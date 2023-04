Tradiţii de Izvorul Tămăduirii, ziua când se sfinţesc apele. Ce e interzis să faci cu desăvârșire pe 21 aprilie

În fiecare an, în prima vineri după Paşte, creştinii ortodocşi sărbătoresc Izvorul Tămăduirii. Este marele praznic închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în mântuirea oamenilor. În acest an, sărbătoarea are loc pe 21 aprilie.

Numele de Izvorul Tămăduirii aminteşte de o serie de minuni săvârşite la un izvor aflat în apropierea Constantinopolului.

Conform legendei, Leon cel Mare, cu puţin timp înainte de a ajunge împărat, se plimba printr-o pădure din apropierea Constantinopolului. Întâlneşte un bătrân orb care îi cere să-i dea apă şi să-l ducă în cetate. Leon va cauta în apropiere un izvor, dar nu va găsi. La un moment dat, a auzit-o pe Maica Domnului spunându-i: "Nu este nevoie să te osteneşti, căci apa este aproape! Pătrunde, Leone, mai adânc în această pădure şi luând cu mâinile apa tulbure potoleşte setea orbului şi apoi unge cu ea ochii lui cei întunecaţi".

Leon va face ascultare şi astfel va găsi un izvor din care îi va da orbului să bea. Îi va spăla faţa cu această apa, iar orbul va începe să vadă. După ce a ajuns împărat, Leon a construit lânga acel izvor o biserică.

Mai târziu, împăratul Justinian (527-565), care suferea de o boală grea, s-a vindecat după ce a băut apa din acest izvor. Ca semn de mulţumire a construit o biserică şi mai mare. Această biserică a fost distrusă de turci în anul 1453.

De-a lungul timpului, apa acestui izvor a vindecat multe boli şi a tămăduit diferite răni şi suferinţe. Credincioşii care merg la Istanbul(numele nou al vechii cetăţi a Constantinopolului), se pot închina în biserica Izvorului Tămăduirii. Actuala construcţie este din secolul al XIX-lea, dar la subsolul acesteia se afla un paraclis din secolul al V-lea unde există izvorul cu apa tămăduitoare din trecut.

Te va proteja de rele și boli

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii nu are o dată fixă, fiind prăznuită în vinerea din Săptămâna Luminată, adică vinerea care urmează după Paşte.

În această zi, credincioşii merg la biserică pentru a lua Agheasmă Mică, apă sfinţită ce poate fi băută tot anul, spre deosebire de Agheasma Mare, de la Bobotează, care poate fi băută timp de numai 8 zile. Se spune că dacă o bei, te va proteja de rele și de boli. În unele zone, la sărbătoarea de azi, preoții merg pe la fântâni și izvoare și le sfințesc. De asemenea, casele și oamenii sunt sfințite cu aghiasmă pe 21 aprilie 2023 și citesc Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu.

Apa sfinţită de Izvorul Tămăduirii este luată de credincioşi pentru vindecarea de bolile sufleteşti şi trupeşti.

La sate, vitele și grădinile sunt stropite cu Agheasmă de Izvorul Tămăduirii 2023. În unele zone, tinerii își fac jurăminte în care își promit că vor fi alături la bine și la rău.

La sărbătoarea de azi e interzis să faci mai multe lucruri. Se spune că dacă muncești în această zi vei avea ghinion tot anul. Nu e bine să speli, să calci sau că coși, mai ales haine. Se crede că lucrul nu se va termina niciodată dacă încalci aceste reguli.

Izvoare tămăduitoare din România

În România există mai multe izvoare tămăduitoare. Unul dintre acestea se află la Mănăstirea Ghighiu din județul Prahova. Potrivit tradiției, episcopul sirian a adus icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului în acest loc și a cerut iertare Fecioarei Maria pentru că a luat icoana din locul în care se afla. A doua zi, în locul în care s-a rugat, a apărut un izvor tămăduitor.

Un altul se găsește la Mănăstirea Dervent și ar fi apărut din locul în care Apostolul Andrei a împuns piatra cu toiagul.