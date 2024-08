Motivul pentru care peste 5.000 de pensionari din Alba nu au primit deciziile de recalculare

Deși distribuirea deciziilor de recalculare a pensiilor ar urma să se încheie la data de 30 august, peste 5.000 nu au ajuns la destinatari, în Alba. Casa de Pensii Alba a cerut Oficiului Poștal Județean să nu împartă deciziile, întrucât ar putea conține greșeli.

Cererea de a nu distribui deciziile a survenit în urma unei solicitări a Casei Naționale de Pensii de a examina unele documente care conțineau date în baza cărora au fost stabilite unele drepturi începând cu 1 septembrie 2024 și care, în cursul unor cercetări, au apărut bănuieli că ar fi eronate.

În vederea prevenirii ca astfel de decizii greșite să ajungă la destinatari, la nivel instituțional a fost luată în calcul reținerea de la plată a deciziilor în cauză. Listele au fost transmise la Casa Națională de Pensii Publice și la Oficiul Județean de Poștă, a precizat conducerea CJP Alba.

„Aceste decizii vor fi reanalizate, nu înseamnă că sunt greșite, doar că existând anumite suspiciuni de date eronate, fie elemente de stagiu, fie de cuantum al pensie, fie de număr de puncte stabilit, am considerat că este extrem de important să nu generăm nemulțumiri pensionarilor prin comunicarea unor decizii posibil eronate. Noi am început reverificarea respectivelor dosare și am constatat că multe dintre decizii sunt corecte. Prin urmare, beneficiarii își vor primi deciziile, iar cele care trebuie vor fi revizuite, drepturile fiind acordate tot cu data de 1 septembrie 2024”, a spus pentru Ziarul Unirea Cornelia Miclea, director Casa Județeană de Pensii Alba.

În cauză ar fi vorba de peste 5.000 de decizii care trebuie reverificate, iar în acest moment nici măcar o decizie nu a fost înapoiată Casei Județene de Pensii de la Oficiul Poștal Județean, întrucât conducerea CJP Alba nu știe în ce condiții și în ce interval de timp trebuie efectuată returnarea.

Amintim faptul că Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a solicitat vineri, 23 august, lămuriri Companiei Naționale Poșta Română și Casei Teritoriale de Pensii Alba în legătură cu retragerea de la destinatari a unui număr de 17 decizii de recalculare a pensiilor.