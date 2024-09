Experiența trăită de un american venit pentru prima dată în România. „Nu am crezut niciodată că românii sunt anti-americani”

O mărturisire făcută pe TikTok de un american stabilit în România i-a amuzat copios pe internauți. Bărbatul a relatat o experiență hilară pe care a avut-o chiar în timpul primei sale vizite în țara noastră, după ce a interpretat greșit un mesaj în limba română.

De-a lungul timpului, americanul, care are un cont pe rețeaua de socializare sub numele de „fattaurengaming”, a postat mai multe videoclipuri în care vorbește despre viața sa în România, potrivit Click!.

„Doamne, sunt atât de turist. Am mers pe jos de-a lungul întregii linii în fața taxiurilor”

Legat de prima sa vizită în țara noastră, în 2012, americanul a povestit că, în momentul în care a încercat să ia un taxi din Piața Unirii din București, un detaliu de pe mașină l-a pus în gardă.

Bărbatul a crezut că mesajul „Nu trântiți USA”! era unul anti-american. Confuzia acestuia a stârnit amuzamentul internauților, iar filmulețul are sute de aprecieri.

„Și am văzut ușa (taxiului) și scria «NU USA». Știți voi, «nu trântiți ușa». Dar, în mintea mea de american, neștiind nimic despre limba română, am crezut că scrie «NU SUA», sau că americanii nu ar avea voie. Și nu am crezut niciodată că românii sunt anti-americani. Așa că am mers pe jos de-a lungul întregii linii în fața taxiurilor, căutând unul în care mi se permitea să intru”, spune americanul în postarea sa de pe TikTok.

