Revolta unei profesoare: „Niciun singur mesaj de susținere, nici din partea familiei extinse sau a prietenilor. Țara asta e pierdută”

Greva profesorilor continuă și odată cu aceasta iese la suprafață dezamăgirea unor cadre didactice față de nepăsarea celor din jur. O profesoară este revoltată că niciun apropiat, nici măcar familia extinsă, nu i-a trimis un mesaj de susținere.

Iancu Anca, unul dintre zecile de mii de profesori care sunt în grevă, a postat, revoltată, pe un grup de Facebook al cadrelor didactie:

„Atâta ură față de un corp profesional nu am văzut în viața mea. Chiar nu îmi imaginam nici eu cât de urâți suntem în țara asta. Atâta tristețe am în suflet de nu pot să vă descriu. Chiar nu știu ce se mai poate salva în țara asta de acum încolo. E oarecum bine că aflăm și noi, cu ocazia asta, cam cât valorăm pentru societate. Nul, zero, nici cât negru sub unghie”, a scris Ana pe grupul Colegiul Cadrelor Didactice.

„Nici măcar un (1 - unul singur !!!) mesaj de susținere”

Profesoara spune că îi pare rău că și-a lipsit copiii de banii cheltuiți pentru clasă și elevii săi: „Până acum am făcut-o cu drag și fără să mă gândesc de 2 ori când trebuia cumpărat ceva pentru clasă. Gata! De acum încolo voi face și eu la fel cu restul ... Predau strict cu ce îmi dă Statul. O, dar stai așa, Statul nu îmi dă mai nimic !!! Ei, ghinion!”

Anca Iancu constantă cu tristețe că apropiații nu s-au solidarizat cu cauza profesorilor. „Am observat lipsa de apreciere și susținere chiar și din partea familiei extinse, prietenilor, care știu cât de dedicată sunt față de meseria mea, cât mă zbat pentru sponsorizări pentru diverse concursuri, că răspund elevilor și seara la ora 21 dacă mă solicită, și în weekend...Se pare că nimic nu a fost bine. Nici măcar un (1 - unul singur !!!) mesaj de susținere, să îmi spună " da, doamnă, vă înțeleg". Nimic. Apoi e clar că undeva am greșit”, continuă profesoara.

„Îmi voi schimba atitudinea”

Profesoara dezamăgită spune că își va schimba atitudinea față de școală în conformitate cu părerile celorlalți.

„Și văzând cum mi se bate obrazul săptămâna asta pentru că am îndrăznit să intru în grevă și să mă gândesc și eu, pentru prima oară, în primul rând la mine și familia mea, am hotărât ca (indiferent ce va fi de acum încolo, se măresc sau nu salariile) să îmi schimb atitudinea în conformitate cu părerile celorlalți. Dacă un profesor este chiar un "pârlit", un gunoi, cuiva cui îți permiți să îi spui „marș la muncă", atunci cred cu tărie că țara asta e pierdută”, a arătat Anca Iancu.

Profesoara concluzionează că în condițiile atacurilor mizerabile care s-au vociferat la adresa profesorilor, nici să facă salariul 6.000 lei pentru un începător, nu va mai veni nimeni în sistem, după această demonstrație de „apreciere” din partea societății.

„Chiar daca ne urăsc, mergem cu greva înainte”!

Postarea a avut aproximtiv 200 de comentarii.

„Politicul a reușit în 30 de ani să dezbine etnii, grupuri profesionale, grupuri religioase, bogați și săraci, harnici și leneși, urbani și rurali, tineri și vârstnici și se mai poate exemplifica! Am devenit un popor fărâmițat , mințit, disprețuit, furat , aproape lipsit de perspectiva”, a comentat Olivia.

„Chiar dacă ne urăsc, mergem cu greva înainte”, a încurajat-o Cristina.

„Am spus și mă repet: banii pe care îi aducem de acasă, din bugetul personal, nu îi vede nimeni!!! Începând de la organizarea unei lecții mai deosebite și până la surprizele pe care le facem celor mici (cel puțin, la educatoare mă refer) necesita investiție financiară pe care nu ți-o decontează nimeni. Nu am auzit un părinte care să întrebe, măcar, de unde ați avut suportul financiar pentru x sau y. Dar, de blamat, toți sunt de neîntrecut!”, a completat Erika.

„Se găsesc bani pentru absolut toate categoriile profesionale, toate, dar pentru profesori nu! Trimitem bani, ajutoare în Moldova, Ucraina sau mai știu eu unde, dar pentru profesori.... ioc. Și pușcăriași dacă eram se asigurau de condițiile de trai. Dar nu profesori”, a intervenit Iuliana.

„Budeanca nu este societatea, nici social media. Nici cele trei cucuvele cu odrasle idioți dar cu ifose. Valorizarea excesiva a banului a răsturnat iremediabil scara valorilor”, a spus Camelia.