou capitol în istorie, deschizând calea către o nouă premieră în utilizarea tehnologiei și Inteligenței Artificiale în operațiunile de salvare.

Cu un an în urmă, lansarea soluțiilor digitale cu drone a revoluționat complet modul în care misiunile de salvare sunt abordate. Alăturând puterea rețelelor Vodafone GigaNetwork 5G și GigaNetwork FIBRĂ, viteza și eficiența căutărilor s-au multiplicat, salvând astfel mai multe vieți omenești decât oricând.

Iar acum, Salvamont România face un pas fără precedent către siguranță cu AquaEye VODASAFE, primul detector subacvatic de tip sonar digital din țară, capabil să descopere persoanele sub apă în timp record și să salveze vieți în pericol. Și asta nu e tot! Robotul Water Rescue Buoy, cunoscut ca FReD: Fast Rescue Device, intră în scenă pentru a face față situațiilor de urgență subacvatice cu o viteză și precizie fără precedent. Propria dronă subacvatică aduce un plus de inovație, extinzând limitele posibilităților de căutare și supraveghere sub apă.

De asemenea, un scubajet performant se alătură echipei pentru a asigura că nicio zonă greu accesibilă de sub apă nu rămâne în afara razei de acțiune a echipamentului de salvare.

Echipamentele au fost achiziționate în contextul în care numărul de incidente care au loc în peșteri parțial inundate, lacuri, canioane și pe cursurile râurilor montane este în continuă creștere, cele mai multe intervenții având un grad de dificultate ridicat.

„În cei aproape 40 de ani de când fac acesta profesie nobilă, am avut ocazia să trăiesc toate etapele evoluției salvării montane – de la echipamente improvizate, care nu ofereau nicio garanție privind siguranța salvatorului și a celui salvat, apoi la echipamente performante de salvare și prim ajutor, până la echipamente care folosesc tehnologie de cel mai înalt nivel și Inteligență Artificială. Ani întregi ne-am bazat doar pe o brumă de echipament și pe dăruirea și efortul salvatorilor montani, dar acum, ca rezultat al colaborării de aproape 20 de ani cu Vodafone România, folosim inovația și tehnologia de ultimă generație în derularea acțiunilor de salvare. Totodată, faptul că am devenit resursă de pregătire și informare pentru echipe de salvare din țări cu mare tradiție ne confirmă că alegerea și îndrăzneala noastră de a aborda, inova și dezvolta noi soluții în salvarea montană este cea corectă și acest lucru înseamnă vieți salvate”, a declarat prof. Sabin Cornoiu, director Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Gorj și președinte Salvamont România.

Echipamentulachiziționat în baza parteneriatului cu Vodafone și cu sprijinul Consiliul Județean Gorj asigură intervenții mult mai rapide, mai puțin costisitoare și cu riscuri reduse pentru salvatorii acvatici și subacvatici ai Salvamont România.

„Misiunea noastră este să conectăm societatea, cu ajutorul tehnologiei, pentru un viitor mai bun. În cei peste 25 de ani de existență și inovație în România, Vodafone a investit pe plan local peste 5 miliarde de euro și continuăm să ne aducem contribuția zi de zi pentru a avea un impact direct, pozitiv și real asupra vieții comunităților. Credem în puterea tehnologiei, iar parteneriatul cu Salvamont România este un exemplu de bune practici, în care mediul privat și societatea civilă schimbă în bine lumea în care trăim. Inovația face parte din ADN-ul Vodafone și suntem mândri să știm că toate resursele investite în parteneriatul cu Salvamont România salvează vieți”, a declarat Alexandra Olaru, Director Legal & External Affairs, Vodafone România.

AquaEye VODASAFE, detectorul subacvatic de ultimă generație, vine cu un sistem avansat de tip sonar digital, scanează rapid și precis zona de căutare la o adâncime de 50 de metri. Cu algoritmi antrenați să facă distincția între oameni și alte obiecte, poziționează cu precizie locul în care se află o persoană în pericol. Acoperind o suprafață uriașă de peste 8000 m2 într-o singură operație, AquaEye VODASAFE este un partener de încredere pentru misiuni de salvare sub apă.

Mai rapid ca oricând, acest dispozitiv de salvare face minuni în apele deschise, cum ar fi lacurile de munte. Cu o viteză de intervenție de 6 ori mai mare decât metodele tradiționale, FReD este operațional în doar câteva secunde după lansare. Salvatorul abil operează acest robot, asigurând plutirea la punct fix pentru 4 persoane simultan, în apă liniștită.

