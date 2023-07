Interzicerea cumulării pensiei cu salariul afectează grav industria de apărare: „Se simt umiliți, e greu să îi oprești!”

Legea care interzice cumularea salariului și pensiei de stat lovește dur în industria de apărare, în care lucrează, la nivel național, peste 11.400 de salariați, iar mai mult de o zecime dintre aceștia sunt puși să aleagă între cele tipuri de plăți.

Interzicerea cumulării salariului și pensiei la stat lovește dur în industria de apărare, acolo unde foarte puțini tineri apar din spate. Tocmai din acest motiv, salariații pensionari nu pot fi înlocuiți, iar acolo unde sunt lăsate „goluri”, producția stagnează.

Președintele Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică (ASIAA), Constantin Bucuroiu, susține că dintr-un total de 11.460 de salariați, 12% sunt la acest moment în situația de a fi puși să aleagă.

Legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul a fost votată, miercuri, 28 iunie 2023, de Senat și Camera Deputaților. La Automecanica Moreni, de exemplu, există 42 de salariați care ar trebui înlocuiți, dintr-un total de 300.

„La nivel TESA, din 11 ar putea pleca nouă, iar la nivel de muncitori, din 31, la zece putem renunța, dar sunt și unii care nu au pe altul format în loc și ne este foarte greu să-i înlocuim. Dacă am fi un stat normal la cap făceam școli profesionale, direcționam către Institutul Politehnic să ne formeze specialiști și poate eram în altă situație acum și dădeam salarii, pentru că până la urmă totul se rezumă la salariu”, a precizat liderul de sindicat de la Uzina Automecanica Moreni, Constantin Bucuroiu, președintele Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică (ASIAA).

Demnitarii, printre excepțiile de la regulă

După cum îi spune și numele, legea interzice cumulul între pensie și salariu pentru toți cetățenii, dar la comisiile parlamentare au fost introduse amendamente prin care se face și excepție de la această regulă. Astfel, demnitarii au voie să cumuleze pensia cu salariul, precum și cei de la BNR, ASF, ANCOM, ANRE, profesorii, cei angajați cu ora să aibă grijă de bătrâni, copiii care au pensii de urmaş, medicii si asistenții, preoţii și artiștii, membrii Academiei Române.

„Este o problemă, la unii mai mare, la alții mai mică pentru că sunt specialiști formați în ani de zile. Tineretul nu a avut o stabilitate. Mulți au venit, au învățat și au plecat în altă parte și am fost nevoiți să ne folosim în continuare de acești salariați. Noi, sindicatele din ASIAA am făcut un demers către Curtea Constituținală și către Avocatul Poporului în care am precizat care ar fi urmările pe care noi le vedem. Din momentul în care Curtea ar respinge demersurile noastre și ar fi declarată constituțională această lege, deja este o problemă”, mai spune Bucuroiu.

„Se simt umiliți, e greu să îi oprești!”

Sondajul în rândul salariaților vizați de această lege, făcut de sindicaliști, arată că nicio persoană nu ar vrea să rămână în industria de apărare.

„Se simt umiliți, e greu să îi oprești. Din 11.460, ar pleca 1.341. Gândiți-vă că suntem la limita de supraviețuire cu forța de muncă. Nu avem salarii atractive pentru tineret. Media de vârstă de 54-56 de ani și efectul dăunător este altul. La anul ar mai ieși la pensie alți 1.500 - 1.800 de salariați. Eu cred că nu a fost gândită bine legea”, adaugă sindicalistul.

În industria de apărare salariile sunt cuprinse între 2.900 și 4.300 de lei, iar pensia pe care ar încasa-o persoanele vizate de lege s-ar ridica la sume cuprinse între 2.200 și 4.000 de lei.

Proiectul de lege arată că cei care cumulează cele două drepturi vor avea 30 de zile calendaristice să opteze pentru unul singur. Proiectul mai prevedea inițial și introducerea opțiunii de a lucra până la 70 de ani, atât la stat, cât și la privat, însă măsura a fost scoasă de către deputați.

Bugetarii care se apropie de vârsta de pensionare vor putea continua activitatea, fără a primi și pensie în același timp, în baza unei cereri anuale acceptate de angajator. Cererea se va depune cu 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei de pensionare sau înainte de expirarea acordului angajatorului din anul precedent.