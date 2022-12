Avantajele parcării private din aeroportul Otopeni

Transportul către aeroport de acasă este mai comod cu mașina personală, însă o problemă serioasă o reprezintă locul de parcare. Chiar dacă aeroportul deține o parcare în apropiere, sunt slabe șansele să prinzi un loc, deoarece sunt ocupate în aproape orice perioadă a zilei. O parcare privată în zona Otopeni, așa cum este cea a companiei noastre, asigură numeroase beneficii pentru șoferii care aleg să-și parcheze mașina acolo în timp ce sunt plecați în străinătate sau în altă zonă a țării. Vrei să afli de ce avantaje poți beneficia dacă alegi o astfel de parcare? Acest articol îți oferă toate informațiile de care ai nevoie.

Parcare Otopeni

Zona aeroportului Otopeni este mai mereu aglomerată din cauza numărului mare de oameni care folosesc avionul ca mijloc de transport. Problema este locul de parcare, care este dificil de găsit, mai ales în timp util. Compania noastra oferă servicii de parcare în zona aeroportului Otopeni și îți sare în ajutor cu numeroase locuri de parcare la prețuri uimitoare și multe alte facilități.

Cea mai importantă calitate a unei parcări private este capacitatea. Cu cât mai multe locuri de parcare, cu atât mai bine. Parcarea privată are peste 900 de locuri. Apoi, este important ca parcarea să fie bine păzită. Nu ai vrea să te întorci vesel din vacanță și să îți găsești mașina avariată, nu-i așa? Poți evita acest incident dacă alegi o firmă de parcare aeroport Otopeni care împrejmuiește parcarea și în care poți avea acces printr-o barieră, controlată de un paznic. De asemenea, este important ca parcarea să fie supravegheată video, astfel încât, în caz de vreun incident, să poți afla cine este responsabil și să duci dovada la poliție. Parcarea privată îți oferă acces în permanență la camerele de supraveghere, așa că dacă dorești să îți verifici mașina la o oră târzie din noapte, o poți face liniștit.

Live webcam pentru a urmari masina in timp real si extradiscount-uri

Prin intermediul website-ului, clientii beneficiaza de optiunea ”live cam” pentru a urmari masina in timp real. In plus, pentru plata online se ofera un discount de 10%, iar clientii care aleg parcarea noastră privată pentru a doua oara beneficiaza de extra discount.

Un alt avantaj important pe care parcările private ți-l pot oferi este parcarea pe termen lung în acel loc. Compania noastră, de exemplu, îți creează o ofertă personalizată de parcare în funcție de timpul în care mașina va fi în grija lor. Astfel, prețul va fi adaptat nevoilor tale și vei plăti exact atât cât vei sta. Mai mult, dacă mașina va sta în locul de parcare mai mult de 30 de zile, vei avea parte de un discount. Acesta poate crește pe măsură ce zilele trec. Toate detaliile pot fi discutate telefonic sau prin e-mail cu echipa specializata, care are program de lucru non-stop. Îți poți rezerva locul dorit din timp, pentru a fi sigur că ai parte de un loc accesibil. Această rezervare se face online, prin intermediul unui formular specializat, în care treci perioada în care mașina va fi parcată. De asemenea, dacă vacanța sau călătoria ta se prelungește în mod neprevăzut, ai opțiunea de a prelungi perioada de parcare Otopeni. Tot ce trebuie să faci este să iei legătura cu echipa firmei de parcare.

În privința plății, aceasta se poate realiza în 3 moduri, după cum îți este mai comod. Pe de-o parte se poate plăti costul online, în cadrul formularului mai sus menționat. În plus, dacă rezervi un loc de parcare online și îl plătești tot online, beneficiezi de un discount de 10%. Dacă preferi plata la locul faptei, ai atât varianta cash, cât și cu cardul. De ce este mai avantajos să parchezi mașina în locurile deținute de de compania noastră? În comparație cu parcarea aeroportului, a doua este mult mai ietină. Pentru o perioadă lungă, costul poate ajunge și la 10 lei/zi. În plus, diferența de preț între parcarea unei mașini și cea a unui microbuz nu este semnificativă, așa că poți alege oricare dintre variante fără să creezi o gaură în buget.

Shuttle disponibil la 100 m de aeroport

La doar 100m de aeroport oferim shuttle gratuit si individual pentru fiecare client.

Chiar dacă distanța dintre parcare și aeroport nu este considerabilă, este mai convenabil să ai parte de transport până la poarta de îmbarcare. Odată cu venirea sezonului rece, vremea devine schimbătoare și să fii prins de o ploaie torențială mergând pe jos un kilometru până la poarta de îmbarcare nu este deloc plăcut. Cu atât mai mult dacă ai multe bagaje de cărat sau dacă ești însoțit de copii, un shuttle este mai mult decât binevenit. Compania noastră îți pune la dispoziție 4 shuttle-uri care să te transporte pe tine și pe cei dragi ție până la aeroport, totul în mod gratuit. Acestea îți stau la dispoziție la cerere și este transport individual. Ții la natură și încerci să eviți să eliberezi emisii de carbon în aer? Nicio grijă, dispunem de shuttle-uri 100% electrice. Sunt moderne și spațioase, așa că vei avea loc atât pentru tine, cât și pentru bagaje.