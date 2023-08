Automecanica Moreni, aproape de o colaborare cu un important producător de armament din Israel

Automecanica Moreni, singura fabrică din România care a produs blindate, caută soluții viabile pentru dezvoltarea unității. În acest sens, este în tratative avansate pentru încheierea unui parteneriat cu firma israeliană de armament Elbit Systems, în scopul obținerii unor contracte ferme.

În lipsa unor contracte ferme de producţie de armament, Automecanica din Moreni a trăit în ultimii ani din sudură şi alte contracte mici de mentenanţă, dar lucrurile s-ar putea schimba radical în următoarea perioadă.

Noul licăr de speranță vine din Israel. Conducerea unității din Moreni poartă tratative cu firma Elbit pentru dezvoltarea unui program amplu de colaborare pe parte de muniție, optică și tehnică blindată pe roți și șenile, putând deveni, astfel, un Centru de Excelență pentru Artilerie.

Elbit Systems, o societate din Israel, este specializată în producția de tehnică militară, precum muniție, camioane, blindate pe șenile, blindate pe roți, turele etc.

Ar mai trebui angajate 500 de persoane la Moreni

„Elbit a mai vrut acum zece ani să deschidă o linie de afaceri cu noi. Poate conducerea de atunci de la Automecanica s-a mișcat prea greu, poate Romarm nu a înțeles bine ce vor. Cert este că, după aceea, Elbit a dat drumul uzinelor de la Turnu Măgurele și la Bacău. Lucrurile acolo merg foarte bine. Acum, israelienii sunt hotărâți să facă un centru de excelență pentru transportoare pe roți și pe șenile, cât și turele, și au ales Moreniul, având toate oportunitățile aici”, spune Președintele Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică (ASIAA), Constantin Bucuroiu.

Este vorba despre o gamă mai largă de produse, dar deocamdată vorbim de un obuzier. În urma discuțiilor purtate recent între cele două părți, a reieșit că străinii sunt hotărâți să înceapă colaborarea cu Automecanica. Mai rămân de convins două instituții-cheie din România - MApN și Ministerul Economiei - că această afacere va da roade.

„Noi venim cu fabrica și mâna de lucru și ei cu know how-ul. Dacă vom bate palma, ar trebui să mai angajăm în jur de 500 de persoane în următorii doi, trei ani. Acum avem 310 salariați. Ei vor să facă la noi un centru care, pe lângă producția de obuziere și tancuri ușoare, să poate face și mentenanța aici. Pentru tehnica de luptă ar deveni un centru important. Atât noi, cât și dumnealor, ne-am dori ca armata noastră să cumpere produsele pe care le vom face aici, pentru că produsele lor au o calitate bună, dețin o tehnologie destul de avansată pentru produsele de tehnică militară”, mai spune Bucuroiu.

În prezent, Automecanica Moreni este în plin proces de realizare a unor investiții în ceea ce privește dotarea dar și reabilitarea halelor.

„Am beneficiat de un ajutor de 30 de milioane de lei numai pentru reabilitarea halelor. Am înlocuit tablele cu panouri sendiș, am înlocuit tâmplăria exitentă cu una din termopan, am refăcut acoperișurile, scurgerile etc. În felul ăsta punem la dispoziția comună ceva care să se plaseze în viitor în rândul societăților cu o persepctivă destul de bună”, adaugă sindicalistul.

Cine este Elbit

Elbit Systems, din Israel, este o companie internațională de înaltă tehnologie implicată într-o gamă largă de programe în întreaga lume, în primul rând în domeniul apărării și al securității interne. Dezvoltă și furnizează un portofoliu larg de sisteme și produse aeriene, terestre și navale pentru apărare, securitate internă și aplicații comerciale.

Israelienii se pot lăuda cu sisteme militare de avioane și elicoptere, sisteme de aviație comercială și aerostructuri, sisteme de aeronave fără pilot (UAS - drone), sisteme electro-optice de vedere pe timp de noapte și de contramăsuri,sisteme navale, sisteme de vehicule terestre, muniții, sisteme de comandă, control, comunicații, computere, informații, supraveghere și recunoaștere cibernetică etc.