Cum a economisit Marian Godină 36.000 de lei în doi ani: „Eu am reușit fără nicio metodă, doar cu pură ambiție”

Marian Godină, cunoscutul polițist și blogger, a împărtășit recent o poveste inspirațională despre renunțarea la fumat, despre care spune că a devenit una dintre cele mai mari realizări ale vieții sale.

Într-o declarație sinceră, Marian Godină a descris cum, pe 22 august 2022, a fumat ultima țigară, marcând sfârșitul unui obicei care îi „îngălbenise degetele”.

„După ce terminam și al doilea pachet, apucam să mai fumez câteva țigări și din al treilea. Se întâmpla asta aproape zilnic, iar zilele în care să nu termin două pachete erau din ce în ce mai rare. Degetele arătătoare de la ambele mâini erau galbene. Cu toate astea făceam sport și pe atunci și reușeam cumva să nu mă afecteze fumatul în privința asta.

Apariția Mariei cred că mi-a dezvoltat brusc un simț al conservării pe care până atunci nu îl aveam sau îl aveam prea slab. Știam că, în ritmul ăsta, până la primul avc nu e cale lungă, deși alcool nu consumam deloc.

Pe 22.08.2022, adică fix în urmă cu doi ani, am decis că nu voi mai fuma. Cu regret în suflet, am rugat un prieten care venea la mine să îmi aducă și un pachet de țigări, pentru că eu mai aveam doar vreo două și nu aș fi vrut să închei cu așa poftă. Am fumat până pe la prânz tot pachetul ăla, iar la ultima m-am filmat trăgând ultimele fumuri și stingând-o. A fost ultima țigară pe care am atins-o. În cei doi ani am avut câteva momente în care era gata-gata să mă reapuc, dar de fiecare dată am reușit să mă abțin.”, a scris Marian Godină în cea mai recentă postare de pe Facebook.

O mulțime de români au același viciu ca Marian Godină, potrivit unui nou Eurobarometru, unu din trei români fumează, iar acest lucru ne plasează pe locul 4 din Europa la numărul de fumători.

De doi ani, Marian Godină a reușit să reziste tentațiilor, economisind aproape 36.000 de lei. .

„Au fost perioade în care în fiecare dimineață îmi era o poftă teribilă de fumat. Și acum îmi mai e poftă uneori, dar e din ce în ce mai rară și mai redusă. Ca statistici aproximative, pentru că s-au mai scumpit între timp, am salvat în acești doi ani 35.798 de lei, am "nefumat" 29222 de țigări (îmi pot doar imagina cum ar arăta aproape 30 de mii de chiștoace) și am economisit ca timp 121 de zile pe care le-aș fi consumat fumând.”, a mai scris polițistul pe Facebook.

Polițistul consideră că renunțarea a fost o mare realizare personală și îi încurajează și pe alții să încerce, subliniind că ambiția personală poate fi cheia succesului.

„Dacă ai de gând să te lași de fumat, să știi că va fi una dintre cele mai mari realizări ale vieții, cel puțin eu așa simt. Și sunt sigur că poți, e nevoie doar să își dorești.

Eu am reușit fără nicio metodă, doar cu pură ambiție, dar poți apela la fel și fel de metode. Succes!”, concluzionează Marian Godină.

Postarea a strâns peste 4.400 de aprecieri și sute de comentarii într-o oră.

Tutunul cauzează anual 700.000 de decese și este principalul risc evitabil pentru sănătate în UE. Fumatul pe termen lung este factorul de risc principal pentru cancerul pulmonar, cu aproape 12.000 de noi cazuri diagnosticate anual în România, din care doar un sfert supraviețuiesc