Întrebarea simplă despre Halloween care a încins internetul: „Nu are ce căuta în lumea noastră!”

Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală. Este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie. Și românii au copiat sărbătoarea americană după revoluția anticomunistă din 1989. Că doar era un bun prilej de petrecere.

La finalul lunii octombrie, patronii de cluburi îşi aranjează localurile în cel mai sinistru mod, organizează evenimente de Halloween. Magazinele se întreg să facă bani produse „horror”, măști, costume, jucării etc. cu ocazia Halloween. Chiar şi dovleacul sculptat e despre Halloween.

Halloween este o sărbătoare de origine celtică și este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie. Și românii au copiat sărbătoarea americană după revoluția anticomunistă din 1989.

Halloween se confundă deseori cu Ziua Tuturor Morţilor - un vechi obicei romano-catolic, consacrat de sute de ani, care a fost preluat în Banat şi Ardeal de toţi credincioşii, indiferent de confesiune. Ziua morților sau luminația (Pomenirea Tuturor Credincioşilor Răposaţi) este sărbătorită în calendarul romano-catolic în data de 2 noiembrie, a doua zi după Sărbătoarea Tuturor Sfinților.



Halloween-ul e cât e de iubită de unii, pe atât e de hulită de alții. O simplă întrebare, „Ce părere aveți despre Halloween?”, lansată pe Facebook de Suada Agache, cunoscuta specialistă în citirea chipului, a încins internetul.

S-au strâns aproape 600 de comentarii, un adevărat record pe pagina Suadei.

Vă lăsăm să savurați câteva din părerile românilor.

- Până acum nu prea m-a interesat, dar fiind proaspătă mămică am început să mă gândesc anul acesta la acest aspect, deoarece am vazut multe mesaje în mediul online contra Halloween, ca părinții să nu-și lase copiii la serbare, pentru că este o sărbătoare satanistă. Așa că am început să caut, nu să iau de buna ca e buhuhuhu și îl sărbătoresc pe Satana daca mi-aș costuma copilul vreodată. Prin urmare Halloween înseamnă Hallow = Sfint, Nimb și een=forma poetica, arhaică pentru noapte. Așadar în traducere exactă înseamnă Noaptea Sfinților. Sărbătoarea Tuturor Sfinților există peste tot în lume, inclusiv la noi în România și în creștinism poartă numele și de Luminația, fix în aceeași zi. Și la noi se spune că se deschid cerurile și că sufletele celor decedați ar putea intra în contact mai ușor cu lumea vie. Costumele, măștile și machiajele au fost preluate de americani de la mexicani. În Mexic se celebrează această zi ca Ziua Morților și ei așa o sărbătoresc de când lumea, cu dans, distracție, machiaj etc, chiar dacă este o țară profund catolica… Acum că americanii au făcut-o comercială, că lumea a preluat-o cu conotații capitaliste și că și-a pierdut sensul spiritual....păi asta se întâmplă și cu Crăciunul dacă e să comparam. Prin urmare nu cred că Halloween în sine este o sărbătoare satanistă…

- Nu am fost capabili să împrumutăm Ziua Recunoștinței, de la americani dar am împrumutat o mizerie de sărbătoare păgână care are de-a face cu întunericul, vrăjitoare, duhuri rele, bufonării de-astea. Nici măcar nu contează sărbătoarea, în sine, dar faptul că am îmbrățișat (cu atâta ușurință), de la alții ceva atât de urât spune multe despre noi ca popor.

- E sărbătoare demonică...nu are ce căuta în lumea noastră ortodoxă. Să fie în continuare a americanilor. De acolo vine tot răul.

- Eu personal am părerea că e sărbătoarea morților, nu sunt chiar deloc de acord când văd copilași desenați cu sânge la guriâă ,ochi, imitând zombies și etc! Nu îmi voi lăsa eu personal copilul la activitatea asta când o sa aibă la școală! Este o părere personală, sper să nu-mi sară în cap cineva cu parere opusă, respect felul fiecăruia de a avea opinie.

- Nu o sărbătorim pentru că simbolizează răul, ori de rău suntem sătui. Nu mai spun că la baza are o teorie satanică. Putea fi Festivalul toamnei și să te costumezi în ceva frumos, mai ales copiii.

- Mie mi se pare că onoreaza lumea de dincolo. Un fel de sâmbăta morților la noi, sau dia de los muertos în Mexic sau chiar spre Sf. Andrei la noi. Aceeași sărbatoare în moduri diferite. Clar nu ieșim cu colindul după bomboane, căci noi facem asta de Crăciun, însă creativitatea a fost la cote maxime și am pictat dovleci. Mă amuză <creștinii> ăștia devotați care țipa inclusiv de obiceiurile pâgâne, dar sunt primii care se laudă ce a ales copilul de pe tava când era mic. Oare dacă străinii ar vedea obiceiurile din anumite zone de sărbători cu măști și dansuri ritualice de la noi ar spune la fel? Nu totul trebuie să fie tradițția noastră. De ce vedem mereu doar separare?

