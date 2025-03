În ce stadiu se află Centrele pentru marii arși din România

Tragedia din Macedonia de Nord, acolo unde au murit arși de vii în timpul unui concert zeci de tineri, ne redeschide o rană veche: Colectiv 2015. Și revenim asupra unei întrebări cu care trăim de aproape 10 ani: când vor fi gata centrele de mari arși din România?

În toamnă se împlinesc 10 ani de la tragedia din Colectiv, iar de atunci și până acum în România nu s-a finalizat construcția nici unui centru pentru tratarea marilor arși. În iunie 2023, au început lucrările la construirea centrului de la Timișoara care va fi finalizat, speră autoritățile, în vara anului viitor.

În august 2023, a fost semnat contractul pentru unitatea medicală de la București, din cadrul Spitalului pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, iar în martie anul trecut au demarat lucrările pentru centrul de la Târgu Mureș.

Însă evenimente tragice se întâmplă în continuare, incendii au mai fost, la fel și decese, la fel și oameni care au pierit cu zile. Ce spun autoritățile? La anul am putea intra și noi în rândul lumii. „În vara lui 2026 sperăm să deschidem primul centru de mari arși, cel din Timișoara” a declarat pentru „Adevărul” prof. dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean din Timișoara, acolo unde centrul de mari arși este construit în proporție de 60%, conform informațiilor oferite de minister.

Cum va arăta Centrul de mari arși de la Timișoara

„Este un proiect de suflet, pentru că l-am pus pe hârtie pe când eram în Ministerul Sănătății, în perioada 2014-2016. Atunci am propus Băncii Mondiale să avem o abordare puțin diferită față de programele deja existente și anume nu doar să modernizăm o zonă destinată marilor arși, ci să creăm și niște structuri care să le conecteze pe cele existente și să le facă funcționale”, explică managerul.

Prin această nouă abordare, la Timișoara, la Târgu Mureș și la București se construiesc structuri noi care vor conecta clădiri deja existente. „Trei clădiri din cadrul Spitalul Județean Timișoara vor fi conectate printr-o nouă construcție. Aceasta va avea un centru de mari arși, cu șase boxe pentru mari arși, șase boxe pentru arși intermediari și post-critici și cinci paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă. Însă, dincolo de structura destinată marilor arși, pacienții cu arsuri vor beneficia și de alte structuri cheie ale spitalului”, a continuat dr. Săndesc.

Clădirea va beneficia de 58 de paturi pentru UPU-SMURD, o secție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator cu 25 de săli, spații conexe (sterilizare, farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice, etc.) și heliport. Spitalul va avea regimul de înălțime Subsol + Parter + 4 Etaje + Etaj tehnic + Heliport, cu suprafața totală desfășurată de 21.000 mp. Pe lângă construirea noii clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea circuitelor medicale ale secțiilor.

În noua clădire vor funcționa toate specialitățile. „Le vom asigura o funcționare într-un obiectiv modern, la standarde superioare. Bloc operator există, doar că se va muta acolo. UPU există, dar se va muta acolo. ATI chirurgical există și se va muta acolo, separat însă de ATI-ul medical”.

Dr. Săndesc: „În vara anului viitor sperăm să deschidem porțile”

Centrul de mari arși de la Timișoara va funcționa începând cu vara anului viitor, potrivit estimărilor, deși, inițial, ar fi trebuit să se deschidă anul acesta. „Suntem beneficiari foarte activi, suntem foarte implicați. Chiar săptămâna trecută am avut o nouă ședință cu Banca Mondială, cu proiectantul și cu constructorul în care am discutat o serie de noi provocări”, continuă dr. Săndesc.

„După lansarea proiectului au apărut modificări, au apărut necesități, lucruri noi. De exemplu, criteriile de siguranță s-au schimbat și trebuie să ne adaptăm. Am avut, din păcate, în perioada Covid, acele incendii cauzate de excesul de oxigen din saloane. Prin urmare, se impune să avem un sistem de monitorizare, detectare și alarmare în caz de creștere a concentrației de oxigen. Și am insistat ca acest lucru să fie făcut. Nu ne putem asuma niciun risc. Nu costă puțin, proiectul adaugă costuri în plus, dar am susținut cu fermitate necesitatea existenței lui și s-a aprobat”.

Managerul Spitalului județean din Timișoara, cel care va găzdui Centrul de mari arși a mărturisit că ar putea exista în continuare mici întârzieri. „Nu spun că se va întâmpla. Noi sperăm că nu. Dar este posibil, totuși, să le avem. Întotdeauna, în cazul unui proiect mare, de anvergură, este posibil să existe întârzieri. Nu te pui cu neprevăzutul. Trebuie să fim maturi și să înțelegem că realizarea unui obiectiv complex poate întâlni provocări. Dar, chiar și așa, proiectul nostru se mișcă, lucrăm, suntem activi, mergem înainte”.

Ordonanța trenuleț permite suplimentarea numărului de medici în spitalele nou înființate

Cât despre medicii care vor lucra efectiv în acest centru, numărul acestora va fi suplimentat, însă eforturile în acest sens nu vor fi foarte mari. „Noi avem în cadrul spitalului o unitate funcțională, care asigură tratamentul acestor pacienți. Avem medici instruiți inclusiv în străinătate prin programe de training în centre de expertiză. Sigur că, fiind un centru mai mare, va fi nevoie de o suplimentare a numărului de medici însă, pentru început, avem o echipă care poate începe oricând activitatea”.

Ordonanța trenuleț, dacă va rămâne în vigoare până în vara anului viitor, prevede posibilitatea angajării în structurile spitalicești nou înființare. „Ar fi absurd să avem un spital nou, dar să nu putem angaja medici care să lucreze efectiv acolo. Nu putem dezvolta societatea blocând resursa umană, care e cea mai importantă”, ne-a mărturisit dr. Săndesc.

Ministerul Sănătății anunță demararea procedurilor de achiziție a aparaturii medicale

Ministerul Sănătății transmite că, în momentul de față, Centrul de mari arși din cadrul Spitalulu Județean din Timișoara este realizat în proporție de 60%. Asta, în timp ce celelalte două centre, din București și Târgu Mureș, sunt ridicate în proporție de doar 20%. „Proiectul pentru aceste centre, demarat în anul 2018, era blocat, fără niciun progres, la sfârșitul anului 2021. În urma negocierilor purtate de Ministerul Sănătății cu Banca Mondială, proiectul a fost reluat în anul 2022 și prelungit până în anul 2026. Valoarea totală estimată pentru realizarea celor 3 obiective este de aproximativ 220 milioane de euro, iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este sfârșitul anului 2025 - trimestrul I / 2026.

În paralel, Ministerul Sănătății a început procedurile de achiziție a echipamentelor noi aferente celor trei centre de tratare a pacienților cu arsuri severe și a constituit grupurile tehnice de lucru la nivelul fiecărui centru în vederea lansării procedurii de licitație. „Necesarul de finanțare pentru echipamente se ridică la suma de aproximativ 100 de milioane de euro”, se arată într-un comunicat transmis de minister.