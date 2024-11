55.555 de copaci vor reda aer proaspăt pentru plămânii românilor. Cum poți să fii parte din schimbare

Pe 23 noiembrie, voluntarii și iubitorii de natură sunt invitați să planteze 5.000 de puieți în Parcul Național Comana

JCI București organizează a 13-a ediție a MAKE it GROW

Înainte de Ziua Recunoștinței, JCI București îi invită pe români să se alături mișcării MAKE it GROW și să participi la atingerea unui obiectiv ambițios: plantarea a 55.555 de copaci.

În cadrul acestei ediții speciale, desfășurate pe 23 noiembrie, voluntarii și iubitorii de natură sunt invitați să planteze 5.000 de puieți în Parcul Național Comana. De-a lungul ultimelor ediții, în proiectul MAKE it GROW s-au plantat aproximativ 25.000 de copaci, contribuind la regenerarea pădurilor din zona Bucureștiului și la un mediu mai curat.

Ziua Recunoștinței este un moment în care celebrăm atât natura, cât și puterea comunității. Prin proiectul MAKE it GROW se propune ca fiecare copac plantat să ne apropie de un viitor verde și sănătos. Fiecare puiet plantat reprezintă un pas înainte, un simbol al recunoștinței față de mediul înconjurător și de generațiile viitoare.

„MAKE it GROW este un proiect de reîmpădurire esențial pentru viitorul sustenabil al comunității noastre și pentru protejarea mediului înconjurător. În fiecare ediție, contribuim prin plantarea de copaci, cu scopul de a crea o Românie mai verde și un mediu curat pentru generațiile viitoare. Acest proiect este unul cu o însemnătate aparte pentru mine și pentru întreaga echipă JCI București. Am avut bucuria să fiu parte din organizare a unei ediții anterioare, iar această experiență a fost una dintre cele mai intense și satisfăcătoare din parcursul meu ca membru JCI. Cred cu tărie că fiecare puiet plantat este un pas înainte, o declarație de recunoștință și o promisiune pentru un viitor mai curat și mai verde. Îi invităm pe toți cei care vor să facă parte din schimbare să ni se alăture pe 23 noiembrie, să transformăm împreună această zi într-un moment de recunoștință pentru natură și comunitate”, a precizat Andreea Teodorescu, Președinte JCI București.

MAKE it GROW vrea să inspire și să creeze schimbare prin acțiuni concrete de reîmpădurire și educație ecologică. Orice iubitor de natură este invitat să se alăture proiectului, pe 23 noiembrie. Oricine poate să transformăm această zi într-un moment de recunoștință față de natură. Împreună, putem construi un viitor mai curat și mai verde.

Cum se pot implica românii?

În funcție de preferință și disponibilitate puteți alege una dintre cele trei variante de participare: partener de comunicare – promovare eveniment pe canalele proprii de social media; partener strategic – suport financiar/ achiziție de copaci sau partener logistic – participi cu bunuri sau vii cu echipa la acțiunea de plantare. Pe lângă bucuria reconectării cu natura, companiile care se vor alătura acestui proiect vor beneficia de: impact în comunitate, activitate de teambuilding pentru angajați, poziționarea companiei ca un brand responsabil social. Pentru detalii și înscrieri accesați: https://jcibucuresti.ro/make-it-grow-editia-13-2024/

Opțiuni de participare: participare la eveniment – 1 copac nominal, certificat, materiale necesare pentru plantare, instruire specializată, prânz, apă și gustări; donare copaci – puieții de stejar vor fi achiziționați, plantați și monitorizați de către voluntarii JCI Bucureşti împreună cu restul participanților.

Proiectul Make It Grow a început în 2017 și a reușit în toți acești ani să contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă (SDG), cum ar fi: acțiuni asupra climei (SDG 13) și viața pe pământ (SDG 15).

Make it Grow by JCI București își propune continuarea acestui proiect în fiecare an, cu cel puțin 1 zi de plantare pe sezon, și monitorizarea parcelelor deja împădurite împreună cu Ocolul Silvic și cu ajutorul comunităților care susțin această cauză. Din 2017, prin programul Make It Grow, au fost plantați peste 20.000 de puieți, iar obiectivul îndrăzneț pentru următorii ani este plantarea unui număr de 55.555 puieți de stejar în România.

Evenimentul de plantare face parte din proiectul de reîmpădurire națională, iar stejarii plantați se vor integra în pădurea Parcului Natural Comana, județul Giurgiu, ocrotită prin lege. Stejarii plantați în alte ediții au fost doar începutul, având disponibile încă 5 hectare pentru a reconstitui o parte din pădurea seculară a parcului. Acest proiect promovează și crește nivelul responsabilității ecologice și asigură monitorizarea zonelor printr-un program de învățare și dezvoltare pe termen lung.

Make it Grow s-a bucurat de recunoaștere națională și internațională și de numeroase premii:

• Best Local Corporate Social Responsibility Program

2019 – Conferința Europeană JCI, Lyon, Franța; Conferința Națională JCI România, Timișoara

• Best Local Community Impact Program (proiect desfășurat cu sprijinul Ocolului Silvic Comana, Parcul Național Comana)

2020 – Conferința Națională JCI România, Târgu Mureș .

2021 – Conferința Națională JCI România, Cluj – Napoca.

2022 – Conferința Națională JCI România, Suceava.

2023 – Conferința Europeană JCI, București; Conferința Națională JCI România, Constanța.

2024 - Conferința Națională JCI România.