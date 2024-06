Reacția Erikăi Isac după concertul Coldplay: „Să vă fie rușine pentru că sunteți ultimii ipocriți” VIDEO

Într-o intervenție incendiară pe rețelele sociale, Erika Isac și-a exprimat dezgustul față de comportamentul publicului la concertul recent susținut de Coldplay în București. Asta după ce un cântăreț de manele a urcat pe scenă în timpul spectacolului Coldplay și a cântat în mijlocul huiduielilor. Și sora artistului a comentat subiectul intens discutat în mediul online.

„Toți cei care în public astăzi la Coldplay l-au huduit pe Babasha, să vă fie rușine! Sunteți ultimii! Să vă fie rușine! În primul rând, indiferent, dacă îți place un artist sau nu de pe scenă, este frumos și de super bun simț (...) să lași artistul să cânte piesa, mai ales că am înțeles că a fost vorba de o piesă, să nu îl huidui orice s-ar întâmpla atât timp cât nu omul respectiv nu face practic nimic greșit, nu aruncă, nu face vreun act de rebeliune sau cine știe.”, a spus artista prin intermediul unui story pe Instagram.

Babasha, invitat special al trupei britanice Coldplay, a fost huiduit de mii de spectatori în timpul apariției sale pe scena Arena Națională. Erika Isac a criticat aspru reacțiile negative, subliniind că artistul nu a făcut nimic greșit și că astfel de manifestări sunt deplasate și ipocrite.

„Omul efectiv s-a urcat pe scenă și a început să cânte o melodie, nu a făcut absolut nimic greșit! Să vă fie rușine pentru că sunteți ultimii ipocriți. Uitați-vă în trending, da? Și data viitoare înainte să vă plângeți voi: << Vai, dar sunt o grămadă de alți artiști care ar fi putut să ne reprezinte mult mai bine țara >>, băgați-i în trending. Nu mai mâncați c***t. Băgați-i în trending!”, a continuat Erika Isac, pe pagina ei de Instagram.

Dezbaterea aprinsă a divizat opinia publică, iar artistul a fost nevoit să își apere momentul în fața unui val de critici. După eveniment, Babasha a declarat pe TikTok că manelele sunt stigmatizate din cauza rasismului. Apoi,le-a mulțumit tuturor „și de huiduieli și de orice reacție posibilă”, pe contul său de TikTok, și a anunțat că „mâine urmează un show și mai și”.

„Mulțumesc încă o dată pentru tot, atât rău, cât și bine”, a încheiat Babasha videoclipul.

Coldplay a susținut pe 12 iunie primul concert în România. Concertele Coldplay din București, programate pentru 12 și 13 iunie, au generat un interes extraordinar, fiind sold-out în scurt timp, stabilind astfel un nou record pentru spectacolele de muzică live din România.

„Nu este prima dată când ne lovim de așa ceva”

Și sora artistului a reacționat în mediul online. În România anului 2024, sora lui Vlad Babașa îi întreabă pe cei care l-au huiduit pe fratele ei pentru că a cântat la concertul Coldplay dacă încă mai cred că au dreptul să-l jignească doar pentru că este de etnie romă.

„Am zis sa scriu și eu câteva lucruri care-mi trec azi prin minte.Credeți ca tonul pielii mai închis la culoare vine la pachet cu un scut mai puternic care sa facă față rasismului, discriminării și urii voastre. Nu-i nimic, asta nu este prima dată când ne lovim de așa ceva. Eu și fratele meu muncim pe rupte ca să reușim ca oameni, muncim cu oameni și pentru oameni, prin muzică, teatru, artă, implicându-ne in comunitățile noastre. Eu petrec zeci de ore cu tineri din comunități marginalizate, lucrez și vorbesc cu copii și tineri despre curaj, ii învăț despre empatie, prietenie, exprimarea liberă si căutarea potențialului lor artistic. De câțiva ani mă implic in mediul social, m-am întors recent dintr-o vizita de studiu din Norvegia unde am mers sa învăț despre drepturile omului, despre drepturile femeilor, despre tineri, într-o țara care funcționează pe concepte ca încredere, sustenabilitate și comunitate.”, a scris sora cântărețului, Bianca Babașa pe Facebook.

Vlad Babașa este apreciat pentru talentul și dedicarea lui în muzică, spune sora cântărețului de manele.

„Vlad Babașa este un artist! Nu doar prin ceea ce face, ci și prin felul in care gândește, bunătatea și talentul lui l-au adus la nivelul la care este. Fratele meu și-a descoperit pasiunea de mic, și-a dat seama de la o vârsta foarte fragedă de iubirea pentru muzică, de impactul pe care îl poate avea asupra oamenilor. A studiat câteva instrumente și a apoi a ales să fie solist, să compună, să își scrie singur muzica și a ales să facă asta cu bucurie și cu sufletul curat, să muncească să fie din ce in ce mai bun. Eu și fratele meu nu luptam cu oameni ca voi, cu răutăți, nu ne dorim succesul cu orice preț. Muncim la noi, la limitele noastre, cu fricile si cu propria persoană, pentru ca ne-am dat seama că lupta nu e cu ceilalți, ci cu noi înșine, ghidați de Dumnezeu. Voi ce ați realizat in viața? Ce vă place, ce nu vă place? Va cunoașteți pe voi? Conștientizați viața din voi? După ce va ghidați? Eu înțeleg ca nu v-ați așteptat la acest moment, dar dacă in Europa avem reputația proasta pe care o avem, voi nu ați făcut altceva decât sa o întăriți.”, a mai afirmat Bianca Babașa.