Preafericitul Daniel împlinește 72 ani. Patriarhul României este serbat de BOR cu mare fast VIDEO

Dan-Ilie Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, își serbează ziua de naștere. Născut în anul 1951, Preafericitul Daniel este celebrat la 22 iulie, odată cu Sfânta Maria Magdalena.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, este sărbătorit la 22 iulie, el împlinind vârsta de 72 ani.

„Părintele Patriarh Daniel a împlinit astăzi vârsta de 72 de ani. Vârstă de aur a vieții spirituale, a concluziilor esențiale, a înțelepciunii morale pentru cineva care a metabolizat în viața personală cuvintele Cuvântului, pe care Îl slujește cu fidelitate, luciditate, rafinament teologic, inspirație și rigoare adecvată la realitate. La mulți ani!“, i-a urat public Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Biroul de presă al Patriarhiei Române a dat detalii despre slujba religioasă prin care Patriarhul Daniel este sărbătorit.

„În timpul Sfintei Liturghii săvârșite la Catedrala Patriarhală va fi rostită o rugăciune specială de mulţumire pentru binefacerile aduse Bisericii Ortodoxe Române prin activitatea prolifică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

După Sfânta Liturghie, de la ora 11.00, la Catedrala Patriarhală va fi săvârșită o slujbă de Te Deum, ca semn liturgic de recunoştinţă pentru împlinirile din viața Bisericii și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Începând cu ora 12.00, la Palatul Patriarhiei va avea loc un scurt moment aniversar în timpul căruia vor fi prezentate mesajele de felicitare trimise din partea autorităţilor de Stat centrale şi locale, precum şi ale altor instituţii publice.

La toate aceste momente aniversare vor participa ierarhi ai Sfântului Sinod, reprezentanţi ai autorităţilor de Stat, personalităţi ale vieţii publice româneşti, membrii Permanenţelor Consiliului Naţional Bisericesc şi Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, clerici şi mireni“, specifică Patriarhia.

Patriarhia Română transmite că mesajele de felicitare pot fi înmânate direct la Cabinetul Patriarhal sau trimise la adresa de e-mail: cabinet.patriarhal@patriarhia.ro.

„Menționăm că ziua de sărbătorire oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este cea de 30 septembrie a fiecărui an, data întronizării Preafericirii Sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (2007)“, mai spune Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Ziarul Lumina al Mitropoliei Moldovei și Sucevei arată că slujba de Te Deum a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, noul Episcop‑vicar patriarhal, „ca semn liturgic de recunoștință pentru împlinirile din viața Bisericii și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel“.

„La final, ierarhul i‑a oferit Întâistătătorului Bisericii noastre un frumos buchet de flori din partea slujitorilor și credincioșilor Catedralei Patriarhale“, notează jurnaliștii de la Lumina.

Când a luat cuvântul, sărbătoritul Daniel Ciobotea a mulțumit lui Dumnezeu, exprimându‑și recunoștința față de „părinții după trup și părinții duhovnicești, profesori și față de toți cei care au contribuit la formarea sa spirituală, intelectuală și teologică“.

„Astăzi am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii noastre și, desigur, avem în memorie în mod deosebit, la aniversarea zilei de naștere, pe părinții care ne‑au dăruit viață, pe părinții după trup, dar și pe toți părinții duhovnicești - duhovnici, profesori și oameni care au contribuit la formarea noastră spirituală. De aceea, ziua aceasta este o zi de recunoștință pentru darurile primite de la Dumnezeu, iar aceste daruri au venit prin oameni, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și împlinește voia Sa ca binecuvântare pentru fiecare persoană și ca o întărire a comuniunii între persoane diferite. Desigur, într‑adevăr, a contat foarte mult credința părinților, dar și apoi conlucrarea atât în eparhie, la Iași, timp de 18 ani, cât și aici, la București, cu toți părinții consilieri din administrația bisericească și, în același timp, conlucrarea cu instituțiile noastre de învățământ, instituții media și social‑filantropice, precum și conlucrarea cu autoritățile de stat, care răspund apelului Bisericii ca să împlinim proiecte și programe necesare vieții poporului român astăzi. Tuturor acestora le mulțumim și în mod deosebit mulțumim celor prezenți la această zi de rugăciune, de recunoștință adusă lui Dumnezeu“, a rostit Preafericitul Daniel, după cum relatează Lumina.

Biografia oficială a lui Daniel Ciobotea

Patriarhul Daniel Ciobotea a văzut lumina zilei la 22 iulie 1951, într-un sat din județul Timiș, Dobrești din comuna Bara. Biserica Ortodoxă Română consemnează că patriarhul a primit la botez numele de Dan-Ilie, fiind fiul lui Alexe și al Stelei Ciobotea. El a urmat școala primară în satul natal Dobrești din Timiș, apoi gimnaziul în localitatea Lăpușnic din același județ. Liceul l-a făcut la Buziaș, apoi în Lugoj, la Liceul Coriolan Brediceanu.

În 1970 devine student la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu, apoi urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea preotului prof. dr. Dumitru Stăniloae. În anii 1976-1978 studiază la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa), apoi în anii 1978-1980 studiază la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau (Germania).

La 15 iunie 1979, Daniel Ciobotea susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (o lucrare de 424 pagini). La 31 octombrie 1980, o versiune extinsă a acestei teze, pregătită sub îndrumarea mentorului său, părintele Dumitru Stăniloae, este susţinută la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, cu titlul „Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală“.

Anii ’80 îl găsesc în străinătate, ca reprezentant însemnat al Statului român. În perioada 1980-1988, Dan Ciobotea este lector la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia).

Anul 1987 este de cotitură, fiind anul în care Ciobotea intră în viața monahală. În ziua de 6 august 1987 îmbracă haina de călugăr la Mănăstirea Sihăstria (Neamţ), cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe părintele arhimandrit Cleopa Ilie. La 14 august 1987 este hirotonit ierodiacon, iar la 15 august 1987 devine ieromonah. În 1988 este hirotesit protosinghel şi numit consilier patriarhal, director al Sectorului Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic. Tot în 1988 revine la facultate, în calitate de conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.

Imediat după Revoluția sângeroasă de la Timișoara (unde protestatarii din Decembrie ’89 au fost uciși pe treptele Catedralei), la 12 februarie 1990, Daniel Ciobotea este ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul, iar în 4 martie 1990 este hirotonit arhiereu în Catedrala mitropolitană.

După câteva luni schimbă regiunea și este trimis în partea opusă a țării: din Banat, în Moldova. Primește o misiune mai importantă, care îl urcă pe cărarea spre Patriarhie. La 7 iunie 1990, Daniel Ciobotea este ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, iar 1 iulie 1990 este întronizat Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Perioada 1992-2007 îl cimentează ca profesor de Teologie dogmatică şi pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi.

La 12 septembrie 2007 schimbă din nou regiunea, venind în Capitala României, unde este ales ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Ziua festivă este 30 septembrie 2007, când Daniel Ciobotea este întronizat Patriarh în Catedrala patriarhală din Bucureşti. Din același an 2007 este profesor de Teologie Pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti.

Daniel Ciobotea a fost subiectul dezvăluirilor făcute de cercetători CNSAS (Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității), care au descoperit că acesta a purtat numele de cod Dobrescu în perioada în care a fost colaborator al Securității. Patriarhul a susținut însă că dosarul arată că el era, de fapt, urmărit de Securitate.