Decizii de recalculare a pensiilor blocate la poștă în toată țara. „Pur și simplu ne spun: următoarele decizii opriți-le de la distribuire”

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a precizat că nu doar Casa de Pensii Alba a solicitat sistarea de la distribuire a anumitor decizii de pensie, ci astfel de solicitări vin din toată țara.

După ce „Cazul Alba” a făcut înconjurul țării, Casa Județeană de Pensii din acest județ solicitând Oficiului Județean de Poștă ca aproximativ 5.000 decizii de recalculare să fie oprite de la distribuire, existând suspiciunea de date eronate, directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a făcut mai multe precizări.

Într-o intervenție telefonică în direct la postul de televiziune Antena 3 CNN, Valentin Ștefan a confirmat, luni, 26 august 2024, că au fost mai multe situații în care chiar decizii care au ajuns la pensionari au fost ulterior recuperate de la aceștia pentru a fi returnate către Casa de Pensii.

„Într-adevăr, a existat acea situație în care doi salariați au luat de la câteva persoane. Știu că s-a vehiculat cifra 17 în spațiul public, în realitate noi n-am reușit să identificăm mai mult de 10 persoane care au înmânat aceste decizii, iar explicația salariaților a fost că au vrut să-i ajute pe acești pensionari să nu mai meargă ei la Casa de Pensii, ci să le ducă poștașul. Este o cutumă a încrederii între salariații companiei și...”, a spus directorul Poștei Române.

Întrebat dacă motivul pentru care s-a solicitat reținerea acestor decizii de recalculare de la distribuire este acela că acestea ar fi fost eronate, directorul Poștei Române a răspuns că nu poate face astfel de precizări. „În schimb, într-adevăr există aceste situații în care casele de pensii ne solicită să oprim de la distribuire anumite decizii”, a precizat Valentin Ștefan.

Astfel de solicitări nu au venit doar din județul Alba, ci s-a întâmplat „în mai multe județe din țară, numai că nu am centralizat aceste cifre, nu știu să vă spun câte sunt, nici ca număr (n. red. - de decizii oprite de la distribuire), nici ca număr de județe”, a spus șeful Poștei Române.

Solicitările de a fi oprite de la distribuire nu vin de la casele județene de pensii însoțite de prea multe explicații, a mai spus Ștefan. „Nu ne dau explicații. Pur și simplu ne spun: următoarele decizii opriți-le de la distribuire. Ceea ce noi facem, nu intrăm în subiectul acesta”, a conchis directorul Poștei Române.

Cum a „coafat” șeful Casei Naționale de Pensii statistica deciziilor cu probleme

Distribuirea noilor decizii de pensie emise după recalculare a început cu 10 zile în urmă, poștașii având sarcina să transmită toate deciziile către pensionari până la sfârșitul lunii august, pentru ca de la începutul lunii septembrie să poată să înceapă plata pensiilor. La scurt timp de la primirea noilor decizii, mii de pensioari s-au îndreptat către casele județene de pensii, nemulțumiți de ceea ce au citit în noile decizii. Chiar șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a precizat, la mijlocul acestei săptămâni, într-o conferință de presă susținută alături de ministrul Muncii, că 11.500 de persoane nemulțumite s-au adresat funcționarilor, fie direct, la birourile de Relații cu publicul, fie au trimist sesizări prin mijloace electronice. Analizarea celor peste 11.500 cazuri supuse atenției a determinat ca, în 1.090 de cazuri, să se impună revizuirea deciziilor de recalculare, ceea ce presupune că în 9,5% dintre cazuri pensionarii au avut dreptate. Șeful Casei Națioanel de Pensii a comunicat însă acest rezultat raportând numărul de decizii eronate (situații constatate în urma sesizărlor) la numărul total de decizii emise.

„De vineri, de când am început procesul de transmitere a acestor decizii de pensionare către pensionari, şi până astăzi, am avut la nivel naţional un număr de 9.170 de audienţe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audienţe, am avut sesizări la birourile de Relaţii cu publicul, cât şi în formă electronică, încă aproape 2.400 de asemenea cerinţe. Este vorba despre 11.500 de persoane care ni s-au adresat sub diverse forme în această perioadă. Din aceste 11.500 de persoane, am găsit un număr de 1.090 de cazuri în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii pe care le-am emis în prezent. Deci, procentul este foarte, foarte mic", a spus Baciu.