Cezar Irimia a învins cancerul de două ori și acum este vocea pacienților oncologici

Într-un interviu acordat pentru „Adevărul“, Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, a vorbit despre problemele pacienților oncologici în pandemie și a subliniat faptul că mii de astfel de suferinzi și-au pierdut viața pentru că nu au avut acces în spitale. Acum, ONG-ul pe care îl conduce se „bate“ pentru ca orice pacient oncologic să aibă parte de medicație inovatoare.

„Adevărul“: Din cauza pandemiei, bolnavii de cancer nu au mai fost considerați urgențe medicale. Cât de mult s-au acutizat problemele acestor pacienți, mai ales că numărul celor nou-diagnosticați a scăzut dramatic în perioada respectivă?

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România:

În timpul pandemiei, pacienții au fost victime colaterale ale COVID-19. Ei au fost refuzați în spitale „pentru că nu reprezintă o urgență”. Practic, autoritățile au uitat că boala canceroasă este o urgență în fiecare secundă. Acum, mai nou, există unele voci care susțin că pacienții nu au dorit să vină la spitale de frica COVID-19, lucru care este total neadevărat și oarecum cinic.

Dincolo de tratarea pacienților despre care știam în perioada pandemiei a mai apărut un fenomen îngrijorător. Numărul noilor diagnostice a scăzut dramatic. Practic, diagnosticarea a scăzut cu 45%, iar această realitate va copleși, în final, sistemul medical din punct de vedere fizic, dar și financiar. Concret, după diagnosticarea târzie, brusc vom avea, ca să spun așa, trei pacienți pe două locuri care vor trebui tratați în același timp.

Mai mult, comparând unele studii internaționale, am ajuns la concluzia că în cele trei luni de stare de urgență au decedat din păcate mai mulți pacienți oncologici față de o perioadă obișnuită. Și cifra nu este de neglijat. Practic, am pierdut 6.000 de astfel de pacienți în plus față de o perioadă obișnuită, iar medicii au spus că am concluzionat corect.

A început de ceva vreme să funcționeze Onco Plan. Ce este, cine l-a pus la punct și la ce folosește?

Onco Plan este o platformă care se dorește un abecedar al pacientului cu cancer, un instrument care-l învață pe acesta tot ce trebuie să știe pentru monitorizarea și gestionarea bolii. A fost realizată cu sprijinul unei companii farmaceutice și are mai multe segmente prin care pacientul este lămurit asupra a ceea ce el nu știe. În general, oamenii nu au mai trecut printr-o astfel de experiență, iar Onco Plan le vine în ajutor oferind informații de la cum să-și gestioneze boala și până la cum să-şi programeze vizitele la medicul curant.

Autoritățile au anunțat că în 2023 lansează programele naţionale de screening pentru anumite tipuri de cancer. Teoretic, acestea fixează obiective realiste şi măsurabile şi definesc un traseu standardizat pentru pacientul oncologic. Au colaborat autoritățile cu asociațiile de pacienți pentru elaborarea acestora? După cum sunt creionate, ce rezultate credeți că vor avea aceste demersuri și ce este greșit în aceste programe?

Planul Național de Combatere și Control al Cancerului a fost elaborat în Parlamentul României de un grup de specialişti, grup din care a făcut parte și Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer și a fost coordonat de profesorul Patriciu Achimaş Cadariu, care este și deputat. Acest plan a fost cerut de asociații încă din anul 2001 și 20 de ani mai târziu a fost elaborat. Pentru pacienții cu cancer a renăscut speranța, s-a aprins luminița de la capătul tunelului, speranța certificată de solidaritatea partidelor din Parlament privind elaborarea acestui plan! Atât cetățenii, cât și pacienții vor avea certitudinea unor programe de screening, dar și de acces la tratamente inovatoare care pot face diferența dintre viață și moarte!

Pe ce loc se află România într-un clasament al țărilor UE despre modul în care sunt tratați pacienții oncologici? Dați câteva exemple de diferențe concrete și flagrante în abordarea pacienților oncologici la noi și în țări UE dezvoltate.

Din păcate, situația nu este prea roză la noi. Dacă în ultimii 10 ani pe piața europeană au intrat aproximativ 160 de medicamente noi pentru tratarea cancerului, în România au intrat aproximativ 40, lucru care se poate traduce într-o micșorare evidentă a speranței de viață a pacientului oncologic de la noi. Ca să nu ne comparăm numai cu Occidentul, mai trebuie spus că în Bulgaria s-au adoptat și introdus în schemele de tratament peste 50 de astfel de medicamente noi, iar în Ungaria s-a făcut chiar și pasul următor cu 70 de noi tratamente... Evident, și în Bulgaria, dar și în Ungaria pacientul oncologic a primit o șansă în plus în comparație cu bolnavul de la noi.

În plus, România este pe ultimul loc în UE în privința finanțării sistemului de sănătate și tot pe ultimul loc în privința accesului la terapii noi și la studii clinice. Toate aceste lucruri se reflectă imediat în modul în care este tratat și bolnavul oncologic. Din păcate, acesta primește mult mai puține șanse de supraviețuire.

Cu ceva timp în urmă spuneați că bolnavii care suferă de cancer pulmonar sunt într-o situație specială. Vă rog să explicați...

În România, cancerul pulmonar face în continuare cele mai multe victime, iar perioada de supraviețuire este foarte mică. Accesul îngrădit la asistență medicală de specialitate, lipsa profesioniștilor din sistem, lipsa aparaturii specifice diagnosticării, lipsa banilor, dar şi lipsa navigatorilor, adică a celor care îndrumă pas cu pas bolnavii, fac ca un pacient cu suspiciune de cancer bronhopulmonar să fie diagnosticat în 4-6 luni. Astfel, de cele mai multe ori, aceștia mor înainte de a fi diagnosticați și de a începe tratamentul cu chimioterapie sau radioterapie care are o durată de aproximativ 5-6 luni.

În pandemie, situația a fost și mai gravă. Toate spitalele de pneumologie, unde sunt investigați suspecții de astfel de cancere, au fost dedicate exclusiv pacienților COVID-19.

În ce probleme pot apela și cum îi puteți ajuta dumneavoastră ca ONG pe pacienții oncologici din România?

Înainte de pandemie, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC) a dezvoltat un Call Center – număr telefon 021.253.0591– pentru pacienți unde semnalau lipsa de medicamente și alte probleme cu care se confruntau, iar în timpul pandemiei am dezvoltat acest serviciu, acordând în mod gratuit consiliere psihologică, medicală, socială sau de nutriție. În plus, am continuat procesele cu statul pentru accesul la medicație inovatoare și la medicația prescrisă off label. Până acum, FABC a câștigat 200 astfel de procese în urma cărora 500 de pacienți au avut acces imediat la medicație și au fost salvați.

Cine este Cezar Irimia

Cezar Irimia a supraviețuit de două ori cancerului după ce a avut noroc să fie rapid diagnosticat. Este de meserie psiholog cu master în onco-psihologie și s-a specializat în consilierea pacienților oncologici, dar nu numai.