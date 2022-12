Un sfert dintre români cred că bărbatul trebuie să controleze banii femeii

Un român din patru cred că bărbatul trebuie să controleze felul în care partenera sa îşi cheltuieşte banii ori să îi interzică să aibă un prieten sau o prietenă, arată datele unui barometru despre percepţia românilor faţă de violența împotriva femeilor.

Centrul Filia va lansa la finalul acestei săptămâni un barometru care arată că românii dezaprobă într-o măsură mai mare agresivitatea împotriva femeilor faţă de acum 20 de ani, însă există în continuare un grad mare de acceptare a anumitor forme de violenţă împotriva acestora.

Conform unui comunicat al organizației, 23% dintre cei chestionaţi consideră acceptabil ca unei femei să i se interzică de către partener să aibă un grup de prieteni/prietene, potrivit Agerpres.

În plus, 19% dintre respondenţi consideră deloc sau puţin grav faptul că o femeie este violată după ce a acceptat să meargă acasă la un bărbat, iar 12% dacă o femeie îmbrăcată provocator este violată.

Violența domestică

Când vine vorba de violența domestică, barometrul arată care ar fi motivele pentru care femeile victime ale violenței nu apelează la autorități. Astfel, 96% dintre cei chestionaţi consideră că acestea se tem pentru viaţa lor şi/sau a copiilor. 86% dintre respondenţi indică drept motiv al neraportării faptul că femeile victime ale violenţei nu cred că autorităţile le pot proteja. 85% dintre români sunt de părere că victimele nu apelează la autorităţi pentru că le este ruşine şi nu au unde să locuiască.

„Faptul că în 20 de ani se menţine constant procentul celor care consideră acceptabil controlul economic, social şi psihologic al femeilor poate fi un revelator al factorilor structurali care favorizează violenţele împotriva femeilor", relevă studiul.

Barometrul violenţei de gen a fost realizat în cadrul proiectului "Knowledge is Power! - Research and advocacy for improvement of gender violence policy", finanţat de Ambasada Republicii Federale Germania.

Studiul reprezintă primul barometru privind violenţa de gen în România din ultimii 20 de ani şi surprinde atitudinile şi percepţiile românilor referitoare la violenţa împotriva femeilor, gradul de toleranţă a violenţei în societate, nivelul încrederii în autorităţile responsabile, cât şi obstacolele existente pentru victimele violenţei de gen.