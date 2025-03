Mai merită să te muți în America azi? Concluzia unui român: „Începi să pui accent mai mult pe urât”

Un român care a câștigat la Loteria Vizelor a lansat o dezbatere, pe Youtube, după ce a răspuns la întrebarea „mai merită să te muți în America de azi?” Clipul s-a viralizat, iar aproape 1.000 de conaționali au comentat și au încercat să vină cu propriul răspuns.

Mulți analiști politici cred că în ultimii 10-15 ani, SUA au avut probabil cei mai slabi președinți din istoria sa, Joe Biden și Donald Trump. Iar lucrurile nu se opresc aici, pentru că Trump tocmai și-a început al doilea mandat și va rămâne la Casa Albă încă 4 ani.

În ultimii 5 ani, în mandatul lui Joe Biden, situația economică a SUA s-a deteriorat foarte mult, iar nemulțumirile americanilor l-au readus pe Trump la Casa Albă. Însă, cel puțin deocamdată, fostul om de afaceri nu pare omul potrivit să conducă cea mai puternică națiune.

Un român din America a lansat pe internet o adevărată dezbatere, pornind de la răspunsul la o întrebare care îi preocupă pe mulți. „Mai merită să te muți în America de azi?”, e titlul clipului postat pe You Tube de acest. În scurt timp, acesta s-a viralizat, iar odată cu asta a provocat și o adevărată dezbatere în rândul celor care au comentat.

„Am avut așteptări foarte mari”

Bărbatul povestește că a ajuns în America de 3 ani, după ce a câștigat la Loteria Vizelor. Cu doar 3.000 de dolari în buzunar s-a descurcat 3 luni, timp în care a reușit să se califice șofer de tir.

„Eu când am venit în America am avut așteptări foarte mari. Îmi imaginam că America va fi exact ca în filme. Când am ajuns în primul oraș, Houston, Texas aveam un asemenea entuziasm încât când a plecat de la aeroport mă uitam pe geam în Uber-ul în care eram și nu-mi venea să cred. Mă uitam la fiecare detaliu, la fiecare clădire, la fiecare magazin, la fiecare pancartă, totul analizam și nu venea să cred că sunt în America. Însă, ușor, ușor te obișnuiști cu frumosul și cum e natura umană începi să pui accent mai mult pe urât. Și după o lună de stat aici, de plimbat prin Houston, de admirat clădiri, pătrate și în alte, am început să văd și partea rea a Americii, și anume că și aici este foarte multă sărăcie, și aici este foarte periculos. Ba chiar aș putea spune că e mai periculos aici decât în România”, a spus el.

„România este o țară foarte safe”

Românul descrie SUA ca pe o țară în care există multă insecuritate pe străzile orașelor. Cu o rată a infracționalității ridicată, SUA nu ar fi, mai spune el, cel mai prietenos loc.

„România este o țară foarte safe în comparație cu America. E multă sărăcie și aici, chiar mult mai multă decât în România. Este o țară în care, dacă ieși afară, trebuie să te uiți stânga-dreapta, nici nu știi ce nebun poate să meargă pe stradă cu intenții rele și tu să ai ghinionul să fii fix în calea lui. În România, de obicei, nu prea ai problemele astea. Fie că ieși la magazin, că ieși pe stradă, ești foarte relaxat, poți să stai cu căștile în urechi, mergi pe stradă, nu ai niciun stres. În schimb, în America, din păcate, nu este așa. Cât timp am stat eu aici, nu prea am ieșit pe afară atât de mult, fiindcă poate sunt eu un pic mai paranoic, însă eu fiind aici singur, nu am rude, nu am prea mulți prieteni pe aici, decât cunoștințele pe care am reușit să mi le fac în cei trei ani în care am stat aici, încerc să stau cât mai departe de pericol”, adaugă românul.

Mâncarea din America i se pare îngrozitoare și spune că și spune că nu poate decât să o aleagă cea mai puțin rea.

