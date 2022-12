Emilia Dorobanțu, cântec emoționant de 1 Decembrie. Interpretarea superbă care te face să plângi VIDEO

Considerată vocea de aur a generației tinere de interpreți populari, Emilia Dorobanțu interpretează magistral un cântec patrioc, alături de Orchestra Muzica Reprezentativă a Armatei.

De 1 Decembrie, tânăra artistă face un cadou minunat întregii Românii, cu o melodie care impresionează până la lacrimi.

"Român voi fi mereu" este melodia pe care o voi cânta întotdeauna cu mare onoare alături de ambasadorii muzicali ai Armatei. Îmi doresc ca acest cântec să răsune în inimile tuturor românilor ! Vreau în mod deosebit să-i mulțumesc domnului colonel Aurel Gheorghiță , Inspectorul Muzicilor Militare ale Armatei Române și Trustului de Presă al Armatei pentru realizarea filmării", a transmis interpreta.

A devenit ofițer de Muzici Militare

Puțină lume știe că Emilia Dorobanţu a trecut examenul pentru Ofiţeri de Muzici Militare, în septembrie 2021.

După un an de pregătire, tânăra artistă din Oltenia anunţa că a trecut examenul pentru Ofiţeri de Muzici Militare. A fost cel mai mare vis al său, pentru care a muncit şi s-a pregătit intens. Au fost două săptămâni de examene grele, dar tot efortul a meritat, spunea artista.

”Nouă luni am muncit foarte mult! Am început cu multe examene foarte grele, apoi cu un examen care implica proba sportivă. Au fost foarte mulți candidați și doar cinci locuri disponibile. Pentru mine a fost o mare bucurie să ies a doua. Apoi, a trebuit să stau în cazarmă non-stop, de luni până vineri, am avut foarte multe ore de muzică militară și cu ocazia asta am descoperit o nouă pasiune: dirijatul! Am reușit să dirijez cu brio Orchestra Muzicii Reprezentative a Armatei, la Sala Radio”, a declarat Emilia Dorobanțu pentru Star Popular.

Frumoasa interpretă, în vârstă de 28 de ani, face furori la evenimentele mondene și are un fizic de invidiat. Este mereu atentă la aparițiile publice și afișează o ținută impecabilă.