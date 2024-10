Scandal cu parfum românesc la Londra după dispariția unei fetițe de 14 ani. Acuzații grave la adresa unui membru important al comunității

Beatrice, o fetiță de 14 ani, care locuia cu mama sa în casa din Londra a lui Cristian Stîncanu, directorul ONG-ului „My Romania Community”, din UK, a dispărut fără urmă. Comunitatea română din Anglia s-a mobilizat pentru găsirea copilei, în timp ce multe voci îl învinuiesc pe Stîncanu pentru dispariție.

Comunitatea română din Anglia s-a mobilizat pentru găsirea lui Beatrice, de 14 ani, o copilă româncă dispărută în Londra de sâmbătă de acasă. În același timp, Poliția a deschis o anchetă în acest caz.

„Iubita noastră tânără voluntară, Beatrice, cunoscută cu drag sub numele de Betty, a dispărut din Wembley, Marea Britanie.

Ea a fost văzută ultima dată pe 19.10.2924 în zona Wembley. Are o înălțime de aproximativ 1,55 m, o construcție slabă, păr scurt și castaniu, ochi căprui. Văzută ultima dată purtând un pulover alb cu pătrat negru cu scris, pantaloni de trening negri cu dungi gri în lateral și pantofi sport negri. Nu poartă ochelarii ei. Suntem foarte îngrijorați pentru ea!” – așa sună anunțul publicat în grupul My Romanian Comunity din Marea Britanie.

În anunț se precizează că „Beatrice este o tânără minunată, foarte activă în activități comunitare, întotdeauna incredibil de utilă. Mulți dintre voi s-ar putea să o cunoașteți din activitățile comunității noastre, concertele comunitare și evenimentele literare, precum și din activitățile de informare în comunitate”.

Cei care o vad sunt rugați să contacteze Politia la 999 cu numarul de dosar 01/981872/24.

„Îndemnăm pe toată lumea să împărtășească acest lucru cât mai larg posibil! Beatrice dacă vezi asta, te rog să mergi la cea mai apropiată secție de poliție!”, se mai arată în anunț.

Acuzații grave la adresa tutorelui. Ce spun autoritățile

Fata și mama ei locuiau în aceeași casă cu directorul Organizației Non-Profit „My Romania Community”, din Marea Britanie, Cristian Stîncanu, un influent membru al comunității de români din Anglia.

Stîncanu le-ar fi ajutat pe mama și pe fiica ei, în urmă cu 8 ani când acestea s-au aflat într-o situație dificilă. Cele două s-au mutat în aceeași locuință cu el. Cristian Stîncanu a devenit și tutorele fetei.

Bunica lui Beatrice a lansat, conform presei, acuzații grave la adresa lui Stîncanu în legătură cu minora dispărută.

Femeia a afirmat că fata a fugit de acasă din cauza tutorelui ei. „Nepoata mea nu este răpită, a fugit de acasă. Cine știe ce îi făcea copilului? Am simțit că este un monstru care pozează în om bun. Din cauza lui, fata mea nu mai vorbește cu mine. El zice că vrea doar să o ajute, dar, de fapt, sunt împreună. Tatăl fetei este italian, dar era în pușcărie când s-a născut fata. Numele lui nici nu apare în certificatul de naștere. Are altă familie. Eu am crescut-o pe nepoata mea de la un an până la 6 ani. Stîncanu i-a băgat în cap fetei mele că dacă nu este el tutore, nepoata nu se poate duce la universitate acolo”, susține bunica fetei.

O apropiată a mamei fetei dispărute povestește că adolescenta era supusă regulat la abuzuri psihice și obligată să muncească la asociația pe care o are Cristian Stîncanu.

„El are o comunitate românească, unde sunt duși copiii când părinții se află la muncă. Beatrice se ocupa de un an de îngrijirea copiilor de acolo, îi schimba de haine când își făceau nevoile pe ei. Copilul ăla nu a mai rezistat. A fugit de acasă pentru că au vrut să o tundă cu forța”, a mai adăugat femeia.

