Cum se dădea în anii ’80 examenul pentru obținerea permisului auto: „90% ar pica la proba poligonului“ VIDEO

În anii ’80, examenul pentru obținerea permisului auto conținea o probă grea pentru viitorii șoferi, respectiv poligonul. De asemenea, cursantul trebuia să demonstreze că știe să conducă Dacia și pe timp de noapte.

Înainte de Revoluția din 1989, permisul auto se obținea doar după trecerea mai multor probe eliminatorii. Astfel, doritorii dădeau examenul de sală, poligonul, conducerea de zi și conducerea pe timp de noapte.

Șoferii care și-au luat recent permisul de conducere privesc cu admirație la îndemânarea de care dădeau dovadă cursanții în urmă cu mai multe decenii. Evident, comentariile sunt spumoase. „Menționez că sunt un șofer în vârstă. Pe atunci cam 5% din populație aveau mașini și carnet. Raportat la 22 milioane locuitori rezultă cam un milion și ceva de șoferi.

Acum peste 50% au mașini deci peste 8 milioane șoferi. Traficul a crescut cam de opt ori și străzile au cam rămas că atunci. Dificultatea de a mânui un utilaj greu (exagerez un pic Dacia era cat de cât ok daca pornea) nu e mai complicată decât a rezolva probleme in timp real rapid in trafic aglomerat.

Tendința umană e de a observa greșelile și minusurile. Este evident că numărul de șoferi care conduc mai rău este mai mare pentru că anumite proporții se păstrează ( curba lui Gauss).

Apoi majoritatea mașinilor au primit căluți in plus și cam toate ating 200 pe oră. In condiții de infrastructură veche depășită, este mult mai greu pentru un șofer începător sa se adapteze decât atunci.

Dar dacă o face sunt șanse mari că sa devina un șofer mult mai bun decât tataie de 70 ani cu Dacie de 70 pe oră. Trăiască tataia“, scrie un român.

Un altul consideră că, dacă s-ar introduce din nou probele din anul 1983, ar fi mai puține accidente pe șosele. Pe de altă parte, îi răspund alți internauți, este nevoie și de instructori buni. „Ar trebui și instructori care să te învețe să conduci, nu să te fâțâie două ore prin oraș zi de zi unde are el treabă ca să-și scoată banii pe ședința aia, fără să pună accentul pe ce tehnică trebuie să stăpânească un șofer“.

Majoritatea însă, sunt de părere că, dacă în prezent examenul pentru obținerea permisului de conducere auto ar conține toate aceste probe, majoritatea nu l-ar trece. „Cu siguranță, 90% l-ar pica“, dă un român verdictul