Un român se revoltă împotriva bacșicului: „La cât au umflat preturile, n-ar trebui să mai existe”

Un brașovean a provocat o întreagă dezbatere pe Reddit, plângându-se că i se cere bacșiș chiar și atunci când își ridică personal comanda. Mulți români consideră aceste practici exagerate și cer mai multă echitate.

Bărbatul a menționat că, deși obișnuiește să lase bacșiș în restaurante, i se pare absurd să fie rugat să lase bacșiș atunci când ridică personal comanda.

„Oameni faini, explicați-mi și mie de ce eu, din postura de client care își comandă ceva telefonic sau din aplicație și mă duc SINGUR să îmi achit și să îmi ridic comanda, mi se bagă pe gât cestia asta cu ”cât doriți să punem pe bon”? Bă, au crescut banii în copaci în 2024 sau ce se întâmplă? Las mereu tips 10-15% când consumăm în restaurant, dar e absurd să ceri asta când eu ridic comanda. Când nu am chef să gătesc, îmi dau comandă, mă duc după ea și mi se face mie rușine și jenă când cere asta după ce apasă două butoane pe tabletă. Nu mai zic de atitudinea unor ospătari care când te văd zici că vii să le ceri mâncarea gratis, așa le ești de drag. Doar mie mi se pare, sau lumea asta a devenit foarte rea? Suntem cu bun simt, salutăm tot timpul și de 100 de ori dacă e nevoie, nu știu ce se întâmplă.”, a scris brașoveanul pe Reddit.

„Nu mai lăsați bacșiș, fraților.”

Reacțiile nu au întârziat să apară, mulți românii sunt de părere că practica devine exagerată și chiar absurdă. Unii susțin că, în contextul creșterii prețurilor, bacșișul nu ar mai fi necesar, în special când ridici personal comanda. Criticile se adresează și atitudinii agresive a personalului care cere bacșiș pentru servicii minime.

„Nu mai lăsați bacșiș, fraților. Voi i-ați învățat. Bacșiș lași dacă dorești din propria inițiativă, nu că așa îmi impune restaurantul/ospătarul. Dacă îl vezi pe unu' că strâmbă din nas, spune-i să se strâmbe la patron ca să ii crească salariul.”, a scris cineva.

„La cât au umflat preturile, n-ar trebui să mai existe tips.”, a subliniat altcineva.

„Când vine vorba de bacșiș, mă comport foarte lent, calm și ferm. Zic "zero" sau "nimic" fără nicio urmă de agresivitate, doar cu siguranță. După ce își îndepărtează privirea de a mea, chelnerul/casierul simte jena, nu eu. Învățați să inversați rolurile. Nu e normal să ceri bacșiș pentru orice.”, a comentat un utilizator.

„Cum adică 10 la sută?”

„Fază tare: am comandat mâncare de la un fast-food care are livratori personali; deja oamenii de acolo mă cunosc, deoarece comand foarte des și întotdeauna am primit frumos și repede mâncarea la ușă (mereu le-am lăsat bacșiș, din prima zi). Totuși, un livrator mai tinerel (probabil nou) m-a sunat să cobor după mâncare. M-am dus la mașina lui și am stat cinci minute să termine conversația la telefon, ca să îmi pot primi comanda. După aceea, nici nu s-a dat jos din mașină și mi-a spus: „Ai mâncarea pe bancheta din spate, ia-o și tu că știi ce număr ai la comandă.” Apoi, după ce am luat singură mâncarea din mașină, m-a întrebat: „De obicei, oamenii îmi dau cam 10 lei bacșiș, ai cash sau îți dau Revolutul?” Am rămas mască! Mă mir cum nu m-a sunat să merg să îmi fac singură mâncarea.”, a povestit un internaut.

„Cum adică 10 la sută? În Germania se lasă 2 euro și doar dacă nota depășește 100 se lasă 5 bacșiș. Românii sunt mai bogați ca nemții.”, a subliniat un român din diaspora.

„Locuiesc în SUA și am locuit câțiva ani și în Canada. Minimul aici este cam la 20% acum. Sunt oameni care lăsa tips 25-30%. E aberant și sper sa nu ajunga așa și în România.”, a scris altul.

„0% și un review negativ. Asta merita să le zici. Nu suntem în SUA, unde patronii nu plătesc chelnerii. Tu cumperi mâncarea, plătești mâncarea și atât. Dacă vezi că-i vreun nepalez mort de foame, dă-i și lui 10 lei să aibă ce mânca în ziua aia, dar altfel nu. Care chelner vrea bacșiș, să se ducă în SUA. Eu, de principiu, nu dau bacșiș, că nici eu nu primesc.”, îndeamnă un român.

În București, bacșișul a devenit o practică obișnuită, impulsionată de venituri mari și dorința de a părea generos, evidențiază un comentariu: „Au văzut că merge, în București cel puțin sunt foarte mulți oameni, un procent semnificativ din ei au venituri mult peste medie și "își permit" bacșiș. Românul e fudul și pentru el e o chestie de statut să lase bacșiș, simte că "se face de râs" dacă nu lasă un 10-20 lei. Mulți nu trec prin filtru faptul că serviciul a lăsat de dorit, lasă bacșiș din reflex. Deocamdată încă merge, urcă prețurile în neștire, au ajuns să pretindă bacșiș la modul agresiv pentru orice lucru, chiar și dacă clientul își ridică singur comanda sau e vorba despre o singură cafea pe care o prepară aparatul, omul de la tejghea doar pune capacul peste ea și o înmânează clientului”.