„Adevărul” a discutat cu două membre importante ale comunității de români din Marea Britanie, care îl acuză pe Stîncanu de abuzuri.

Una dintre acestea a asistat la un eveniment în care spune că cele două, mama și fiica, au fost umilite de Stîncanu. „Le-a spus: «Eu vă pun mâncarea pe masă, datorită mie trăiți și aveți cu ce să vă îmbrăcați».”

O altă membră a comunității de români din Londra care ajută la căutări spune că a auzit lucruri rele despre relația dintre Stîncanu și cele două femei. Ea arată că mai multe femei, inclusiv fosta soție a acestuia, au făcut plângeri împotriva lui pentru diferite abuzuri. „Sunt plângeri mai vechi și mai noi. Unele acum sunt anchetate”, a spune femeia.

„Adevărul” a luat legătura cu atașatul MAI din Londra, Andreea Ciobanu, care a declarat că nu poate da niciun fel de detaliu despre acuzațiile aduse directorului ONG-ului „My Romania Community” pe motiv că „nu putem da detalii cu privire la o investigație aflată în derulare”.

Ce spune Cristian Stîncanu

Cristian Stîncanu, Directorul Organizației Non-Profit „My Romania Community” pretinde că nu a abuzat-o emoțional pe Beatrice.

„Aceste persoane spun lucruri aiurea. Am o grămadă de cursuri, pregătire profesională și atestare în a lucra cu copiii. Mi-am crescut singur fiica de când avea șase luni, iar acum are două masterate. Bunica nu are nicio relație cu fata și cu mama de peste zece ani. Eu am o relație profesională cu mama fetei. Eu și fiica mea suntem trecuți peste tot ca «second contact» (n.r. a doua persoană de contact), ca tutore. Altfel funcționează sistemul aici, nu este ca în România. Beatrice este un copil cu rezultate excepționale, căruia i s-au plătit excursii. Copiii se văd dacă sunt triști. Noi i-am oferit susținere mamei fetei”, a spus, pentru CanCan, Cristian Stîncanu.

Cristian Stîncanu nu crede în varianta ca Beatrice să fi fugit de acasă.

„Copilul nu a mai făcut niciodată așa ceva. Pot fi răpiri, amenințări. Noi ne chinuim să o găsim”, a adăugat directorul de la ”My Romania Community”.

Ce spune mama fetei: „sunt povești false”

„Adevărul” a luat legătura și cu Aurelia, mama lui Beatrice.

„Eu sunt în contact cu poliția și am fost rugată să nu fac declarații publice sau să dau informații mai mult decât au publicat peste tot ei. Doar atât am voie să dau. Sunt în proces căutări. Nu am găsit-o, suntem în proces căutări”, a spus femeia.

Aurelia a precizat că merge pe stradă cu echipe de voluntari să o caute pe Beatrice. „Lipim pliante pe străzi, sper să o găsesc curând. Este urmărită până și pe camere video. Deci oamenii mă ajută, oamenii mă ajută să o caut. Eu nu pot să vă dau mai multe informații decât mi s-a permis de poliție. După ce va fi găsită, am să fac un interviu în direct”, a mai spus femeia.

Legat de acuzațiile care-i sunt aduse lui Cristian Stîncanu, aceasta spune: „Sunt toate povești. Sunt părerile oamenilor, sunt povești false. Sunt mulți oameni care poate nu agreează alte persoane și asta nu-i treaba mea. Eu am făcut ceea ce am știut eu în mod profesionist ca și voluntar. Eu nu am treabă cu nimeni, nu am prietenit cu nimeni”.

Întrebată dacă e agresată psihic sau fizic de Stîncanu, ea a spus: „Adevărul o să-l auziți din gura mea, atunci, după ce va fi găsită Beatrice. Acum, singura mea prioritate este să o găsesc. Eu sunt în conexiune cu poliția și o căutăm. Și sunt persoane care mă ajută să o caut. Eu i-am invitat pe oricine a dorit să mă ajute să o caut, să mi se alăture.”