Școala omeniei predată de textiliștii de la profesională. Cum îi ajută elevii inimoși pe copiii săraci și persoanele cu dizabilități

Zeci de elevi de la școala profesională de textiliști, din Botoșani, lucrează benevol pentru persoanele cu dizabilități. Aceștia fac lenjerii de pat și tot ceea ce pot confecționa cu mașinile de cusut, și le donează în diferite centre de asistență medico-socială.

În România sunt, conform datelor oficiale, 846.354 de persoane cu dizabilități. O parte dintre acestea, cu probleme mai grave sau care au nevoie de asistență permanentă sunt internate în centre specializate ale statului român, fie că este vorba de cămine, fie unități de asistență medico-socială.

În mod tragic, sunt destui, dintre cei aflați sub protecția statului, de care nu se mai interesează aproape nimeni. Impresionați de soarta adulților cu dizabilități, în special de ordin neuro-psihic, de la un cămin din Botoșani, zeci de elevi de la școala profesională s-au gândit să facă o adevărată clacă benevolă pentru ajutorarea celor internați.

Mai precis, sprijiniți de preotul paroh, din zona liceului dar și de profesori, elevii au reușit să facă lenjerii de pat și tot ce au putut coase pentru a le dona centrului pentru persoane adulte cu dizabilități din Botoșani.

„Cred că este unul dintre acele momente când simți că ai făcut un bine. Voi continua să-mi folosesc aptitudinile pentru a ajuta pe cei aflați în nevoie. A fost o lecție prețioasă”, mărturisește o elevă implicată în proiect.

„Învață să lucreze dar și să dăruiască”

Ideea confecționării de lenjerii de pat pentru persoanele cu dizabilități s-a născut în urma unei colaborări dintre parohia „Ziua Crucii” și Liceul Textil din municipiul Botoșani. Preotul paroh Ioan Iordachi crede că elevii trebuie să învețe și carte dar și lecții de empatie și umanitate. Tocmai de aceea le-a propus elevilor să găsească o metodă de a ajuta pe cei mai puțini norocoși dintre noi.

Elevii de la „Textil”, un liceu care are inclusiv școală profesională care pregătește textiliști, s-au gândit să-și folosească aptitudinile dar și meseria învățată pentru a veni în ajutorul nevoiașilor sau ale celor aflați în suferință. S-au hotărât să realizeze lenjerii de pat pentru botoșănenii cu dizabilități neuro-psihice cazați la o unitate de asistență a DGASPC, situată în apropierea liceului.

„Învață să lucreze dar învață să și dăruiască. Deci mâna, mintea și inima, toate în același timp, sunt puse la lucru”, precizează preotul Ioan Iordache.

O tradiție a omeniei

O clasă întreagă de profesională, în domeniul textil s-a hotărât să confecționeze lenjerii pentru toți cei cazați în centrul DGASPC din zona Industrială a orașului. Este vorba despre persoane adulte cu dizabilități neuro-psihice.

Au proiectat lenjeriile, au măsurat, tăiat și cusut la mașini. Elevii au fost ajutați de profesori dar și de conducerea liceului care le-a procurat și materialele necesare.

Reprezentanții liceului spun că susțin astfel de activități pentru că le crează elevilor aptitudini sociale.

„Prin aceste activități se dezvoltă calități morale, aptitudini sociale, de empatie pentru persoanele cu dizabilități. Ei se implică în viața comunității și prin intermediul parteneriatului pe care-l avem cu parohia. Noi suntem foarte bucuroși că preotul Iordache are tot felul de proiecte interesante, idei de implicare a elevilor în viața comunității. Vine ca o completare la ceea ce educația le oferă acestor elevi”, spune directorul liceului, Mihaela Achihăiței. În total, au fost realizate aproximativ 60 de lenjerii de pat.

„Lucrăm de trei săptămâni la ele. Am primit materialele, furniturile și am trecut la treabă. Am adus de acasă o mașină de făcut butoniere”, a precizat profesorul Maria Baida, inginer textilist.

Lenjeriile au fost date, săptămâna trecută, de elevi, persoanelor din centru. Șefii de la DGASPC spun că darul a fost binevenit, dar mai ales socializarea de care au avut parte pacienții.

„Chiar aveam nevoie de un mijloc de comunicare între beneficiarii centrului și comunitate. Ei au nevoie de socializare. Este un gest foarte frumos”, precizează Doina Nacu, directorul DGASPC Botoșani.

Nu este prima acțiune de acest fel a elevilor textiliști. Încă de anul trecut aceștia realizează lenjerii sau diferite piese vestimentare pentru copiii săraci sau preșcolarii de la grădinițe. „Ne străduim mereu să ajutăm pe cei care au nevoie. Îți oferă un sentiment plăcut și ne vom folosi toate cunoștințele și aptitudinile să ajutăm”, mărturisește o elevă de la profesională.