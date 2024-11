Un bucureștean reclamă că are nevoie de reconstrucția penisului după ce a apelat la un salon de piersing

Un tânăr din Capitală spune că are nevoie de mai multe intervenții chirurgicale pentru a rezolva o problemă dobândită în urma unei proceduri de implant genital efectuată într-un salon de piercing din Constanța. Persoana reclamată se apără și spune că de de fapt clientul urmărește să câștige bani.

Problema bucureșteanului de 35 ani a început, spune acesta, în 6 octombrie 2024, când a apelat pentru a doua oară la serviciile unei persoane specializate în piercing și care are un salon cu foarte mulți clienți. Tânărul spune că și-a dorit un „upgrade” în zona genitală și a fost încântat de prețul perceput de salonul din Constanța.

Dacă prima intervenție, un implant cu bile de silicon, a decurs bine, la a doua lucrurile nu au mai stat la fel și tânărul s-a confruntat cu probleme pe care, spune acesta, ar vrea ca alți bărbați să le evite. Așa că a înaintat o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, a făcut o plângere și la ANPC și vrea să promoveze și o acțiune în instanță și să ceară daune.

„Dânsa practică operațiune asta pe bandă rulantă, operațiune ilegală, pentru că doamna nu este doctor. (...) Toate lucrurile le-am aflat după, că nu este autorizată și că nu are dreptul să facă toate lucrurile astea într-un cabinet non-medical. Doamna își face reclamă foarte intensă pe Tik-Tok. Eu acolo am văzut-o, acolo am căzut în plasa dânsei. Aveam și drum în Constanța, nu m-am dus special pentru chestia asta, și am zis s-o vizitez ca să fac asta, motivele sunt ale mele, nu intru în discuții”, începe bucureșteanul să-și depene povestea.

Procedura căreia i s-a supus, spune bărbatul, este una complexă. Cu toate astea, în timpul operațiunii nimic nu i-a dat de bănit că ceva ar putea fi în neregulă.

„Nu mi-a dat nimic de gândit, pentru că doamna urmează o procedură de sterilizare. Ea are un cabinet de piercing-uri și implanturi dermale, dar legal, vă pot da și legea, legiuitorul spune că nu are voie să facă intervenții în zona aia. Are voie să facă piersing-uri, dar intervenții, implanturi, nu are voie pentru că nu este doctor”, susține tânărul.

„Foarte mulți bărbați doresc să-și facă astfel de upgrade-uri și ajung la doamna”

Un implant precum cel cerut de tânăr costă, conform spuselor acestuia, 600 lei, un preț pe care l-a considerat avantajos. „Foarte mulți bărbați doresc să-și facă astfel de upgrade-uri și ajung la doamna, pentru că doamna are și un preț accesibil pe piață, de 600 lei. Un doctor normal, cum ar fi un doctor chirurg, estetician, practician, din București ia 600 euro pe așa ceva. Și evident că prețul atrage. Doamna are o clientelă foarte mare”, adaugă tânărul.

După ce, în urma celei de-a doua intervenții, s-a confruntat cu o inflamare a zonei și de complicații care nu i-ar mai permite să aibă o viață sexuală normală a început să caute informații și mai multe despre cabinet și despre cea care i-a făcut implantul și spune că a aflat, iar asta chiar din reclama de pe Tik-Tok, că „doamna se duce pe la diverse cabinete, dacă are grupuri de 3-4 persoane se deplasează în zona respectivă, iarăși ilegală treaba. Ea nu mai face lucrul ăsta într-un salon, ci undeva pe-o masă, undeva într-un birou”, acuză tânurul, care nu vrea să îi fie dezvăluită identitatea.

„Nu ne putem juca, pentru că eu am făcut din păcate o complicație, țesutul meu a cicatrizat în zonă, și la toți doctorii la care m-am dus mi-au spus că trebuie făcută o operație de tăiere de jur-împrejur, de circumcizie, să mă facă musulman, pentru că nu mai are ce să facă, țesutul a cicatrizat. Vă dați seama că la mine viața sexuală e destul de dificilă. La mine o să taie doctorul ceva și n-o să mai crească înapoi. Inclusiv asta e vătămare corporală din culpă”, acuză tânărul.

