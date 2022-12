Medicii atrag atenția cu privire la pericolul folosirii petardelor de Sărbători

Medicii oftalmologi atrag atenția din nou asupra pericolului utilizării petardelor de Sărbători.

Chiar dacă restricțiile impuse de autorități în ultimii ani au făcut ca numărul cazurilor să mai scadă față de acum zece ani, pericolul traumatismelor oculare grave rămâne cât se poate de real, avertizează prof.dr. Adriana Stănilă, medic primar oftalmolog.

”Nu se mai putea salva nimic”

Victimele sunt în fiecare an atât copiii, cât și adulții. Unul dintre cazurile grave pe care medicul le-a avut a fost acela al unui copil de 7 ani: „A venit pur și simplu cu un ochi perforat de o petardă, avea o gaură în mijlocul ochiului. Am făcut ecografie, am suturat plaga, am încercat de mai multe ori și cu sprijinul altor colegi, dar a mers foarte rău și avea dureri. Am decis împreună cu părinții copilului că nu se mai putea salva și să îl îndepărtăm. Când am încercat să îndepărtez ochiul, avea o bucată de metal de câțiva centimetri în interior, care nu s-a văzut la ecografie, mai ales că ochiul era plin de sânge. Deci, sunt traumatisme foarte grave și trebuie avută multă grijă!”.

Acesta nu a fost însă cel mai grav accident pe care medicul l-a văzut, ci acela al unui mecanic auto. „Tânărul și cel la care lucra s-au gândit să umple niște cauciucuri cu o substanță inflamabilă, cu gândul că le vor aprinde de Sărbători. Al doilea cauciuc a explodat în timp ce îl umpleau, iar tânărul a suferit răni grave la ambii ochi. Toată noaptea de Anul Nou i-am cusut ochii, nu am mai putut salva nimic”, mărturisește specialistul.

Potrivit acestuia, din păcate, în astfel de situații grave, sunt puține moduri în care cei din jurul pacientului pot interveni pentru a ajuta: „Ce este însă foarte important la primul ajutor în cazul unui traumatism ocular este ca pacientul să încerce să nu traumatizeze suplimentar globul ocular. Adică să nu se frece la ochi! Un corp străin în interiorul ochiului se poate deplasa și poate zgâria ochiul și mai mult. Doar în cazul în care persoanele din jur dispun de un anestezic ușor, îl pot aplica local pentru a calma durerea. Imediat însă este esențial ca pacientul să ajungă cât mai repede la un medic, de preferat specialist”.

100 de tone de articole pirotehnice, confiscate

Polițiștii și jandarmii au confiscat până acum peste 100 de tone de articole pirotehnice ilegale în cadrul unei acțiuni denumite „Foc de artificii”. În București și în 23 de județe – Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Brașov, Buzău, Brăila, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mureș, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vaslui – au avut loc 150 de percheziții la persoane fizice și firme, potrivit unui comunicat de miercuri al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R.