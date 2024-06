A început Bucharest Tech Week, cel mai mare festival de tehnologie și inovație din Europa

Bucharest Tech Week, cel mai mare festival de tehnologie și inovație din Europa Centrală și de Est, se va desfășura anul acesta între 10 și 16 iunie.

Cele cinci conferințe specializate pe industrii semnificative din zona tech vor avea loc de luni până vineri, la NORD Events Center by Globalworth, și vor aduce în fața publicului specialiști internaționali în domeniu, ce vor oferi peste 30 de ore de conținut de înaltă calitate. Săptămâna tehnologiei se va încheia cu cea mai mare expoziție de tehnologie și inovație din Europa Centrală și de Est, accesibilă gratuit publicului larg. Tech Expo va avea loc în weekendul 14-16 iunie, la Romexpo Pavilion B1.

Momentul de deschidere oficial a Bucharest Tech Week a avut oc luni, 10 iunie, la orele 9:30, la NORD Events Center by Globalworth. În cadrul ceremoniei de deschidere au participat: Mircea Geoană, Secretar General Adjunct al NATO, Florin Spătaru - Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului, care va oferi un mesaj oficial din partea Premierului, Andrei Niculae - Vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României, Pavel Popescu - Vicepreședinte ANCOM, Florin Popa - Director Orange Business, Wolfgang Fuerst - Head of Mechanical Engineering Bosch, Jakub Olek - Head of Public Policy and Government Relations, Central & Eastern Europe TikTok și Edward Crețescu - Președinte ANIS.

5 conferințe și zeci de speakeri români și străini

Cele cinci summit-uri de business reunesc anul acesta peste 50 de speakeri locali și internaționali, respectiv peste 60 de companii partenere, care vor aduce în atenția celor prezenți peste 450 de soluții de tehnologie dedicate mediului de business. Astfel, participanții vor beneficia în cele cinci zile dedicate de peste 30 de ore de conținut de calitate, de la specialiști globali și locali în domeniu, având, totodată, posibilitatea de a interacționa cu reprezentanți ai companiilor partenere, de a explora zonele de activare ale acestora și de a afla mai multe despre tehnologiile prezentate. Printre companiile pe care participanții le pot întâlni la Business Summit-uri se numără Orange Business, Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, BCR, TikTok, Picsart, Undelucram.ro, EPAM Romania și Deloitte Technology Delivery Center.

Pe de altă parte, vizitatorii pot asista la masterclass-uri și prezentări ale unora dintre cei mai relevanți specialiști internaționali, printre care amintim: Dhiraj Mukherjee - co-fondatorul Shazam și unul dintre pionierii tehnologiei moderne, ce va fi prezent în calitate de Star Speaker și va discuta în cadrul evenimentului despre reinventarea afacerilor și construirea unui succes de durată, Rhonda Fletcher-Leonetti - Global Leadership Experience Manager HP, ce va oferi know how în direcția de transformare a leadershipului centrat pe om și cultivare a unui mediu în care indivizii se simt valorizați, Andrea Vena - Chief Climate and Sustainability Officer în cadrul European Space Agency, care va explica obiectivele Agenței și impactul în sectorul hi-tech sau Nadav Cohen, co-fondator Blink ELP, care va oferi informații despre cele mai recente progrese în diagnosticul medical și realitate augmentată și, totodată, va face o demonstrație a tehnologiei oculare Blink ELP.

Tech Expo – cea mai mare expoziție cu intrare gratuită pentru publicul larg

Bucharest Tech Week se încheie cu cea mai amplă expoziție de tehnologie, dedicată publicului larg, în weekendul 14-16 iunie, la Romexpo, Pavilion B1. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 14 iunie, la orele 14.00.

Vizitatorii vor avea ocazia de a explora tehnologia într-un spațiu de peste 5,500 m2, unde vor fi întâmpinați de peste 70 de expozanți, pregătiți să își prezinte cele peste 1400 de produse și soluții, ultimele noutăți tehnologice de pe piață.

Printre cele mai mari companii expozante din cadrul Tech Expo se numără: Samsung - prezentă cu gama variată de monitoare Odyssey și noul lansat Odyssey OLED G6, ce oferă o experiență vizuală captivantă și performanțe de vârf pentru gaming, LEGO - ce va aduce entuziasmul universului digital în lumea reală, oferind pasionaților de gaming și vehicule oportunitatea de a interacționa cu seturi impresionante LEGO Technic, ASUS - prezentă cu gama sa de laptopuri business ASUS ExpertBook echipate cu cele mai noi procesoare Intel® Core™ Ultra 7, ce își propune să ofere o interacțiune de utilizare superioară sau Elec – ce vine cu tehnologii inovatoare din lumea auto și va prezenta o experiență inedită pentru timpul petrecut în tranzit în mașină.

Alte companii ce vor fi prezente cu produsele lor inovatoare sunt BrainMap – care introduce tehnologia qEEG (cartografierea electroencefalografică), soluție avansată ce colectează și procesează date din peste 80.000 de puncte ale creierului, oferind analize precise și profunde care pot dezvălui informații esențiale despre funcționarea creierului uman, Orcam – ce va prezenta dispozitive asistive de citit pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, Shaw - care va expune produse inovatoare pentru îngrijirea animalelor de companie, care pot fi controlate direct din aplicație sau Shape Robotics – care va construi un laborator interactiv la eveniment, oferind copiilor posibilitatea de a învăța și de a se distra în același timp.

Totodată, Tech Expo include și o zona dedicată pentru pasionații de automobile, care pot vedea în cadrul expoziției cele mai noi modele, precum: noul Ford Puma, Ford Kuga, Ford Explores, Mustang Mach-E. Moon Power împreună cu Renovatio vor aduce Volkswagen ID.7, Tesla va veni cu Model 3 și Model Y, iar din partea Hyundai va fi prezent un model de Kona Electric. Alfa Romeo va expune Tonale Hybrid, cei de la Jeep vor veni cu un Avenger Electric, iar Allview va prezenta Allview CityZEN.