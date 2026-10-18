Românul care a schimbat fața Londrei pregătește un turn de 70 de etaje. Povestea inginerului care a primit titlul de cavaler de la Regina Elisabeta

George Iacobescu pregătește la Londra un turn de birouri de 300 de metri, în apropierea clădirii Gherkin.

George Iacobescu schimbă "arhitectura" Londrei. Foto: Shutterstock

Dezvoltatorul de origine română, care a contribuit la transformarea fostelor docuri din Canary Wharf într-un cartier al marilor bănci, coordonează acum planurile asigurătorului american AmTrust Financial Services. Compania vrea să înlocuiască imobilul Exchequer Court cu o clădire de 70 de etaje, potrivit Financial Times.

Fost președinte al grupului Canary Wharf, Iacobescu a condus dezvoltarea cartierului și în anii de criză financiară. În acea perioadă, zona a început să găzduiască nu doar sediile companiilor, ci și locuințe și spații comerciale. Cu proiectul AmTrust, el lucrează în celălalt mare district financiar al Londrei.

Un turn cu grădini deschise publicului

AmTrust deține amplasamentul Exchequer Court și vrea să demoleze clădirea existentă pentru a ridica unul dintre cele mai înalte turnuri de birouri din Londra. Compania își propune să termine lucrările în 2033, însă proiectul se află încă la început și nu are aprobările necesare.

Mai întâi, AmTrust va prezenta proiectul publicului și va ține cont de observațiile primite. Abia apoi va depune cererea de autorizare la administrația districtului financiar al Londrei, iar durata procedurilor de aprobare va influența data începerii lucrărilor.

Planurile prevăd, pe lângă birouri, o curte la parter și grădini la un etaj superior, unde va avea acces și publicul. Cele două spații ar ocupa împreună aproximativ 3.500 de metri pătrați, dintr-o suprafață totală de 100.000 de metri pătrați, potrivit Chayei Cooperberg, responsabilă de resurse umane și comunicare la AmTrust.

De ce vrea AmTrust să construiască acum

AmTrust investește la Londra pe termen lung şi compania se așteaptă să găsească chiriași pentru birouri de calitate într-o zonă căutată, unde amânarea unor proiecte după Brexit și pandemia de COVID-19 au redus oferta de clădiri noi.

Consultanții de la Knight Frank estimează că, în 2028 și 2029, districtul financiar al Londrei ar putea rămâne fără spații disponibile pentru închiriere în clădirile de birouri de cea mai bună calitate. Prognoza nu include toate birourile din district, ci doar această categorie.

Prin Planul de urbanism al districtului financiar pentru 2040, autoritățile locale prevăd cel puțin 1,2 milioane de metri pătrați de birouri suplimentare până la acea dată. Dezvoltatorilor le este însă mai greu să finanțeze construcțiile, din cauza costurilor tot mai mari și a dobânzilor ridicate.

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Turnurile noi și clădirile istorice

Planurile pentru clădiri înalte din districtul financiar al Londrei stârnesc frecvent tensiuni între dezvoltatori și organizațiile de protecție a patrimoniului. Acestea din urmă se tem, între altele, că turnurile vor schimba priveliștea către monumente și clădiri istorice.

Inspectoratul de Urbanism, instituția care examinează dosare din acest domeniu, a apreciat că regulile propuse de administrația districtului pentru viitoarele construcții permit dezvoltarea economică fără a neglija protejarea patrimoniului. Evaluarea privește politica generală de urbanism și nu autorizează proiectul AmTrust.

La prima vizită, Iacobescu nu voia să construiască la Canary Wharf

Iacobescu și-a început cariera în România, unde proiecta stații de pompare. Născut la 9 noiembrie 1945, a făcut școala primară în Tunari, a urmat Liceul „Dimitrie Cantemir” și a studiat ingineria civilă și industrială în București. În 1975, a plecat în Canada și s-a angajat ca inginer la dezvoltatorul Olympia & York, unde a ajuns ulterior în conducere, potrivit unui portret publicat de Adevărul.

În 1988, s-a mutat la Londra pentru a supraveghea construcțiile de la Canary Wharf. Proiectul, pe care îl susținea premierul Margaret Thatcher, urma să transforme fostele docuri într-un centru financiar, iar George Iacobescu răspundea de bugete, proiectare și construcție pentru o parte a ansamblului; mai târziu, avea să supervizeze dezvoltarea a circa 30 de clădiri de afaceri.

La prima vizită, însă, Iacobescu îi recomandase șefului său, Paul Reichmann, să renunțe la proiect. Într-un interviu pentru The Telegraph, el povestea că s-a rătăcit pe drumul din centrul Londrei, iar când, în sfârşit, a ajuns, a găsit un șantier fără apă și electricitate. S-a întors la New York convins că firma nu ar trebui să se implice, însă Paul Reichmann a decis altfel, astfel că o lună mai târziu, semna acordul pentru dezvoltarea cartierului.

La 31 decembrie 2011, regina Elisabeta a II-a i-a acordat titlul de cavaler pentru implicarea în acțiuni caritabile. Şi România l-a decorat, la 14 mai 2025, când președintele interimar Ilie Bolojan a semnat decretul prin care i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, pentru contribuția sa la relațiile româno-britanice și ajutorul oferit artiștilor, cercetătorilor și studenților români din Regatul Unit.

În decembrie 2025, chiar şi preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu românul care schimbă faţa Londrei şi a evidențiat cariera sa impresionantă și legătura puternică cu România, un exemplu al modului în care talentul și profesionalismul românesc pot fi recunoscute și apreciate la nivel internațional.