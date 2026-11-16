Drumul județean DJ 174C, care leagă localitățile Panaci și Bilbor, a fost recepționat oficial, după finalizarea lucrărilor de modernizare pe întreaga lungime a tronsonului aflat pe teritoriul județului Suceava.

DJ 174C Foto: Facebook/Gheorghe Șoldan

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care a precizat că investiția a fost finalizată după recuperarea unor întârzieri importante acumulate în anii anteriori.

Potrivit acestuia, în octombrie 2024, la șapte ani de la semnarea contractului de finanțare și la aproape trei ani de la începerea lucrărilor, proiectul era realizat în proporție de doar 30%, iar șantierul înregistra întârzieri semnificative.

„În mai puțin de doi ani, am reușit să recuperăm întârzierile și să finalizăm restul de 70% din lucrări”, a transmis Gheorghe Șoldan.

1/6 DJ 174C Panaci–Bilbor (7) jpg Foto: Facebook

La recepția investiției, președintele CJ Suceava a parcurs întregul traseu pe jos, de la un capăt la celălalt, alături de vicepreședintele Stelian Simerea, administratorul public Cezar Ioja, reprezentanți ai constructorilor și membrii comisiei de recepție.

Drumul DJ 174C este unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane din România, investiția incluzând lucrări complexe de modernizare, consolidare a versanților, amenajarea serpentinelor și reabilitarea unui pod.

Modernizarea acestui drum creează o legătură directă între județele Suceava și Harghita și reduce cu aproximativ 92 de kilometri distanța rutieră dintre Vatra Dornei și Toplița. Autoritățile estimează că investiția va contribui la dezvoltarea economică a zonei, în special prin stimularea turismului.

Pe teritoriul județului Harghita mai sunt necesare lucrări de modernizare și asfaltare pe aproximativ 1,2 kilometri, împărțiți în două tronsoane.

„Noi am finalizat tot ceea ce ține de Consiliul Județean Suceava și sper ca lucrările rămase pe partea județului vecin să fie încheiate cât mai curând”, a mai declarat Gheorghe Șoldan.

Odată cu finalizarea lucrărilor pe partea suceveană, DJ 174C devine o investiție importantă pentru conectivitatea dintre cele două județe și pentru valorificarea potențialului turistic al zonei montane.