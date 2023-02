Destinul actorului care l-a interpretat pe Nică al lui Ion Creangă. Ales dintre mii de copii, Ion Bocancea a urmat alt drum VIDEO

Actorul Ion Bocancea, cel care l-a interpretat pe Nică din scrierile lui Ion Creangă, a împlinit la 7 februarie vârsta de 72 de ani. Ales dintre mii de copii pentru a da viață lui Nică, actorul a lucrat la fabrica de ciment de la Bicaz, ca programator calculatoare, și apoi ca instructor auto.

Ion Bocancea s-a născut la Bicaz, acolo unde a fost descoperit de regizoarea Elisabeta Bostan, care a luat la colindat şcolile din Moldova pentru a-l găsi pe cel mai potrivit copil care să joace rolul lui Nică a lui Ştefan a Petrei. Nu era un copil cu părul bălai, însă s-a dovedit a fi cel mai potrivit pentru personajul lui Ion Creangă.

„Atunci când au intrat în clasă, eram la o oră de desen şi eram preocupat să desenez ceva… lupul din «Capra cu trei iezi», parcă. În timpul ăsta eu fluieram şi mâzgăleam acolo… Toată lumea s-a ridicat în picioare când au intrat regizorii în clasă. Colegii au dat «Bună ziua!», dar eu, nimic, îmi vedeam de treabă. Ţin minte că îmi făcusem părul din cap «arici», îl dădusem cu săpun, să stea în sus, iar doamna regizoare m-a întrebat: «Tu de ce nu te ridici în picioare?». Mi-am cerut scuze atunci, am crezut că am făcut o prostie. Mi-a spus atunci doamna regizoare: «Ia să te duci la cancelarie şi să mă aştepţi la uşă!»“, a povestit Bocancea într-un interviu acordat cotidianului Adevărul în anul 2019.

Selecţia finală pentru rolurile din filmul „Amintiri din copilărie“ a avut loc la Bucureşti, unde s-au susţinut mai multe serii de probe.

„Au fost tot felul de probe: foto, probe de filmare, dar cea mai grea a fost cea în care trebuia să ne dezbrăcăm pentru scena din «La scăldat». Proba asta s-a ţinut la Muzeul Satului şi era plin de lume acolo, oamenii se uitau ca la circ la noi. Trebuia să ne dezbrăcăm în pielea goală şi să facem un traseu cu spini, cu garduri, cu obstacole. Ni s-a spus că după ce ne dezbrăcăm, hainele le vom găsi la capătul traseului. Nu voia nimeni să se dezbrace, dar eu mi-am zis că şi aşa nu mă cunoaşte nimeni. Am ieşit primul, dar au fost şi alte probe la care am fost primul. Am avut probe şi de călărie, şi de înot, tot felul de teste sportive“, mai spune cel care avea să fie învestit cu cel mai important rol din film: Nică a lui Ştefan a Petrei. În total, probele au durat circa două luni, dar filmările s-au făcut pe parcursul unui an, deoarece trebuiau trase cadre în fiecare anotimp.

Filmările au avut loc în Humuleşti, Oglinzi, Văratec, Târgu Neamţ, Cetatea Neamţ, Agapia şi Broşteni.

Ulterior, Ion Bocancea a mai jucat în piese de teatru, la Piatra Neamţ şi la Bacău, dar rolul lui Nică a fost rolul vieţii lui.

După ce a terminat liceul la Bicaz, a dat examen la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Bacău, dar nu a reușit să intre. A urmat şcoala de şoferi, iar în 1972 a fost solicitat în Belgia de o casă de filme. Proiectul nu s-a concretizat însă, deoarece trebuia să plece în armată.

S-a angajat apoi la fabrica de ciment de la Bicaz, ca programator calculatoare, dar i-au plăcut mult maşinile, şi a fost mulţi ani instructor auto. În 1976 s-a căsătorit şi a plecat cu soţia în Banat, unde a lucrat doar în domeniul auto.