Bărbatul o acuză pe specialista în piercing-uri, a cărei profesie este aceea de kinetoterapeut, că ceea ce i-a făcut este o procedură de implant dermal în zona genitală pe care nu ar avea voie să o facă (pe site-ul salonului sunt menționate inclusiv aceste proceduri în oferă). După ce au apărut complicații bărbatul s-a adresat mai multor clinici, pentru a afla ce are de făcut.

„Doctorii au dat ochii peste cap și au zis – cum ți-ai făcut așa ceva într-un cabinet non-medical, pentru că nu se face așa ceva decât de un doctor și un cadru medical? Se face o incizie cu bisturiul, un buzunăraș mic, dar nu se face operațiune de străpungere a pielii de la stânga la dreapta, provocând o traumă foarte mare în zona respectivă, ci se face un buzunăraș cu bisturiul în care se introduce și se coase efectiv, sub supraveghere medicală și ulterior la consult. Ea nu are nicio treabă și nu are niciun parametru. Dacă-i spui să facă 20 de implanturi, 20 face, n-are nicio chestie morală de vindecare, nu lasă zona să se vindece. Face peste zonele nevindecate”, acuză tânărul, care susține că dorește „doar stoparea ei, pentru că, OK, am pățit-o eu, dar dacă o pățesc și alții...”.

Problema tânărului nu s-a rezolvat și spune că este în situația în care caută ajutor în străinătate, pentru că de la medicii consultați în țară ar fi primit o variantă pe care n-o acceptă.

„Toți oamenii de aici vor să taie. Hai să tăiem ca să fie bine. Nu aș vrea să taie. Mă costă foarte mult să repar ce a făcut ea. A fost tariful 600 lei, și a implantat trei, adică 1.800 lei. Și acum mă costă doctorii pe unde mă duc undeva la 4.000 euro în sus ca să repare situația. 4.000 – 5.000 euro, pe acolo, și dacă se poate repara, că eu am vaga impresie că sunt mai multe intervenții, nu doar una. Doamna este foarte senină, pentru că tratează infecția, cangrena, ca o complicație care se poate face în urma implantării”, insistă tânărul.

Deși astfel de implanturi ar trebui făcute cu bisturiul, după cum susține tânărul, specialista în piercing-uri folosește un instrument uzitat în procedurile de piercing.

„Ea a reinventat roata, a venit ea cu o nouă metodă de străpungere a pelii. Folosește un instrument cu care se dau găurile mari în ureche. Cu acela face intervenția în zona respectivă. Ei, vă dați seama că eu n-am știut, nu m-am interesat, pur și simplu pe mine m-a încântat. Ulterior, după complicații și discuțiile cu doctorii am aflat informații pe care dacă le-aș fi aflat înainte nu m-aș fi dus în ruptul capului la ea”, susține bucureșteanul.

„Domnul a venit pentru implant genital, nu a venit pentru implant dermal”

Reprezentanta salonului și persoan incriminată că i-ar fi provocat clientului său o vătămare corporală susține, în schimb, că nu doar că acest client a știut pentru ce a venit, dar că a fost și mulțumit și că a solicitat mai multe servicii, atât pentru el cât și pentru parteneră. Femeia spune mai întâi că nu vrea să facă public „această problemă mică” și că „domnul pur și simplu minte”. Începe în cele din urmă să povestească cum s-au derulat lucrurile și dă asigurări că are toate avizele necesare.

