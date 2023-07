România, lovită de temperaturi extreme. Cum luptăm cu Codul roșu

Mai multe județe din sudul țării au intrat astăzi sub Cod roșu de caniculă. Practic, este primul Cod roşu de caniculă emis de ANM pentru această vară și va fi valabil astăzi și mâine.

Astfel, azi Capitala şi judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi Călăraşi se vor topi sub maxime extreme de 40 - 42 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Mâine se vor afla sub Cod roșu judeţele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, vestul judeţului Constanţa şi în Capitală. Nici celelalte județe nu scapă de caniculă, însă mercurul nu va urca atât de mult în termometre. Pentru celelalte regiuni au fost emise Coduri galbene și portocalii de caniculă.

Ce înseamnă Cod roșu de caniculă

Autoritățile avertizează că sub incidența Codului roşu suntem afectați cu toții, chiar şi cei cu o stare de sănătate bună. Însă, în mod special, creşterea temperaturii poate pune în mare pericol persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate. În același timp, trebuie acordată o atenție maximă sportivilor şi copiilor, dar şi pentru persoanele care lucrează în aer liber.

„Este posibil să resimţim cu mult peste 40 de grade Celsius, în condiţiile în care în cele două valuri de caniculă anterioare, la valori de 38 de grade la umbră, ne-am apropiat de 45 de grade resimţite, pentru că atunci când vorbim de temperaturi măsurate în condiţii standard la umbră, cu grad mare de umezeală în atmosferă, cu siguranţă temperatura resimţită este una care poate să aducă o diferenţă între cea măsurată şi cea resimţită chiar peste şapte, opt, până la 10 grade Celsius. În aceste condiţii şi disconfortul termic va fi unul deosebit de ridicat, în accentuare şi extindere în cea mai mare parte a ţării, mai ales în zonele avertizate cu Cod portocaliu şi roşu, pentru că vorbim de zilele de marţi şi miercuri, cele mai călduroase zile din această vară de până în prezent", a subliniat meteorologul Elena Mateescu, la Digi 24.

Restricții de circulație

Din cauza temperaturilor ridicate, vor fi impuse restricții de circulație pe sectoarele de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele care se află sub avertizări Cod portocaliu şi Cod roşu de caniculă, a anunțat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Marţi şi miercuri, respectiv 25-26.07.2023, în intervalul orar 10:00 - 20:00, se vor institui restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele: Teleorman, Dâmboviţa, Argeş, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Arad, Timiş, Caras-Severin, Bacău, Vaslui Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Constanţa, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi. Aceste restricţii sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administraţia Naţională de Meteorologie, Cod Portocaliu şi Cod Roşu - val de căldură persistent, caniculă şi disconfort termic accentuat", se arată în comunicatul CNAIR.

Siguranța alimentară, pusă în pericol de caniculă

Oamenii de știință avertizează că valurile de căldură pun în pericol siguranța alimentară a întregii planete și susțin că încălzirea globală va duce la lipsa recoltelor și o „moarte tăcută” în oceane, notează publicația The Guardian. „Sistemul nostru alimentar este global. Există riscuri tot mai mari de pierderi simultane majore de recolte în diferite regiuni ale lumii, care vor afecta într-adevăr disponibilitatea alimentelor și prețurile. Nu este ceea ce vedem acum, dar în următoarele decenii acesta este unul dintre lucrurile de care mă tem cu adevărat”, a spus John Marsham, profesor de științe atmosferice la Universitatea din Leeds.

Experții estimează că valurile de căldură vor fi de 12 ori mai frecvente până în 2040 și precizează că, chiar dacă un val de căldură nu omoară un ecosistem, evenimentele mai lungi și mai frecvente vor duce la punctul în care natura nu va mai avea timp să se recupereze.

În plus, criza climatică nu crește doar valurile de căldură atmosferice, ci și pe cele oceanice, dăunând comunităților de coastă și amenințând o altă sursă cheie de hrană pentru oameni. „Ne gândim adesea la impactul asupra ecosistemelor de pe uscat, deoarece este ușor de văzut – plantele se ofilesc și animalelor le este foarte cald. Dar oamenii, în general, nu se gândesc la valuri de căldură marine. Asta este ceea ce mă îngrijorează cu adevărat – acea moarte nevăzută, tăcută”, a spus și Daniela Schmidt, profesor de științe ale pământului la Universitatea din Bristol.

