Numărul îmbolnăvirilor de COVID a crescut. Care sunt estimările autorităților pentru viitor

Ministerul Sănătății a publicat, marți, ultimele date referitoare la infecția cu SARS-CoV-2: 11.226 de noi cazuri în intervalul 11-17 septembrie, aproape 1.000 internați, dintre care peste 60, la ATI. Numărul cazurilor va crește și în următoarele săptămâni, atrag atenția specialiștii.

Din totalul celor 11.226 de cazuri, 3.583 reprezintă pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile de la prima infectare. Incidența înregistrată la 14 zile este de 0,63. De asemenea, 967 de persoane sunt internate în spital cu diagnostic de COVID-19, dintre care 63 la Terapie Intensivă. Din cei aflați în stare gravă, 40 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 212 sunt minori, 205 fiind internați în secții și 7 la ATI, potrivit aceleiași surse. În același interval, au fost raportate de către INSP 18 decese. Până acum, 68.314 români diagnosticați cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. Cu o săptămâna înainte, au fost înregistrate 7.171 de cazuri noi de persoane infectate.

Numărul cazurilor va crește

Prof.dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, apreciază că, în următoarele câteva săptămâni, este de așteptat ca numărul infecțiilor cu SARS-CoV-2 să crească: „Nu ne uităm neapărat cu îngrijorare la aceste cifre, ci ne uităm cu atenție ca să vedem evoluția și a putea lua măsuri, în funcție de situația epidemiologică. Ceea ce se remarcă acum și la noi, dar și la nivel global, nu se datorează în mod deosebit subvariantelor circulante, indiferent că vorbim de EG.5 – denumită Eris – sau de BA.2. 86 – denumită Pirola, ultimele două identificate. Nu nepărat din pricina acestor noi subvariante se întâmplă această creștere, ci de vină este comportamentul uman. Anul trecut, valul a fost în luna iulie, iar acum a apărut puțin mai târziu, respectiv la final de august, început de lună septembrie. Vorbim de un număr de cazuri semnificativ mai crescut față de perioada anterioară”, a explicat medicul epidemiolog.

Potrivit acestuia, creșterea a început în luna iulie și, de atunci, numărul de infecții a tot crescut. De ce? Oamenii au plecat în concedii în număr mare, iar circulația deosebit de crescută a dus la un număr foarte mare de contacte și la un număr mare de infecții, lucru observabil în context, de-a lungul întregii pandemii de SARS-CoV-2, a adăugat universitarul.

„Anticipez o creștere nu foarte semnificativă cauzată de începutul școlii care, de fiecare dată, ne-a arătat că duce la înmulțirea numărului de infecții. Nu putem să ne așteptăm la altceva când contextul este același, virusul este același, chiar dacă are niște caracteristici mai aparte”, a mai spus prof.dr. Emilian Popovici.

După această creștere moderată dată de începerea școlii, sperăm că lucrurile vor intra pe o curbă descendentă, a mai spus expertul.

”A fost o creștere constantă”

Întrebat luni, la Parlament, ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni cu numărul de infecții cu noul coronavirus, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că acesta va crește. „A fost o creştere constantă în ultimele câteva săptămâni. Am ajuns de la câteva sute până la 2.000 de cazuri pe zi. Opinia mea şi a colegilor care lucrează în zona de sănătate publică este că această situaţie cu un număr important de cazuri va mai dura circa două săptămâni, după care vom intra pe un trend de descreştere a numărului de cazuri. Am făcut şedinţe operative, atât cu spitalele din Bucureşti, cât şi cu direcţiile de sănătate publică şi spitalele din ţară ca să ne asigurăm că toţi pacienţii care au nevoie de îngrijire, fie terapie intensivă, fie în spitale care să acorde asistenţă medicală acestor pacienţi sau celor care sunt infectaţi cu COVID-19 şi au alte nevoi de sănătate, să poată să facă acest lucru şi suntem în permanentă legătură cu colegii de la spitalele din întreaga ţară”, a afirmat Alexandru Rafila.

Din fericire, a mai spus oficialul, tulpinile aflate în circulație nu produc îmbolnăviri grave. „Sigur că există şi un anumit nivel de imunitate, chiar dacă nu este suficient de specifică pentru variantele circulante, dar multe persoane au trecut prin boală, s-au vaccinat, sau ambele variante. Eu de exemplu am făcut de două ori COVID, am făcut şi trei doze de vaccin, dar nu am o teamă legată de îmbolnăvire. Cred că lucrul acesta e foarte important, iar dacă sunt simptome care sunt sugestive, mai ales la persoane cu boli cronice, recomandarea este să se adreseze cât mai repede medicului de familie sau unităţii ambulatorii care poate să facă investigaţii şi să prescrie un tratament util”, a completat Rafila.

Ministrul a mai spus că nu vor fi reintroduse măștile în spațiile aglomerate, dar că recomandă celor cu simptome de viroze respiratorii să poarte mască în mijloacele de transport în comun sau în spaţii închise.

Potrivit specialiștilor, ultimele subvariante ale tulpinii Omicron a SARS-CoV-2, respectiv Eris și Pirola, depistate în mai multe țări europene, sunt prezente și în România. Durerile de cap, greața și vărsăturile se numără printre semnele infecției.

3.440.346 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au înregistrat până în prezent în România.