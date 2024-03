Tinerii români vor să știe ce mănâncă: 7 din 10 obișnuiesc să consulte valorile nutriționale înainte să comande

Mai mult de jumătate dintre români, 56%, sunt interesați de valorile nutriționale ale preparatelor pe care le comandă. Iar cei mai mulți sunt tineri. Mai exact, 7 din 10 persoane care declară că obișnuiesc să consulte valorile nutriționale înainte să comande au până în 35 de ani.

Numai unul din zece ignoră aceste detalii, arată un studiu realizat de IZI Data, care mai menționează că circa o treime dintre români mănâncă în oraș în fiecare săptămână, iar un sfert din respondenți comandă acasă felurile de mâncare preferate.

Amintim că de aproape un an, cei din industria HoReCa trebuie să afișeze aceste informații, conform ordinului ANPC 201/2022. Adică numărul de calorii, cantitatea de grăsimi, acizi grași saturați, glucide, zaharuri, proteine, sare și lista aditivilor din componența preparatelor.

Însă doar 22% dintre cei chestionați spun că au văzut aceste informații în majoritatea cazurilor, iar 42% spun că le-au văzut uneori, chiar dacă acest lucru este obligatoriu.

„Am făcut acest studiu pentru a vedea cât de mult sunt atenți românii la ceea ce mănâncă în oraș sau comandă acasă și observăm că sunt atenți și își doresc să știe ceea ce consumă, mai ales în materie de aport caloric, sare, zahar și aditivi. De asemenea, și pentru a trage un semnal de alarmă unităților de tip HoReCa care încă nu au afișat aceste informații către clienți. În curând, acesta va fi un criteriu de selecție al restaurantului sau locației unde românii vor lua masa”, a transmis Valentin Krancevik, co-fondatorul aplicației Valori Nutriționale.

Idee bună, prost implementată

Problema este că și atunci când sunt expuse, informațiile pot induce în eroare, atrage atenția și Mihaela Posea, medic specialist Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

„Ideea este foarte bună, însă, în realitate este prost implementată. Am întâlnit restaurante care nu au luat foarte în serios aceste declarații nutriționale. De multe ori, ca medic observ că anumite preparate au prea multe sau prea puține calorii, iar corelând informațiile nutriționale și lista de ingrediente, găsesc neconcordanțe. De exemplu, o salată apare cu 30 de calorii pe suta de grame, iar la glucide apare că are zero, însă în lista de ingrediente regăsesc ulei. Problema e că rețetarul nu a fost făcut corect, lista de ingrediente e una, iar valorile nutriționale sunt altele. În acest fel, îmi pierd încrederea în informațiile expuse. Sau am un preparat cu prea multe calorii, de exemplu, o salată cu 300 de calorii pe suta de grame, asta înseamnă că o salată de 400 de grame are 1.200 de calorii, o valoare mare. Și mă întreb, cât ulei poate conține pentru a avea o astfel de valoare, asta mă face să pun la îndoială declarațiile nutriționale”, a explicat medicul.

Interesați de ce mănâncă

Aceasta arată că aceste informații sunt de ajutor pentru pacienții cu care lucrează.

„Pentru că eu pot să le recomand numărul de calorii în care trebuie să se încadreze la o masă, iar cu ajutorul valorilor nutriționale expuse în meniu, ei pot găsi un produs care să se încadreze în numărul de calorii, dar să și respecte regulile: să aibă legume, proteine, carbohidrați, să fie neprăjit și așa mai departe”, spune Mihaela Posea.

Regiunea în care valorile nutriționale sunt cel mai vizibile este Transilvania, unde 73% dintre respondenții spun că au văzut aceste informații, în timp ce Muntenia, Oltenia și Moldova sunt la polul opus, în jur de 40% dintre clienți declară că nu au văzut valorile nutriționale prezentate în meniu, mai arată studiul citat.