„Domnul a venit pentru implant genital, nu a venit pentru implant dermal. Domnul a confundat operațiunile. Normal că am voie. Omul era la a doua procedură, știa exact cum trebuie să aibă grijă de implanturi. Nu a avut grijă de implanturi, nu a așteptat o lună de zile să se cicatrizeze cum trebuia, deci știa totul. Am și o reclamație făcută, ditamai reclamația, și acum vine că trebuie reconstruit, ceea ce nu este adevărat. Trebuie practic scoase acele bile, pentru că nu a avut grijă de ele cum trebuia, nu a făcut acea procedură, nu a făcut absolut nimic. L-am chemat la control, nu a vrut să vină, a negat totul, și s-a dus să îmi facă mie rău aiurea. L-am chemat când mi-a spus că se prezintă nu știu ce problemă. I-am spus – vino să vedem, dacă nu sunt OK le scoatem, se pot găsi o grămadă de variante!”, susține femeia.

Reprezentanta salonului spune că execută serviciile pe bază de programare și de achitare a unui avans, iar clienții săi semnează un consimțământ în privința procedurii. Cu tânărul din București spune că s-a înnțeles chiar foarte bine până la un punct.

„Domnul m-a văzut pe Tik-Tok, mi-a trimis avansul, i-am trimis factura, a venit la prima procedură pentru implantare de trei bile și cu doamna. A venit, a semnat o declarație pe propria răsăpundere, i-am expus riscurile, ce să facă, i-am dat și produsul de curățare, i-am explicat cum să aibă grijă, am făcut-o și pe doamna, totul a fost ok. În acest timp, implanturile dânsului s-au vindecat mai repede, pentru că am lucrat foarte bine. În timpul acesta a încceput să mă întrebe pentru alte piercing-uri, alte proceduri, și pentru el și pentru doamna. S-a programat pe 6 octombrie. Dacă nu lucram bine, nu mai venea”, susține femeia. La data stabilită, tânărul s-ar fi prezentat împreună cu partenera pentru câte un piercing. „A semnat declarația pe propria răspundere, după care, când trebuia să adaug piercing-ul, îmi spune că mai vrea să adauge încă două bile. Avea trei, foarte bine cicatrizate. Mai vrea încă două implanturi genitale, nu dermale, cum a zis domnul, și un piercing. I-am explicat. Domnul voia și cele mai mari implanturi. I-am spus, trebuie să ai mare grijă de ele”, a detaliat femeia reclamată cum ar fi decurs lucrurile.

În următoarea zi totul ar fi fost bine, iar câteva zile la rând nu ar mai fi comunicat. După care clientul ar fi sesizat că se confruntă cu o inflamație. „I-am spus că bilele se umflă, e normal, e implant”, susține femeia. I-ar fi dat și alte sfaturi de îngrijire, pe care, mai spune aceasta, cu siguranță nu le-a urmat.

„După 5 zile îmi spune iarăși că nu este OK. I-am spus ce să facă, să vină, n-a vrut. În condițiile în care știa ce să facă, nu a vrut să pună produsul de curățare, nu a vrut să se panseze, nu a vrut să facă cealaltă procedură pe care i-am sugerat-o. Eu cred că de la început a fost gândul lui să-și circumzeze penisul și să-l reconstruiască. Și acum s-a legat de mine pentru procedurile astea făcute ca la carte și vrea bani pentru procedurile astea”, acuză la rândul ei femeia.

Proprietara salonului susține că serviciile pe care le-a achiziționat clientul său fac parte din categoria piercing-uri, pentru care are calificarea necesară. Mai mult, îl acuză pe client că nu a așteptat perioada indicată, de 30 de zile, pentru vindecare, și că a început să înainteze plângeri la nici două săptămâni de la intervenție, fără să-i accepte ajutorul.

„Implantul dermal e total diferit și nu se face în penis. Eu nu i-am făcut niciun implant dermal. Intră în categoria de piercing. Practic bilele i s-au suprapus, asta s-a întâmplat. Chiar dacă mi-a făcut rău, l-am chemat să vină să rezolvăm problema. (...) Am raportul medical în care scrie că trebuie scoase bilele, nu trebuie niciun fel de reconstrucție. El s-a dus la chirurgul vedetelor, care i-a spus că trebuie reconstrucție. El nu are nimic, penisul lui arată perfect”, a mai susținut femeia reclamată.