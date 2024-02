Mioara Roman a murit. Fosta soție a lui Petre Roman avea 83 de ani

Mioara Roman, fosta soţie a prim-ministrului Petre Roman, a murit la vârsta de 83 de ani. Anunţul decesului a fost făcut de fiica sa, Oana Roman, pe pagina sa de Facebook.

„Drum lin în lumină mama mea bună și frumoasă. Îngerii să te vegheze și să povestești tuturor acolo sus toate lucrurile minunate pe care le povesteai aici. Tot ce sunt îți datorez. Mulțumesc mămica mea pentru tot. Te iubesc și te voi iubi mereu! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace”, a scris Oana Roman pe Facebook.

Fostă jurnalistă și profesoară de limba și civilizație arabă, Mioara Roman suferea de Alzheimer și avea probleme locomotorii și și-a petrecut ultimii ani într-un azil din apropierea Capitalei, la Snagov.

Mioara Roman a fost căsătorită timp de 34 de ani cu Petre Roman, fost prim-ministru al României. Au avut împreună o fiică, Oana. Cuplul s-a despărțit în 2007. La doi ani de la divorț, fostul premier s-a căsătorit cu artista Silvia Chifiriuc.

“Am luptat toată viaţa pentru ceea ce mi s-a luat după revoluţie: libertatea personală, intimitatea. Sub ceauşism puteau să ţi-o îngrădească oricât, dar ţi-o protejai din răsputeri şi intimitatea nu reuşeau să ţi-o ia. Pentru câteva ore după revoluţie am dobândit poate libertate deplină atât cât poate fi pe pământ, ca apoi să pierd din nou ceva din esenţa libertăţii. Este probabil cel mai important sau singurul reproş pe care i-l fac lui Petre Roman: mi-am pierdut libertatea. Am devenit persoană publică şi viaţa nu mi-a mai aparţinut de la un punct încolo”, scria Mioara Roman în cartea sa, „Preţul libertăţii. Însemnări despre revoluţia mea”, lansată la Târgul de Carte Gaudeamus din 2016.