O familie de români s-a mutat, după 17 ani, din Elveția într-un sat de lângă Urziceni: „Una dintre cele mai bune decizii”

Mulți români care se întorc din străinătatea aleg să-și facă un rost în România, dar la oraș, cu la țară, unde au parte de o viață mai liniștită.

Tot mai mulți români sunt tentați să se mute la țară, după ce ani la rând sătenii au fost atrași de mirajul orașelor.

Unii au părăsit țara, în căutarea unui trai mai bun și au stat ani de zile printre străini. Sunt multe familii care au ales traiul la țară, cu greutățile inerente din mediul rural, considerând că au ales corect.

Este și cazul unei familii din Urziceni, care în ultimii 17 ani s-a aflat la muncă, în Elveția.

Partea feminină a familiei și-a mărturisit experiența pe grupul de Facebook ”Mutat la țară - viața fără ceas.”

"După aproape 4 ani de când ne-am mutat la țară vreau să vă spun că a fost una din cele mai bune decizii luate în viața noastră. După 17 ani de străinătate viața fără ceas este o viață fără stres", a scris femeia pe grup.

Femeia susține că este o viață fără stres, dar pentru asta trebuie să faci și sacrificii, dar mai ales să muncești.

"Dacă stai la țară și muncești și ești gospodar, cheltuielile sunt foarte mici, îți trebuie bani doar de o butelie, un ulei un zahăr etc. Doar ce nu poți produce singur. Carne, ouă, brânză, legume, fructe, verdețuri, dacă ești gospodar le ai pe cârca ta", a mai scris autoarea postării.

"Am prieteni în județul Hunedoara care trăiesc cu exact cât le este de nevoie. Cu cât dorim mai mult, cu atât viața ne va fi mai grea. Este doar o alegere.", a răspuns femeia la întrebări.

Postarea sa a atras numeroase reacții.

În timp ce unii i-au dat dreptate, alții au încercat să demonstreze cât de greu este pentru un orășean să își schimbe viața în totalitate și să se mute la țară.

”Eu cred ca sacrificiul pe care l-ați facut cu 17 ani departe de casa nu a fost in zadar. Daca sunteti multumiti si va simtiti impliniti este minunat. Sa fiti sanatosi sa mergeti mai departe”.

”Mi-nu-nat! Asta pot face doar oamenii harnici, sănătoși, iubitori de frumos și de țară!! Felicitări pentru tot ce ați realizat! Sănătate va doresc pentru a va putea bucura de toate aceste realizări!”

”Și eu m-am mutat la țară de 3 ani...însă dacă nu aș face serviciu nu m-aș descurca financiar. Să vă dau un exemplu: am o livada de 17 ari ,compusa din 350 pomi, majoritatea mere (diverse sortimente,unele foarte valoroase). Livada am cumpărat-o împreună cu casa. Este o minunăție de livada, are 4-5 ani,este pusă pe spalieri, cu picurător la fiecare pom, cu producție intensivă. Producția anuală de mere, aproximativ 3-4 tone. Ca sa o întrețin aloc cam 2000-3000 lei/an cu curățarea, stropirea, tuns iarba și strânsul toamna. Nu am găsit posibilitatea de a comercializa întreaga cantitate, așa că am vândut...aproape nesemnificativ și am făcut o țuică bună. Deci per total, fiindcă nu am găsit desfacere buna, eu cu livada ies doar in pierdere. Deci traiul la țară doar din ce produci este destul de greu... dacă nu aș avea surse de venituri...și unde mai pui că o zi de munca este cam 200-250 lei și cu masă...cum ai da-o nu prea ieși că sa te întreții”, a comentat la postare o femeie.