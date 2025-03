Drama unei mame care nu își poate trata copilul de epilepsie: „Faceți ceva! Clobazam ne ține copilul în viață”

Clobazam, unul dintre medicamentele esențiale pentru tratamentul epilepsiei, lipsește din nou de pe piață. Motivul? Producătorul nu mai este interesat să-l aducă în România deoarece este obligat să-l vândă foarte ieftin. Pe de altă parte, compania națională UNIFARM, care aduce medicamentul printr-o procedură de nevoi speciale, încă așteaptă autorizația de punere pe piață. Iar în tot acest timp, pacienții a căror viață depinde de acest medicament, încearcă să se descurce fiecare cum poate.

Adnana Cotolea este mama unei fetițe de 11 ani care suferă de boala Batten, o maladie genetică rară, ce poate cauza crize fatale de epilepsie. Clobazamul o fereşte de convulsii. „Noi, în fiecare an, periodic, nu mai găsim acest medicament în farmacii. Alergăm disperați, cu rețeta în mână, dintr-o parte în alta, iar peste tot ni se spune același lucru: nu avem, nu știm când vom primi. De cele mai multe ori, suntem nevoiți să ne facem stocuri. Sunt momente când mai umblăm la schema de tratament, dăm copilului o cantitate redusă de medicament ca să-i ajungă pentru mai mult timp. Alteori, înlocuim medicamentul cu unele similare. Îl mai primim ca donație și de la alte persoane care au în familie copii sau rude bolnave”, ne-a mărturisit mama fetiței. „Dar sunt copii care au nevoie de o cantitate din ce în ce mai mare. Ei cum se descurcă?”

Femeia ne-a spus că în Germania, de exemplu, acest medicament nu numai că există în toate farmaciile, dar este și compensat. „Am locuit patru ani în Germania și nu am avut probleme. În România, în schimb, ne temem efectiv lună de lună pentru viața copilului nostru”.

Clobazam este un medicament antiepileptic cu spectru larg utilizat pentru tratamentul diferitelor tipuri de convulsii, dar și pentru profilaxia migrenei. Produsul, care costă aproximativ 30 de lei, se eliberează de către medicul de familie sau specialist printr-o rețetă verde. Rețeta verde este utilizată pentru medicamente sedative, stupefiante și psihotrope decontate parțial sau în totalitate de Casa de Asigurări de Sănătate. „Noi l-am plătit aproape de fiecare dată, dar nu banii sunt problema, ci faptul că nu se găsește”.

Medicamentele substitut nu funcționează întotdeauna

Adnana Cotolea ne-a explicat că produsul are un regim special și nu poate fi achiziționat online din farmaciile din străinătate. „Nu-l putem lua la liber, așa cum se întâmplă cu alte medicamente destinate altor afecțiuni. Mai mult, odată ce am avut norocul să-l găsim, nu putem să cumpărăm decât cantitatea prescrisă de medic doar pentru o lună. Nu știm dacă luna viitoare vom mai găsi medicamentul în farmacii”, ne-a mai spus femeia. „Și mai avem o problemă cu care ne confruntăm. Dacă, de exemplu, primesc o rețetă pentru 90 de pastile, iar în farmacie găsesc doar 60, eu sunt nevoită să cumpăr această cantitate existentă și să mă limitez doar la ea. Pentru că rețeta nu poate fi folosită și a doua oară, pentru restul de 30 de pastile. Este o situație absurdă, dar nu ai ce face. Decât să nu cumperi deloc, mai bine iei mai puțin”. Adnana Cotolea ne-a mărturisit că se află în căutarea Clobazamului încă din luna ianuarie a acestui an. „Am înțeles că va ajunge în farmacii undeva prin luna martie, aprilie”.

Există și medicamente substitut, care ajută în caz de nevoie, însă fiecare pacient are propriile sale nevoi speciale, continuă părintele. Ce funcționează la unul, poate să nu funcționeze la altul. „Dacă întrebați orice medic neurolog, cu toate că vorbim despre aceeași substanță activă, uneori, la anumiți copii, nu funcționează. Mai mult, atunci când înlocuiești un medicament pentru epilepsie, nu-l oprești pur și simplu și începi să iei dintr-o dată altceva. Tranziția se face treptat, durează până când organismul se obișnuiește cu noua schemă. Și, evident, există situații în care noua medicație nu dă rezultate”.

