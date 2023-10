Sfatul trăsnit pentru un român care vrea să facă naveta la Cluj. „Lăsați copiii dimineața la școală și până când ieșiți din oraș au absolvit“

Clujul atrage ca un magnet români din toate colțurile țării, dar și pe unii din diaspora care ar dori din diverse motive să se întoarcă în țară. Totuși, aglomerația și prețurile mari pot constitui o problemă, așa cum chiar unii clujeni recunosc.

Cifrele Eurostat, organismul Comisiei Europene care se ocupă cu datele statistice, dar şi studiile Băncii Mondiale demonstrează că România s-a transformat mult în bine, cel puțin în ultimii 20 de ani. Perioada coincide cu preaderarea şi mai apoi aderarea în 2007 la Uniunea Europeană.

Bucureștiul și Clujul sunt marile campioane la acest capitol. Cele două orașe au atras investiții imense, iar românii care locuiesc aici au de departe cele mai mari venituri. Iar cifrele Băncii Mondiale arată că PIB-ul Clujului a crescut de 4,5 ori în ultimele două decenii, fiind orașul cu cea mai impresionantă creștere din Europa. Nu întâmplător, foarte mulți români au ales să se mute aici, unii venind din orașe și sate din Moldova sau Oltenia.

Toate acestea au venit la pachet cu un preț. Clujul este deja din punct de vedere imobiliare cel mai scump oraș din țară, iar traficul este infernal, în special la orele de vârf, în anumite zone. De altfel, acestea sunt și principalele rezerve pe care le pot avea cei care decid să se mute la Cluj.

Pe pagina de Facebook Mutat la țară - Viața fără ceas, un român care locuiește în străinătate le-a cerut informații internauților despre soluțiile pe care le-ar avea să se mute la țară, la circa 20-30 de kilometri de oraș.

„Salutare, oameni buni. Este cineva care stă pe lângă Cluj, și face naveta cu copiii la școală în fiecare zi? Pe scurt: locuim la țară în afară României, am vrea să ne mutăm înapoi în România, vrem lângă un oraș care are grădiniță, școală și liceu Waldorf - cei 3 copii ai noștri sunt în sistemul Waldorf și vrem să continuăm așa. Am ales Clujul pentru că am găsit grădi-școală-liceu Waldorf, și ne place foarte mult zona”, și-a început postarea.

A continuat apoi cu câteva întrebări. „Câteva din nedumeriri: este cumva extrem de complicat drumul de la 20-30km în jurul Clujului? Este cineva care a avut aceleași nedumeriri înainte, cum le-ați rezolvat? Este cineva care a cumpărat teren intravilan și construit un spațiu de locuit din materiale naturale? Mai am o grămadă de întrebări însă încep de aici. Mulțumesc!”, a scris el.

O glumă de milioane

Cei mai mulți dintre cei care au comentat au confirmat faptul că Clujul, dar și alte orașe mari din România, sunt extrem de aglomerate.

Unul dintre primii internauți care s-au grăbit să-i răspundă a arătat că are simțul umorului. „Nu e deloc complicat la Cluj, lăsați copiii dimineața la școală și până când reușiți să ieșiți din oraș ei au absolvit”, a glumit el. Răspunsul a adunat sute de aprecieri în mai puțin de 24 de ore, dar și numeroase replici.

Cei mai mulți au scris că traficul este unul de coșmar, iar din acest motiv nu i-ar recomanda relocarea. Iar ceea ce e valabil pentru Cluj ar fi valabil și la București și alte orașe.

Traficul din marile orașe provoacă traume

„Bună seara, locuiesc lângă Cluj, la 15 km și am renunțat la job deoarece pierdeam aproximativ 3-4 ore dus-întors, cu naveta, pe direcția Cluj-Oradea. Din câte am înțeles, cam așa sunt intrările în oraș din orice direcție. Mai degrabă v-aș recomanda să locuiți în oraș pentru școala copiilor. Doamne-ajută să luați decizia care vi se potrivește cel mai bine ”, a scris cineva.

„Dacă statul în trafic uneori și 2-3 ore pe zi nu vă provoacă traume e ok. Noi am fugit de Cluj ca de cel mai urât coșmar. Deși am trăit acolo 40 de ani din viață, ultimii au fost infernali și nu m-aș reîntoarce nici pentru salariu de mii de euro. Succes să luați decizia corectă”, a adăugat altul.

„Veniți spre București sa vedeti cum se face zilnic o oră și 20 de minute zilnic la dus și la întors pentru un drum care ar dura 30 de minute”, a completat altcineva.

Opinii mai optimiste

Au existat însă și alte opinii, iar unii i-au recomandat să facă acest pas. „Eu locuiesc în Feleacu, la 15 km de Cluj. Fac naveta în fiecare zi, uneori având activități și de două ori pe zi. Nu e deloc complicat, greu, fac maxim 30 de minute în zilele aglomerate. Unde locuiesc eu e plin de familii care fac naveta, una din ele are copiii chiar la Waldorf”, a fost o voce optimistă.

„Recomand Someșul Rece, cu transport în comun M52 și pentru elevi. O zona de munte super faină”, l-a completat altcineva.

Alții s-au legat de detalii. „Venim pe grupul <Mutat la țară>, dar vrem școală Waldorf. Oare nu mai bine îi integrați în comunitatea în care vor trăi? Alături de alți copii de vârsta lor cu care poate sunt sau vor fi vecini? Îi duceți la școală privată în Cluj sau alt oraș, dar stau la țară ? În loc să se integreze în comunitate cap-coadă? Veniți în țară și dacă vreți neapărat școala copiilor, atunci luați o chirie lângă școală și se pot duce pe jos acolo. E destul de simplu”, a fost altă opinie.