„De asemenea, aș vrea să vorbesc despre mâncare. Mâncarea fiind, după părerea mea, un lucru important atunci când te muți în altă țară și aș putea să spun că în cei trei ani în care am stat aici nu m-am adaptat la mâncarea americană absolut deloc. Mi se pare o mâncare groaznică. De fiecare dată când mă duc la Walmart trebuie să aleg dintre mâncăruri și când aleg mâncărurile nu fac o alegeri dintre care e cea mai bună, fac o alegeri dintre care e cea mai puțin nasoală, să zic așa. Toată mâncarea e groaznică. Deși, evident că sunt restaurante, însă prețurile sunt pe măsură. Dacă vrei să te duci la o alimentară sau la un grocery store sau cum avem noi acasă Carrefour, Kaufland și așa mai departe nu o să găsești aceleași sortimente pe care le găsești acasă. Însă dacă vrei să mănânci ceva ca acasă trebuie să scoți bani de buzunar”, susține românul.

Doar Bucureștiul și Clujul „se apropie un pic” de nivelul unui oraș american

Chiar și așa, el spune că va alege să continue în Statele Unite și nu se va întoarce în România. Asta deși, remarcă tot el, România începe încet să se ridice.

„Nu aș vrea să mă lungesc cu videoclipul acesta așa că în final voi spune concluzia mea după cei 3 ani pe care i-am petrecut aici. Pot spune că deși țara asta are foarte multe lucruri proaste, decizia mea e că voi rămâne aici pe viitor”, mai adaugă el.

Orașele din America, mai spune românul, nu se compară cu România. În opinia sa, din România doar Bucureștiul și Clujul pot să se apropie cât de cât de nivelul unui oraș din Statele Unite ale Americii.

„Sunt multe alte lucruri aici în America pe care nu am timp deocamdată să vi le explic, însă în comparație cu România sunt mult peste. Și anume partea de entertainment și partea de viață socială și distracție. America e cu mult peste România, mai ales dacă stai într-un oraș mai mare, într-o metropolă din asta cum e Houston-ul, cum e Chicago, cum e New York-ul cum e Los Angeles și așa mai departe. Mereu ai ceva de făcut îți trebuie cred că luni ca să poți să descoperi tot ce poți să faci într-un anumit oraș de felul acesta. Iar în România nu avem decât Bucureștiul sau poate Clujul, care nu se ridică chiar la nivelul unui oraș american, dar măcar se apropie un pic”, concluzionează el.

„Omul sfințește locul”

Internauții au reacționat la provocarea sa și și-au spus părerile. Printre ei și un român care e tenatat să se întoarcă în țară, după aproape o jumătate de secol trăită în America.

„Domnule, mă bucur să aud că te descurci. Eu am venit acum 45 de ani și vreau să merg înapoi. Motivul este că sunt bătrân și nostalgia locurilor natale este de vină. Nu știu, dar acum îmi permit cu pensia mea să trăiesc bine în România. Sunt multe exemple de români care au venit și când au dat de greu la început sau întors înapoi. Cunosc un cuplu de tineri sub 25 de ani care împreună fac cam $300.00 pe an și și-au cumpărat o casă de 4.5 milioane. Aceștia sunt în computers. Fiecare își creează viitorul așa cum vrea și cum poate. Nu există două povești care să se asemene. Dar zicala că omul sfințește locul este adevărată”, a scris acesta.

Și tot decizia de a rămâne în America a luat-o și o româncă perfect adaptată la viața de peste Atlantic.

„În 2007 am venit și eu singură ca tine. Însă de când am ajuns aici am lucrat 8 ore pe zi cu weekend-uri, și niciodată nu am considerat că muncesc mult.Am venit cu viză inițial, dar lucrez în același loc de 18 ani. Doar că am înaintat în ierarhie, deci nu fac același lucru de 18 ani. Niciodată nu mi s-a părut că muncesc din greu sau că viața e grea. Mi-am cumpărat un apartament pe care l-am plătit în 5 ani din salariu. În România nu aș fi putut face asta niciodată. Locuiesc la 15 minute de ocean de la mine de acasă. Visul din România mi s-a împlinit aici în SUA”, a scris o româncă.

