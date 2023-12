Românca desemnată „Omul anului“ în Anglia. Cristina este șoferiță de autobuz în orășelul Hertford. „Ne face ziua mai frumoasă“

O șoferiță de autobuz, originară din București, a primit titlul „Omul anului”, acordat de o comunitate din Anglia. Cristina a întrunit cele mai multe voturi din partea membrilor comunității Hertford.

„Cristina Dobre, din București, care lucrează ca șofer de autobuz în Anglia, a fost declarată ieri omul anului de către comunitatea din orașul Hertford, situat nu departe de granița nordică a Londrei.

Cristina a beneficiat de suportul uriaș al călătorilor care au mers cu autobuzul 333, pe ruta dintre localitățile Hertford si Bengeo.

"Pentru noi toți, cei care mergem cu autobuzul ei, Cristina este minunată și foarte prietenoasă, la fel ca o rază de soare. Ne face ziua mai frumoasă", a spus unul dintre susținătorii înfocați ai româncei, conform platformei "I Love Hertford!".

Felicitari, Cristina!”, este mesajul postat pe contul Anunțul UK.

Felicitările pentru Cristina au venit atât din partea oamenilor din comunitatea pe care o deservește, cât și din partea românilor, care atrag atenția că ni s-au pus „false etichete”.

„Felicitari, asta e despre Romania, OAMENI frumoși la chip și suflet!!! (...) La mai multe satisfacții tuturor românilor, că ne-au pus false etichete până și cele mai slabe nații din toate punctele de vedere. Enough it's enough! RESPECT doamnei!”, este unul dintre comentarii, venit din partea unei românce.

Zeci de comentarii de apreciere sunt, pe pagina de Facebook. „I love Hertford”, și din partea cetățenilor englezi.

„Este o prezență tonică. Ea îi vede pe toți și îi face să se simtă parte din ceva. O iubesc pe Cristina noastră”, „Suntem 100% de acord cu acest lucru. Ca bunici care vin la Bengeo pentru a avea grijă de cei doi nepoți o dată pe săptămână, și care folosesc ocazional acest autobuz, suntem mereu uimiți de zâmbetul, prietenia și interacțiunea ei cu copiii. Cei doi nepoți ai noștri au mereu grijă de ea și îi fac semn cu mâna. Bravo Cristina!”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Inițiatorii campaniei descriu chiar momentul în care au mers să-i înmâneze Cristinei diploma, reacția cetățenilor din autobuz fiind una de excepție: au aplaudat-o pe șoferiță.