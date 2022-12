O bătrână prinsă cu petarde în geantă, la un pas să fie trimisă în închisoare

O femeie de 67 de ani din Oradea, condamnată la plata unei amenzi penale de 1.200 de lei pentru deținerea ilegală de petarde, a fost aproape să fie trimisă la închisoare pentru neplata amenzii. Pentru moment a scăpat, dar sentința nu este definitivă.

Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Oradea a cerut ca o amendă penală de 1.200 de lei, primită de o femeie din municipiu pentru efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept, să fie transformată în închisoare pentru că femeia nu a plătit cei 1.200 de lei.

Concret, femeia din Oradea a fost condamnată în 2018 la plata amenzii penale de 1.200 de lei pentru că, în iarna anului 2015 a fost găsită, de două ori, deținând ilegal petarde.

Mai întâi, femeia a fost găsită de jandarmi în 22 decembrie 2015, având asupra sa trei cutii a câte 100 bucăți petarde Petarda Drascowa si 50 cutii a câte 60 bucăți petarde Match Cracker.

Ulterior, în 30 decembrie 2015, polițiștii au găsit asupra femeii 24 de artificii cu inscripția Magical Shots si o cutie cu 100 de bucăți petarde Petarda Drascowa. În ambele situații, femeia a declarat că a cumpărat petardele pentru a le folsi în scop personal.

Parchetul Judecătoriei Oradea a trimis-o, însă, în judecată pe femeie pentru efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept. La proces, femeia a recunoscut acuzațiile și a primit o amendă penală de 1.200 de lei.

„Se reține că inculpata a recunoscut comiterea faptei, nu este cunoscută cu antecedente penale și este o persoană în vârstă”, a justificat judecătorul pedeapsa.

Nu a mai plătit „ratele”

După stabilirea amenzii penale, judecătorii au admis o cerere de eșalonare a plății și au decis ca bătrâna să plătească amenda în 24 de rate de 50 de lei. După ce a plătit prima rată de 50 de lei, femeia nu a mai plătit niciun leu, rămânând de achitat 1.150 de lei.

Pentru neplata amenzii penale, Biroul de Executări Penale a cerut transformarea pedepsei cu amendă în pedeapsă cu închisoarea. În proces, femeia a arătat că „nu a avut de unde să achite amenda, întrucât nu are pensie, nu are ajutor social, stă singură şi este bolnavă, are diabet, are probleme cu inima, tensiune şi are 67 ani”.

Judecătoria Oradea a respins cererea de transformare a amenzii într-o pedeapsă cu închisoarea. „Reaua-credinţă a persoanei condamnate nu se presupune, ci trebuie dovedită, ea neputând rezulta exclusiv din faptul neachitării amenzii în termenul prevăzut de lege”.

„Din verificările efectuate în baza de date Patrimven rezultă că intimata nu realizează nici un fel de venituri. Instanţa apreciază că în cauză neexecutarea sancţiunii penale s-a realizat în absenţa relei-credinţe aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar. Astfel, instanţa reţine împrejurarea că persoana condamnată este o persoană în vârstă de 67 de ani şi suferă de afecţiuni cardiace. Ca atare, instanţa apreciază că, având în vedere starea de sănătate precară a persoanei condamnate, lipsa mijloacelor financiare, neplata amenzii penale aplicate inculpatei nu s-a realizat cu rea credinţă, acesta aflându-se în imposibilitatea obiectivă de a o achita”, se arată în setința Judecătoriei Oradea, care nu este definitivă.