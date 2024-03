Un român povestește cum e la grătar în Germania: „Am fost 15 invitați și avea 4 fripturi. Bă, mi-era o foame“ VIDEO

Un român stabilit în Germania i-a amuzat copios pe conaționali și a stârnit sute de reacții pe internet când și-a povestit experiența cu grătarele la nemți.

„Au fost 15 invitați și ei aveau 4 fripturi. Deci pur și simplu mi-a fost o foame, nu știu de mine, invitat la grătar, de altfel. Nemții get-beget nu pun niciodată preț pe cantitatea alimentelor de la un grătar.

Băutură cât cuprinde, băutură să îți pui și în cap. Aici sunt oameni care se bucură. Nu a fost cazul. Am fost invitați la un grătar și am mâncat dimineața normal. Am ajuns acolo la prânz, s-a făcut focul, de regulă nu se respectă ora 2, s-a făcut mai târziu, 3-4.

Bă, mi-era o foame, îmi venea să mă apuc de scaunele alea. Și eram vreo 15, fără copii. Nemții get-beget, deci vorbesc de nemții-nemți. Patru fripturi foarte mari pe grătar. Aia era tot, mă!

Ne-a venit o bucată, nouă ne-a dat o bucată de familie. Deci o bucată de carne de familie, a tăiat-o așa în patru. Nu-mi venea să cred.

Și atunci s-au simțit până la urmă și au mai scos niște cremvurști de ăia normali. Ne-au rugat să mai gustăm ceva. Dar băutură, cât pentru trei grătare. Deci nu-mi venea să cred, așa sunt”, a povestit cu umor conaționalul nostru.

„Mănânci ce aduci. Băutură, nu-i problemă”

După ce a vorbit cu câțiva prieteni germani, românul s-a lămurit cum stau lucrurile. De altfel, nu este diferit de cum se merge la grătar în România: mănânci ce aduci.

„Așa sunt nemții, am mai vorbit, după chestia asta pe ce am pățit, am vorbit cu un prieten, că avem și noi prieteni nemți aici. Ne-au spus că la noi așa e, nu se face multă mâncare. Mai sunt care te anunță: <Mănânci la grătar ce îți aduci>. Adică vii cu pachetul, cu carne la pachet. Băutură, nu-i problemă aici. Pentru că toți au baruri în casă, toți m-au invitat să le gust vinurile, au pivniță, au loc unde să-și depoziteze vinurile, dar îți aduci mâncare de acasă”, a mai adăugat românul.

„Ne-au întrebat câți cartofi mâncam de fiecare”

Cum era de așteptat, postarea amuzantă a românului a stârnit sute de reacții din partea conaționalilor noștri, dintre cele mai diverse și mai pestrițe.

„N-ati știut voi, el face gratarul, dar voi trebuia să vă aduceti ce vreți voi să mâncați... am mai auzit așa ceva”, a scris cineva.

„Eu am fost la un austriac la grătar și ne-au întrebat câți cartofi mâncam de fiecare”, susține cu umor un alt român.

„Stai sa vezi la olandezi. Te întreabă înainte cam câtă carne mănânci? 200 de grame e ok?”, continuă în aceeași notă altcineva.

„Mergi în Sicilia, de când vii te așează la masă și cam 2,3 ore doar asta faci, mănânci”, povestește altcineva experiența din Italia.

„În Spania făceam grătar cu toate felurile de carne salate + desert. Veneau spaniolii și mâncau, dar ei nu te invitau niciodată”, spune un alt român.

„În Italia, la fel. Noi când organizăm petreceri și-i invităm, rămân uimiți”, continuă un conațional.

„Ideea de grătar împreună cu alte 10-15 persoane presupune ca fiecare să își aducă de acasă ce își dorește sau se merge la cumpărături împreună”, a concluzionat o româncă.