Cei doi experți susțin că animale din toate speciile caută refugiu în munți și spre poli pentru a se feri de caniculă, dar dacă lucrurile vor evolua în această direcție, în cele din urmă, căldura va duce la dispariția specii terestre și maritime.

Cum folosim medicamentele pe caniculară

Căldura ne pune viața în pericol, fie că suntem sau nu sănătoși. Riscul cel mai mare este la persoanele vârstnice, bolnavii și copiii, astfel că se recomandă ca aceștia să evite să iasă afară la orele de vârf.

În plus, canicula poate afecta și proprietățile medicamentelor, astfel că dacă nu le păstrăm în condiții bune există riscul să luăm o pastilă care ne face mai mult rău decât bine, potrivit Agenţiei Naţionale de Sănătate şi a Medicamentului din Franţa. Experții ne sfătuiesc să fim atenți la data de expirare a medicamentului, dar și la temperaturile la care acesta ar trebui ținut acesta.

În perioada caniculară, pastilele nu trebuie ținute în mașină pentru că temperatura poate ajunge și la 50 de grade. Medicamentele ar trebui să fie depozitate la frigider sau într-o cameră mai răcoroasă.

Când și cum tratăm febra copiilor

Medicii atrag atenția că, pe perioada verii, copiii pot fi predispuși să facă febră, din diferite motive: viroze, boli ale copilăriei sau enteroviroze.

Potrivit medicului pediatru Victor Daniel Miron, antitermicile se administrează atunci când starea generală a copilului se alterează. Fiecare copil are o anumită limită de tolerabilitate a stresului indus de febră, de aceea nu există o valoare bine definită de la care să se înceapă tratamentul febrei. „Cele mai des utilizate antitermice, foarte eficiente și suficiente în managementul copilului febril: sunt Paracetamolul (sub diferite denumiri comerciale) și Ibuprofenul (sub diferite denumiri comerciale). Niciun antitermic nu se administrează profilactic și nici nu există o schemă standard de administrare a acestora. Necesitatea și ritmul de administrare sunt personalizate în funcție de copil. Copilul va primi antitermic doar când sunt îndeplinite simultan condițiile: are febră și starea generală este alterată”, explică medicul.

Atât Paracetamolul, cât și Ibuprofenul pot fi date unui copil de maximum 4 ori pe zi, nu neapaărat din 4 în 4 ore, ci când este nevoie. „Când copilul face febră și starea lui generală este alterată, administrăm antitermicul care se găsește în casă! Dacă febra revine la 2-3 ore, recomandarea este să fie folosit celălalt antitermic. Când va reveni, în orice moment, administrăm din nou oricare dintre cele două substanțe antitermice”, conchide medicul pediatru.

Insulele grecești, în pericol

Grecia arde la propriu din cauza caniculei. Incendiile de vegetație se întețesc pe insula Rodos, dar și pe insula Corfu, unde mai multe hoteluri și pensiuni au fost evacuate.

Potrivit Sky News, aproximativ 59 de persoane de pe plaja Nissaki de pe coasta de nord-vest au fost evacuate. Operațiunea a implicat șase nave ale pazei de coastă și nouă nave private.

Lupta cu flăcările de pe insula Rodos este și ea intensă. 52 de pompieri români se confruntă cu temperaturi extreme și vânt pentru a ajuta autoritățile elene să stingă incendiile, în condițiile în care riscul apariției altor incendii rămâne este extrem - nivel 5.

În ultimele zile și această insulă a fost evacuată, deoarece flăcările au afectat mai multe pensiuni și hoteluri Printre cetățenii aflați în zona de risc s-au numărat și aproximativ 25-30 de români care au fost duși în nordul insulei, unde există adăposturi temporare în săli de sport, şcoli, la bordul unor feriboturi şi în case particulare.

Reamintim că cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875; +30 210 6728879, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie și numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Elenă: +306978996222. De asemenea, este emisă o atenționare de călătorie privind menținerea codului roșu de caniculă și a pericolului de incendii în Republica Elenă până pe 27 iulie 2023.