Doctorul de Permise, instructor auto de Tesla. Are peste 110.000 de fani pe YouTube VIDEO

Timișoreanul Alexandru Vior, alias Doctorul de Permise, are peste 110.000 de fani pe canalul de YouTube, deschis în pandemie. El a ajuns unul dintre puținii instructori auto din România cu mașină Tesla în dotare.

„Bine ați venit pe cel mai vizionat canal de YouTube cu lecții de conducere auto și educație rutieră din România. Vă invit în călătoria pe care o parcurge un cursant pentru a obține permisul de conducere, de la prima până la ultima ședință. Iar pentru cei care au deja permis, am pregătit videoclipuri dedicate care conțin cele mai frecvente situații din traficul rutier, tips&tricks la volan și multe alte detalii utile și interesante din domeniul auto”. Așa se prezintă Doctorul de Permise pe canalul său de YouTube pe care a strâns în doar trei ani peste 110.000 de urmăritori și peste 12,3 milioane de vizualizări.

„Lockdown-ul m-a prins cu o serie de începători cu care abia făcusem pornirea de pe loc. După ce am aranjat curtea și grădina, pentru a nu mă plictisi și pentru ca elevii mei să nu uite ce au învățat, am decis să mă filmez făcând diverse manevre. Ideea de a face un vlog despre condus e mai veche, dar nu am avut niciodată imboldul de a porni pe acel drum. Pandemia mi-a oferit acest prilej și nu mică mi-a fost mirarea să constat că lecțiile pentru cursanții mei, le prindeau bine și altora din țară”, explică Alexandru ideea de înființare a vlogului „Doctor de Permise”.

Momentul în care „s-a luat de piept”

Alexandrul susține că, fiind crescut lângă Băile Herculane, a îndrăgit muntele și pădurea și a vrut să devină inginer silvic. A făcut facultatea de Silvicultură și după ce a avut parte de câteva dezamăgiri atunci când a încercat să meargă la Direcția Silvică și după mai multe încercări nereușite în domenii cu totul diferite, și-a pus o întrebare obiectivă.

„În mintea mea m-am luat un pic de piept și am zis: <Ok, la ce ești bun tu? Hai să vedem ce putem face în continuare cu calitățile pe care le ai, nu neapărat cu studiile pe care le ai.> Și m-am văzut un om care știe să șofeze corect și responsabil, cu mici excepții, pentru că am fost și eu tânăr și am avut momente de teribilism, dar la modul general m-am socotit un șofer moderat și calculat. Am pus cumva în balanță treaba asta și m-am întrebat cum aș putea să câștig bani din acest lucru fără să fiu șofer și să muncesc pentru cineva 12 h/zi, dar și să ajut pe cei din jurul meu. Așa mi-a venit ideea asta”, povestește Doctorul de Permise.

Tesla lui Vior

La mai puțin de trei ani de la deschiderea canalului de Youtube care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți instructori din România, Alex Vior a devenit și unul dintre puținii instructori auto din România la care se poate face școala pe o mașină Tesla.

„Gândul unei mașini Tesla s-a născut în urmă cu doi ani, prin 2021, când vedeam care sunt avantajele unei astfel de mașini și majoritatea stațiilor de încărcare erau gratis în acel moment, tocmai ca să stimuleze achiziția de mașini electrice. Acuma nu mai este același lucru și se plătește destul de mult. Doar că eu nu regret nicio secundă achiziția făcută și sunt foarte încântat”, a declarat instructorul.

Doctorul de Permise de la Timișoara a mai declarat că în urma unui control pe care l-a avut, un inspector l-a avertizat că apar din ce în ce mai multe școli și că pe acest sector concurența va fi din ce în ce mai mare, iar „diferența o va face cel care e serios și se ține de treabă”.

„Eu cumva am anticipat asta, motiv pentru care am investit și am investit în primul rând pentru oameni și în al doilea rând pentru mine, pentru că mașina este a doua mea casă. Petrec foarte mult timp aici și mi se pare normal să fie ceva care îmi dă o stare de bine și care mă relaxează, având în vedere cât de solicitantă este meseria asta și câtă concentrare necesită în timpul zilei”, a punctat Vior.

Reacția elevilor care urcă în Tesla

Doctorul de Permise a declarat că pentru a face școala de șoferi pe o mașină Tesla e cu 500 de lei mai scump decât în mod normal. Alex Vior susține, însă, că toți elevii care se urcă pentru prima dată în Tesla au o reacție de uimire.

„Reacțiile cursanților sunt de bucurie și de uimire chiar înainte să se urce în mașină. Numai ideea că vor face școala pe Tesla îi entuziasmează și îi bucură. Și atunci când cursantul pășește pentru prima dată în mașina mea, prima reacție este legată de acel ecran imens de pe mijloc care arată harta și informațiile mașinii și zice: Dumnezeule, cât e de mare”, mai povestește instructorul.