Cu Drona Subacvatică de calibru industrial, poți pătrunde în adâncurile misterioase ale apelor în misiuni profesionale de căutare. Cu o capacitate impresionantă de a ajunge până la 150 de metri sub apă și o autonomie de 5 ore, drona este un partener esențial în eforturile de găsire a persoanelor dispărute. Echipată cu un sistem topografic de precizie, cameră video și braț robotic, drona subacvatică este pregătită să facă față celor mai dificile scenarii.

Scubajetul, noul sistem de propulsie subacvatică cu jet, devine aliatul indispensabil al salvatorilor în zone greu accesibile sau îndepărtate. Cu motoare, elice și baterii performante, Scubajetul oferă putere și eficiență în misiunile lor de salvare sub apă. Cu această tehnologie avansată, salvatorii pot acționa rapid și profesionist, aducând speranță și siguranță în orice colț al mediului acvatic.

Într-un efort continuu de a sprijini echipamentele subacvatice și echipele de salvare, Vodafone aduce contribuții semnificative prin intermediul dronelor, care devin un ajutor neprețuit în operațiunile de salvare pe întinderile de apă și în spațiile deschise.

Drona, un instrument versatil și de încredere, oferită de Vodafone, este folosită pentru transportul echipamentelor și salvarea victimelor din zonele acvatice dificil accesibile. În plus, Vodafone continuă să acorde sprijin și pentru formarea salvatorilor montani, în special prin evenimentul recent "Aquares 2023". Acesta a fost primul stagiu de pregătire profesională a salvamontiștilor români în salvarea acvatică, specifică mediului montan.

Desfășurat cu succes în perioada 18 - 19 iulie, exercițiul Aquares 2023 a reunit salvatori acvatici și scafandri în activități practice de căutare și salvare din ape de munte. În cadrul acestuia, au fost exersate activități practice de căutare – salvare din ape de munte cu salvatori acvatici și scafandri, folosirea câinilor de salvare în mediul acvatic montan, respectiv organizarea punctului medical de triaj și de prim ajutor.

Utilizarea dronelor în misiunile de salvare montană a cunoscut o creștere semnificativă, cu 80% din echipele Salvamont România folosind această tehnologie. Prin intermediul dronelor oferite de Vodafone, timpul necesar pentru căutarea și salvarea victimelor a fost redus cu până la zece ori. În prezent, 17 județe din România beneficiază deja de avantajele tehnologiei Vodafone, iar echiparea celorlalte județe se află în derulare.

În plus, soluțiile digitale cu drone Vodafone și Salvamont sunt folosite cu succes și în alte domenii. Un exemplu de premieră națională este utilizarea dronei pentru scanarea zonelor montane turistice afectate de cutremure. Echipamentele identifică potențiale pericole, cum ar fi roci de mari dimensiuni instabile sau dislocate de pe versanți. Ulterior, alpiniștii profesioniști inspectează aceste zone pentru analiza detaliată și siguranța publicului.

România a devenit, în ultimul an, singura țară din Europa cu acoperire națională pentru procesarea fotogramelor prin intermediul programului SARUAV,care se folosește de Inteligența Artificială pentru a detecta automat persoane. Centrul Național de Analiză Date Salvamont-Vodafone utilizează această tehnologie, conectată la rețeaua GigaNetwork FIBRĂ, pentru analiza rapidă a datelor de la dronele de fotogrametrie (aproximativ 100 de fotografii în 2 minute). Începând cu 1 august, 11 dispecerate locale vor opera în județele Brașov, Sibiu, Mureș, Prahova, Harghita, Maramureș, Dâmbovița, Hunedoara, Mehedinți, Cluj și Neamț, alături de Centrul Național din județul Gorj. Această acoperire națională poziționează România pe primul loc în Europa și pe locul II la nivel mondial în numărul de centre locale de analiză.

Potrivit celor mai recente date comunicate de Salvamont România, în primele șase luni ale anului 2023, au fost salvate peste 4900 de persoane aflate în pericol, dintre care peste o treime au fost predate Serviciilor de Ambulanță, Smurd și Heli Smurd pentru transport de urgență la spital. Dispeceratul Național Salvamont-Vodafone primește anual peste 14.000 de apeluri, din care peste 8.000 implică accidente montane ce necesită intervenția echipelor Salvamont.

De asemenea, aplicația Salvamont a fost instalată de peste 100.000 de români, fiind un ghid complet de informare și orientare montană. Cu opțiunea SOS, utilizatorii pot solicita serviciul de localizare a poziției telefonului, permițând dispeceratului să primească notificări în timp real cu privire la coordonatele acestora.

Articol susținut de Vodafone România