„Wow, foarte tare, te felicit! Am fost și eu acum un an cu Wild west tour prin Vegas, LA și San fFancisco, și da, că arhitectură și stil e superb, dar mi-a lăsat un gust amar mirosul constant de iarbă, umezeală din aer și homelessii de pe toate străzile inclusiv pe Walk of Fame unde zici că eram la Obor... Foarte mulți dubioși, din păcate. Cel puțin momentan, până nu se rezolva treaba asta nu cred că m-aș muta vreodată în altă țară, prefer Bucureștiul așa cum e el”, a fost o altă părere.

Altcineva l-a sfătuit să se reprofileze și să caute o meserie mai ușoară și mai bine plătită.

„Meseria de șofer de camion necesită puține luni de calificare. Dacă munca ar fi ușoară, nimeni nu te-ar plăti cu 7-8.000 de dolari pe lună pentru o meserie pe care o înveți în 3 luni. Învață alta meserie. Instalatorii câștigă foarte bine, electricienii la fel. Școala durează vreo doi ani dacă nu greșesc, plus ceva ucenicie pe lângă un meșter. În 2017, când mi-am construit o casă, instalatorul român m-a costat 19.500 de dolari cash adică fără chitanță, pentru o muncă de o lună. Un asistent medical face ușor peste 100.000 de dolari pe an după vreo 4 ani de școală. Dacă era mai ușor, tot omul era milionar. Cât despre viața socială, dacă e ceva ce mi se pare plictisitor în America, tocmai aia e. Incomparabil sub nivelul celei din România”, a scris cineva.

„Mi-au trebuit 20 de ani să înceapă să-mi placă America”

Printre cei care au comentat pe clipul postat pe You Tube s-a numărat și un șofer de autobuz. Acesta s-a declarat îngrijorat de ceea ce aude și vede ori de câte ori ajunge în vacanță în țară.

„Am intrat în America la 60 de ani și încă lucrez șofer pe autobuz școlar. Nu se compară cu șoferii de tir , e relaxant și sigur. În România merg doar în vacanță de vară, dar mă îngrijorează plângerile românilor.”

Și tot un senior l-a sfătuit să nu se precipite și să aibă răbdare cu America. „Răbdare, măi copile. Eu sunt de 35 de ani în America și mi-au trebuit 20 că să înceapă să-mi placă. România o mai văd acum ca pe o destinație turistică”, a scris acesta.

O româncă a mărturisit că s-a întors acasă, în țară, după ce a trăit un deceniu în America. Mai mult, l-a convins și pe soțul ei american să o urmeze.

„Eu nu m-am putut adapta. Am stat acolo aproape 10 ani, mi-am făcut familie acolo, soț, copii. La un moment dat mi s-a acrit atât de tare, că mi-am luat americanii și ne-am mutat în România. Nouă ne e mult mai bine aici, dar fiecare știe ce e mai bine pentru el. Și ce-mi place cel mai mult acasă, e că e safe.”

„Acum s-au schimbat lucrurile și în România”

De asemenea, i-a scris și un fost șofer de tir, care a lucrat în Statele Unite ale Americii aproape 20 de ani. „Apreciez prima parte a blogului tău. Am locuit în America 20 de ani, și am lucrat pe truck 17 ani. Pot spune ca este cea mai mizerabilă meserie pe care poți sa o ai. Nu banii sunt lucrul cel mai important în viața asta. Atenție mare!”, i-a scris acesta.

„Sunt de 30 de ani aici. Am venit singură, fără familie. Ca și femeie mi-a fost extraordinar de greu să reușesc dar nu m-am lăsat! Am lucrat 7/7, la început, 3 ani de zile. Am luat examenele de asistentă medicală. Lucrez 12 ore acum 3 zile / săptămâna. America nu este pentru oricine. Se muncește mult, dar ai foarte multe avantaje. Acum s-au schimbat lucrurile și în România, multă lume muncește în alte țări. Când am plecat eu în 1994 România nu era parte din UE. Trebuie să fii foarte hotărât și sa ai un motiv foarte bun să poți să reziști în SUA. Eu sincer spun ca nu regret. Am ajuns să iubesc țara asta tot așa de mult ca și țara unde m-am născut . Sunt mari probleme acum datorită deciziilor luate de politicieni în ultimi 4 ani. Dar lucrurile se vor schimba acum, sunt convinsă”, i-a scris o altă româncă.