De ce nu se găsește Clobazam în România?

Producătorul acestui medicament l-a retras din România acum patru ani, din cauza politicii pe care o practică statul român și anume politica prețului cel mai mic. „Problema la noi în România este politica medicamentelor, în sensul în care noi plătim cel mai mic preț din Uniunea Europeană. Și atunci producătorii ajung să nu mai vină pe piața românească, pentru că nu mai rentează pentru ei”, ne-a explicat, în continuare, părintele.

Este motivul pentru care responsabilitatea aducerii în țară a acestui medicament a fost preluat de compania națională UNIFARM. „În momentul de față, produsul se află în țară, însă nu este încă scos la vânzare. Fiind vorba despre un medicament care provine din afara Uniunii Europene, el trebuie să aștepte toate avizele necesare pentru punerea lui efectivă pe piață. Este vorba despre birocrație. Blocajul acesta există din cauza unor hârtii care nu sunt încă semnate”, a explicat pentru „Adevărul” Beatrice Speteanu, farmacist şi preşedinte al Asociaţiei Farmaciilor Tradiţionale şi a Practicienilor.

Farmacist: „Ne sună pacienții încontinuu. Le spunem să aștepte”

Specialista ne-a mărturisit că în ultima vreme farmacia este luată cu asalt. „Vin la noi pacienți foarte mulți care cer acest medicament. Telefonul ne sună în continuu. Și nu avem ce face. Le spunem oamenilor să revină căci, după cum am fost informați, abia peste o lună vom primi medicamentul și îl vom scoate la raft. Adică pe la jumătatea lui aprilie s-ar putea să se găsească din nou”. Nu se știe însă pentru cât timp, asta în ideea în care pacienții au nevoie de el zilnic, iar tratamentul nu trebuie întrerupt.

Clobazam este un medicament care se eliberează pe rețetă verde, iar în România este adus într-o cantitate care să acopere un anumit necesar. „Fiecare lot de medicamente primește o autorizație provizorie. Când se termină lotul, se comandă altul și se cere o noua autorizație. Și tot așa. Numai că eliberarea acestor documente durează. Apoi, mai este un aspect: autorizația provizorie are un anumit termen, iar până nu expiră acest termen nu poți comanda un nou lot de medicamente, chiar dacă s-a terminat necesarul respectiv, iar produsele nu se mai găsesc pe piață”, continuă farmacista.

Soluția, în mâna autorităților, dar și a medicilor

„Soluția ar fi ca medicamentul să primească o autorizație de punere pe piață permanentă”, consideră Beatrice Speteanu. Pe de altă parte, până la o eventuală reglementare a situației, medicii ar trebui să fie mai maleabili, mai flexibili atunci când prescriu tratamentele, consideră farmacista. „Medicii ar putea să se gândească la alternative de tratament, iar pacienții să nu depindă doar de acest medicament care azi e, iar mâine s-ar putea să nu se mai găsească peste tot sau chiar deloc. Din clasa benzodiazepinelor există și alte medicamente oarecum similare. Medicul poate recomanda o altă benzodiazepină sau alte medicamente antiepileptice”.

În prezent, potrivit listei Agenției Naționale a Medicamentelor, în România lipsesc 758 de medicamente pentru diverse afecțiuni, de la cancer, diabet, boli cardiovasculare până la medicamentele post transplant, cele antiepileptice. Și există cel puțin două motive, o spun specialiștii din domeniul farma. Unul ar fi faptul că în România se practică politica celui mai mic preț din Europa. Consecința? Companiile nu mai aduc medicamentele la noi pentru că ar trebui să le vândă cu preț mai mic decât cele de producție. Al doilea mare motiv îl reprezintă și taxa clawback, adică suma plătită de producători statului român din profitul realizat din vânzarea medicamentelor. Producătorii de medicamente inovative plătesc 25% din profit către statul român, iar producătorii de medicamente generice - 15%.