Cum sunt tratați românii la o școală din Ungaria. Un vlogger din România a filmat totul VIDEO

Un vlogger român a vrut să afle dacă elevii români din Ungaria sunt tratați bine la școlile unde învață. Ajuns la fața locului, a avut parte de o mare surpriză, iar imaginile filmate de el vorbesc de la sine.

Vloggerul Vasile Blidar a mers la Elek (numele localității în limba română este Altea), un orășel din Ungaria aflat foarte aproape de granița cu România. Deși sunt doar 5,5% români, acolo există o școală unde se predă și în limba română. Curios să vadă cu ochii săi cum sunt tratați copiii români în Ungaria, el s-a dus la școala din localitate.

„Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Sunt în Ungaria, dar de data aceasta sunt în localitatea Aletea și suntem aici cu o chestie foarte, foarte interesantă. Astăzi vedem în premieră o școală românească. Cum învață copiii românește aici în Ungaria la o școală unde se predă, așa cum vă spuneam, în limba română. E o chestie inedită pentru noi pentru că am încercat de mai multe ori să ajungem să filmăm copiii în sala de clasă, iar astăzi veniți cu noi și vedeți în premieră cum învață minoritatea română de aici din Ungaria la o școală românească”, a spus el introducere.

Odată ajuns în fața școlii, vloggerul român a mărturisit că se simte emoționat. Odată ajuns, el a fost primit cu prietenie, atât de români cât și de maghiari: „Uuu, intrăm în școală aici unde este și un eveniment astăzi foarte mare. Ăsta este holul de la intrare. Foarte frumos. Și din start deja vedem viața copiilor și a comunității de aici. Iată, suntem primiți cu tradiționalul Bine ați venit! Astăzi aici la școala românească din Aletea, adică din orașul Elek, este o activitate sportivă și sunt prezenți mai mulți reprezentanți ai școlilor din tot estul Ungariei, din împrejurimi.”

Trei mese gratuite pentru copiii săraci, la preț simbolic pentru ceilalți

Așa a cunoscut mai mulți profesori și elevi, cei mai mulți români. Imaginile surprinse aici i-au adus aminte de copilărie, de anii în care copiii săreau coarda. Și tot aici a avut o remarcă interesantă. Vloggerul a observat că elevii își lasă hainele afară, iar holul școlii l-a impresionat.

„Ăsta este unul dintre holurile școlii și uite ce remarc aici este faptul că hainele copiilor sunt afară. Nimeni nu are treabă că își lasă hainele aici. Da, este destul de interesant. Și în plus holul școlii este peste tot exact ca un muzeu. Și arată foarte bine din tradițiile și din lucrurile pe care le foloseau bunicii și străbunicii noștri.”

Interesant este că programul este de opt ore, iar copiii cu dificultăți financiare primesc câte trei mese pe zi, gratis, din partea primăriei Elek. Mâncarea este subvenționată și pentru ceilalți elevi. Cu echivalentul a 10 lei, ei primesc trei mese consistente, dar și gustări.

„La școala de aici din Ungaria copiii trebuie să rămână la școală până la ora 4:00 după amiază. Vin dimineața la ora 8:00 și termin la ora 4:00 după amiază. Pentru asta cei care au posibilități financiare limitate primesc trei mese din partea primăriei locale. Așa că mâncarea este asigurată. Cei care sunt cu posibilități limitate din punct de vedere financiar. Pentru că ceilalți își plătesc de fapt mâncarea, dar nici aia nu este foarte scumpă. Costă undeva în jur de 10 lei pe zi pentru copil în care intră o gustare la ora 10.00, intră un prânz care are trei feluri de mâncare la prânz, așa cum spuneam. Și mai au încă o gustare de după amiază. Ceea ce eu zic că este foarte bine pentru 10 lei cât plătesc copiii. Hai să vedem ce este pentru această dimineață la o gustare.”

Iaurtul este nelipsit, la fel cu sandwich-urile și fructele sunt incluse în gustările oferite copiilor.

Copiii unguri vor să învațe limba română

Și mai interesant este că inclusiv unii copii maghiari au ales să învațe acolo limba română. Tricolorul este nelipsit fără ca cineva să fie deranjat de prezența culorilor roșu, galben și albastru, deși totul se întâmplă pe teritoriul Ungariei.

