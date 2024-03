Soluții de bricolaj care trec testul timpului, fabricate în România. „Ce foloseau la casele vechi de arată impecabil, nu ca astea noi?“

Românii care fac renovări, restaurări sau construcții ale propriilor case caută alternative la noile metode de zugrăveală, văruială sau tencuială. Oamenii sunt nemulțumiți de ce se găsește pe piață și vor să facă lucruri ca altădată, frumoase și câștigătoare în lupta cu timpul.

Ei își împărtășesc sfaturile și experiențele în grupuri specializate pentru ajutorare comunitară și astfel află cu surprindere tehnici și metode vechi care încă se fabrică în România.

Pe grupul de Facebook „Mutat la țară - Viața fără ceas“, o femeie din Timișoara caută o soluție ceva mai veche, dar mai durabilă, pentru tencuirea casei pe care o deține. Spune ea că vopseaua decorativă care se folosește la orice pas este supusă murdăriei și mucegaiului, așa că ar prefera altă tencuială.

„Vreau să tencuiesc și să finisez casa pe afară. Din ceea ce am observat în vecini, decorativa asta modernă e magnet de praf/mucegai și după 5 ani aproximativ arată groaznic. M-am îndrăgostit de stilul vechi, cum se făceau casele prin anii '50 cu un fel de ciment. Chiar nu știu tehnica, dar în zona Vâlcea am văzut câteva într-o nuanță de gri-bej cu strop finisat prin drișcuire. Au unele 40-50 ani și nu au fost văruite și totuși arată frumos. Pun o poză ca exemplu, dacă poate cineva să îmi spună ce material se folosește, amestec etc. să iasă în genul respectiv. La bunica maternă, casa e din 1950 făcută în strop gri închis de ciment cu bordura albă. Arăta impecabil și nu a dat niciodată var pe ea. Acum le face cu decorativă si arată că dracu”, a scris Ștefania cerând ajutorul membrilor comunității virtuale.

Care sunt tencuielile cu care renovau casele bunicii noștri

Internauții i-au găsit rapid soluții. Una dintre ele ar fi varul de restaurare, care se fabrică în Romanian la Turda, denumit „Rofix NHL5”.

- „Ideal ar fi să nu folositi tencuieli moderne pe bază de ciment, cu acest var eliminați si riscul de igrasie. Se finiseaza cu un compus de la aceeași firmă si se poate vopsi cu var lavabil, exista în comerț”

- „Noi avem casa stropită cu ciment alb, de vreo 30 de ani și arată foarte bine”

- „Tencuielile decorative de acum 60-70 de ani, care se păstrează și acum frumoase, erau pe bază de praf de piatră și ciment alb, în care se adăuga și puțin praf de mică, să dea strălucire și era aplicat în model "coajă de copac" sau stropi de diferite dimensiuni. Se aplica chiar și la interioare și era executat cu model "dinți de pieptăn". Acest tip de tencuială se curăță foarte bine cu jetul de apă sub presiune. Acum se găsesc amestecuri gata preparate, dar nu știu cât sunt de calitative. Spor la toate cele bune”

„Bunicii mei au avut 2 case. Una făcută prin 1980 și una prin 1992. Ambele au fost finisate la fațada cu un tinci format din ciment alb, var, nisip de granulație foarte mică. Nu aș putea să spun proporția însă știu că <decorativă> era aplicată cu o matură de nuiele prin lovirea de un bat sau de antebraț astfel încât tinciul să ajungă prin stropire pe fațada. Era o tehnică grea și migăloasă, însă dacă aș avea poze v-aș arăta cum arată casele după aproximativ 45 și 30 de ani. La fel. Nici urmă de mucegai sau de plase de păianjen care să se facă la suprafață. Cu siguranță există și materiale mai moderne, posibil să aibă același rezultat, însă am dubii la durata de viață. E trist să vezi case care după 2-3 ani arată parcă au 150”

Au fost și voci care au luat apărarea tenciuleii decorative moderne, care s-ar spăla foarte ușor în cazul în care este nevoie.

„Decorativa siliconată se spală când vrei!”, arată cineva.

„Tencuiala decorativă nu este magnet de mecegai decât dacă a fost aplicată greșit. Magnet de praf poate fi dacă după ce s-a aplicat, vă apucați de un alt șantier lângă, sau dacă se alege un model cu multe striații și o culoare pe care <se vede> praful. Rezistă destul de mult, dar își merită prețul dacă este utilizată de un meșter priceput și nu de un Dorel. O variantă mai ieftină, la fel de rezistentă, dar tot cu meseriaș priceput, nu este nicidecum cu tinci pentru că se va fisura, ci cu ciment și praf de piatră. Pentru un aspect similar celei din poză, puteți folosi nuanțe dintr-un paletar de vopseluri de exterior de calitate superioară din gama de gri. Spor la treaba”, recomandă altcineva.