- Aparențele înșeală. Majoritatea zic ca este funny pentru copii… Este noaptea în care satana face multe. Chiar am ascultat multe mărturii ale unor foști sataniști. De fapt îl venerează pe Satan, fac blesteme și ritualuri peste bomboanele și dulciurile dăruite copiilor și se bucură că măcar o dată pe an creștinii își trimit copii în mijlocul lor. Foarte multe <secrete diabolice> am aflat ascultând foști sataniști care s-au căit și s-au întors la Dumnezeu…Vă invit să îi ascultați pe ei, care au fost slujitorii satanei, să vedeți cam ce înseamnă această <sărbătoare> grotescă!

- Este sărbătoarea mea preferată. Nu vorbesc de tradițiile ortodoxe, ci așa în general. Depinde foarte tare cum abordezi această sărbătoare. Noi, în familie, ne costumăm, jucăm jocuri, cumpărăm și bomboane și alte treat-uri. Întotdeauna a fost un prilej de a ne aduna, nu de a ne speria. Nu aș refuza nicio ocazie de a petrece o zi mai altfel cu familia. Și să știți că dacă vă relaxați, vă amuză scheleții și dovlecii. Doar nu credeți că vă fac ceva.

- Halloween înseamnă: Iadul va învinge! Doar pentru cei care îl aleg încă de aici, prin gândirea, prin faptele lor! Cineva spunea că e o sărbatoare irlandeză a tuturor sfinților...Atunci de ce nu am alege costume care să reprezinte sfinți, ingeri? Mai bine am sărbători fiecare zi ca ființe divine decât să ne jucăm cu energii negative care ne descarcă bateriile. Cât privesc costumele copiiilor pentru această sărbătoare întunecată, părinții trebuie să stie cum să le explice copiilor că e bine și frumos să își aleagă un costum care să le reprezinte sufletul acelor copii, nicidecum să imite personaje negative (vampiri, pe cei cu cozi și coarne). Apoi se miră că au coșmaruri copiii, că sunt agitați, că devin mai agresivi. Fiți români plini de gânduri divine, aveți putere de discernamânt și promovați frumosul în adevăratul sens!

- Statistic există pe net, nu spun eu, cei mai mulți copii răpiți au fost de Halloween… trageți singuri concluziile. În loc copiii să fie învățați cu blândețe, bunătate, cu îngeri, zâne, povești frumoase, se învață cu monștrii, morți, fantome și ne mirăm de ce este bulling la scoli, de ce chinuie animale, de ce le place violența. Iar mai nou vin cu arme în școli și omoară colegii și profesorii, evenimente existente în străinătate deja, suntem la un pas și noi cu câți ucrainieni sunt aduși. Îl mâniem pe Dumnezeu și ne miram de ce se întâmpla în lume, ceea ce se întâmplă. Pe vremea lui Ceaușescu existau școli de corecție și chiar primeau corecție acei minori ce provocau probleme în societate.

-Este excelent. Super distractiv, muzică, petrecere, concursuri, foc de artificii, împodobirea caselor în tematică, senzații tari, râsete, uneori frică, aici depinde de tematică și viziune, pentru alții beții și nebunii…Cu plus și minus, cu avantaj și dezavantaj. Toate fac parte din viață. Happy Halloween!

- În noiembrie 2009, Vaticanul a catalogat ziua de Halloween ca necreștină, declarând că este bazată pe un sinistru și periculos curent ocultist. Multi creștini nu atribuie vreo semnificație negativă sărbătorii de Halloween, tratând-o ca pe un pretext pur laic pentru serbarea <ciudățeniilor imaginare> și pentru oferirea de bomboane. Festivitățile de Halloween sunt obișnuite în școlile parohiale romano-catolice din America de Nord și din Irlanda. De fapt, Biserica Romano-Catolică consideră că Halloween-ul ar avea o legătură cu creștinismul. Cei mai mulți creștini nu consideră că tradiția ar avea rădăcini satanice în origine sau practică și că nu reprezintă nicio amenințare pentru viața spirituală a copiilor: educarea despre moarte și mortalitatea, precum și despre obiceiurile strămoșilor celți fiind, de fapt, o lecție de viață valoroasă și o parte din patrimoniul enoriașilor lor. Alți creștini sunt îngrijorați de Halloween și resping sărbătoarea deoarece ei sunt convinși că trivializează (și celebrează) <ocultul> și ceea ce ei percep ca fiind rău… Unii consideră Halloween ca fiind complet incompatibil cu credința creștină datorită originii sale păgâne de Festival al Morților. În tradiția populară din România există un obicei asemănător, Noaptea Sfântului Andrei, care este asociat cu apariția strigoilor, cu farmecele de dragoste și ghicirea ursitului, de asemenea se poate afla dacă anul următor va fi roditor. Sfântul Apostol Andrei este prăznuit pe 30 noiembrie. Ortodocșii consideră că în timpul vieții trebuie să dobândească asemănare cu Iisus Hristos și nu să se îmbrace în vampiri și fantome.