Aventurile spumoase ale tinerilor Nies și Ghuksi în România. „A fost cea mai nebunească cursă din viața mea” VIDEO

Doi tineri, un german și un britanic, ambii studenți în București, au decis să promoveze imaginea țării noastre și să demonteze prejudecăți care încă persistă în Occident față de români.

Un german și un britanic stabiliți în București, studenți la Medicină, încearcă să promoveze România, iar pentru asta realizează mai multe clipuri în care prezintă zone frumoase și realități românești.

Germanul David Christian Nies și britanicul de origine nigeriană Josue Simo Ghuksi au ales de această dată să arate lumii frumusețea Bucovinei. În debutul clipului postat pe Youtube, Ghuksi vorbește despre mocănița care urmează să-i poarte spre inima Bucovinei.

Purtați de mocăniță spre inima Bucovinei

„Suntem în Moldovița și suntem pe cale să urcăm în trenul din spatele nostru. Trenul se numește Mocănița, deci este un tren cu aburi, unul dintre cele mai vechi din România, din estul Europei. Călătoria durează trei ore, poți vedea natura minunată. Vom merge, de asemenea, prin pădure și vom afla câte ceva și despre istorie”, spune britanciul.

E completat de prietenul său german, care se declară, la rândul său, impresionat de peisaje: „Cred că e pentru prima dată când merg cu un astfel de tren. Poate că am mai mers când eram copil, dar nu-mi mai amintesc. Peisajul este uimitor, este cu adevărat liniștit. Sunt o mulțime de oameni care ne fac cu mâna.”

Apoi, Josue Simo Ghuksi prezintă, în câteva cuvinte, istoria arhaicului tren. „Trenul acesta funcționa în mod obișnuit în anii 60, 70 și 80 și traversa munții Carpați, prin păduri. Era folosit să coboare bușteni uriași din interiorul pădurii pe care îi transporta la fabricile de cherestea, dar și în alte locuri în care se folosea lemn pentru a face diverse piese de tâmplărie. Acum însă nu mai este folosit pentru așa ceva. Acum este o piesă de muzeu cu care se fac tururi pentru turiști pentru a le arăta cum se făceau lucrurile odinioară”, mai spune el.

Mâncare bună și peisaje la superlativ

Odată ajunși în stație, cei doi se grăbesc să ia masa, flămânzi și curioși. Și se declară încântați de tot ce văd în jur.

„Am ajuns în stație. Acum vom mânca niște preparate tradiționale, avem și muzică tradițională, așa că veniți cu noi să explorăm. Stăm în natură, lângă râul acesta frumos și ne bucurăm de mâncare. Totul este foarte calm, liniștit, îl vezi doar pe tipul care cântă. Este foarte relaxant. Asta este România.”

După ce au mâncat cârnați cu mămăliguță cu brânză și smântână, mici cu muștar și o frigăruie de pui, britanicul nu are niciun dubiu: mâncarea e de cea mai bună calitate, iar această parte a României e cu totul fermecătoare.

„Am mâncat mâncare bună, ne-am bucurat timp de trei ore de natură și cred că e minunat faptul că chestia asta încă funcționează și sper că va continua să funcționeze în următorii 200 de ani, așa încât și generațiile următoare să poată vedea trecutul și cum obișnuiau oamenii pe vremuri să călătorească, cât de încet se mergea.”

Impresionați de Voroneț și încântați de Lacul Bicaz

De aici, ei au ajuns la o mănăstire celebră, Voroneț, ctitorită în urmă cu câteva secole.

„Am ajuns în Voroneț. E un sătuc drăguț, am găsit loc de parcare și acum mergem să vedem mănăstirea”, a spus David.

Aici, cei doi s-au fotografiat în veșminte populare. S-au simțit bine și s-au arătat din nou încântați de tot ce au văzut.

„Aici se fac niște fotografii profesioniste în ținute tradiționale, în haine românești. Să vedeți cât de tare, cât de natural vom arăta îmbrăcați cu aceste haine tradiționale”, a spus britanicul, înainte de a face o adevărată ședință foto îmbrăcați cu haine moldovenești.

„Cred că a fost cea mai distractivă ședință foto pe care am făcut-o vreodată în viața mea”, a fost verdictul englezului.

Intrați în mănăstirea Voroneț, cei doi nu și-au ascuns încântarea față de acest loc unic în lume.

„O știu din fotografii. Este incredibilă! Înainte de a mă muta în România, am văzut imagini cu această mănăstire. Apare într-o mulțime de cărți poștale, fotografilor le place să facă poze aici. Așa cum unii dintre voi știți, noi suntem creștini credincioși și credința joacă un rol important în viețile noastre. Eu sunt catolic, tata este protestant și nu suntem într-o relație rea cu Biserica Ortodoxă. Chiar acum am asistat la expunerea unei icoane pe care oamenii o sărutau pentru sfântul pe care îl reprezintă sau în cazul de față cred că era vorba despre Fecioara Maria. A fost frumos și mă bucur că am ajuns să vizităm această mănăstire. O pot recomanda cu căldură oricui ajunge prin zonă”, a spus David.

Spre seară, cei doi s-au dus să campeze în zona lacului Bicaz. „Trebuie să vedem de unde facem rost de niște lemne de foc pentru că am vrea să pregătim un grătar în seara aceasta. Apoi mai vedem ce e de făcut.”

Și tot David s-a declarat încântat de atitudinea românilor cu care cei doi au intrat în contact.

„În România poți vorbi cu oricine, toată lumea vrea să te ajute. Cineva chiar ne-a invitat să mergem cu ei cu barca pe apă. Suntem super încântați.”

După ce au mers cu o șalupă, cu o barcă cu motor pe Lacul Bicaz, tinerii s-au arătat din nou plăcut impresionați.

„A fost cea mai nebunească cursă de care am avut parte în viața mea. Nu am știut că merge atât de repede”, a încheiat David.