„Astăzi vreau să mergem să vedem și o clasă în care se predă limba română. O clasă de clasa 1 în care copiii, chiar maghiari, învață limba română. Haideți să mergem să vedem cum arată o clasă a acestor copii care mie mi se pare absolut fascinantă. Mergem acum spre sala în care învață copiii de clasa 1. Așa cum spuneam, aici copiii mănâncă la școală și pe lângă panourile școlare, aici avem și o sală de mese chiar la intrarea în sala de clasă, unde copiii pot să stea la masă. Aici sunt activitățile cu tricolorul românesc, bineînțeles, pe ele. Haideți să mergem să intrăm într-o sală care, așa cum spuneam, învață copii atât români cât și maghiari. Cert este că învățământul este în limba română.”

„Intrăm acum în clasă. Bună ziua! Bună ziua! Ne dați voie? Uite, aici suntem într-o clasă vorbitoare de limba română. Adică aici copiii români și maghiari învață limba română. Vă mulțumesc că ne-ați primit la dumneavoastră în clasă. Cum este activitatea? Am intrat așa intempestiv. Cum este activitatea aici la școală? Cum sunteți? Bine?”, a început el.

Deși a nimerit chiar la ora de maghiară, învățătoarea, unguroaică și ea, a dialogat în limba română fără probleme.

„Avem încă în clasa 1 numai conversație. Deci încă nu învățăm să citim și să scriem, numai în limba maghiară. Și în clasa a 2-a”, i-a spus ea. „Deci maghiarii din Ungaria vor să învețe românește”, a punctat vloggerul, iar învățătoarea a răspuns afirmativ.

Curățenie ca-n palmă și respect reciproc

Curios să vadă cum o arată o baie, știut fiind că multe dintre școlile din România au doar WC-uri în curte și condiții de Evul Mediu, Vasile Blidar s-a arătat surprins de curățenia din toalete.

De aici, el a mers să discute cu un profesor care predă limba română. „Mergem acum să cunoaștem și un profesor care predă aici limba română în Ungaria. Practic este vorbitor de limba română așa cum sunt marea majoritate a profesorilor. Haideți să vorbim cu Carla. Bună ziua, bună ziua”.

Profesoara i-a spus că 136 de elevi (studenți) sunt români. „Eu am crescut în România, am fost la școală în România. Am fost obișnuită cu școlile foarte, foarte mari, cu peste 1.000 de studenți. Nimeni nu știa, de fapt te cunoșteai doar cu, practic, cu clasa ta. Și când am venit aici... total altă viață. E superb faptul că eu știu toți copiii, toți copiii se știu între ei. E ca și o familie mare, avem 136 de studenți, zic numai pentru școlile din România”, a spus profesoara.

În ce privește sistemul de învățământ, ea a povestit că acesta este complet diferit față de cel din România. Interesant este că învățătoarea, care e și ea unguroaică, le pune filme românești micuților, chiar dacă aceștia sunt maghiari.

„Noi avem două învățătoare la clasele primare, la fiecare clasă, pentru că noi avem after school-ul care este obligatoriu în școlile din Ungaria. Asta înseamnă că noi de la 8:00 la 4:00 după masa suntem aici, ca și profesori. Și avem de fapt și de la 7:30. Deci doi profesori vin de la 7:30 și atunci până la 4 stăm la școală. Deci noi în clasa a doua luni avem 6 ore, marți avem 5, miercuri avem 7 ore. Și diferența până la ora 4:00 este gen program after school. Adică fac teme, ne jucăm, ne uităm la film dacă avem timp. Mie îmi place să le pun film în limba română, mai ales în clasa întâi. Nu au înțeles copiii săracii nimic”, a spus ea.

Practic, adaugă profesoara, copiii maghiari vor să învețe limba română:

„Am avut aici un singur copil care era din familie română din Cluj, dar și ei au plecat, deci noi acum n-avem nici măcar un copil de naționalitate română”, a mai afirmat ea, după care, întrebată dacă acei copii unguri vor să învețe limba română, a răspuns: „Da și care sunt conștienți faptul că școlile românești sunt un pic mai bine situate decât școlile maghiare.”

„Să aibă urechi cine trebuie să aibă”

„Adică au bază materială mai bună, au profesori mai buni și au condiții de învățare mai bune?”, a întrebat-o vloggerul, iar profesoara i-a răspuns din nou afirmativ.

Copiii sunt duși periodic la stomatolog, gratis, chiar de profesori, iar totul este plătit de statul maghiar.

„Acum am ore cu clasa a 6-a, predau desen și astăzi trebuie să meargă la dentist. Deci au în fiecare an un control la dentist și fiindcă dentistul e acum de la ora 10, atunci eu trebuie să mă duc cu ei la dentist”, a explicat ea.

„Deci statul are grijă de dinții copiilor”, a punctat vloggerul, după care a adăugat: „Să aibă urechi cine trebuie să aibă”, a fost una din concluziile vloggerului Vasile Blidar.