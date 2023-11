Acoperirea vaccinală a scăzut periculos de mult. Medic: Am putea deveni victimele unor afecțiuni care făceau ravagii acum 100 de ani

Difterie, poliomielită, tenatos, tuse convulsivă sunt doar câteva dintre bolile care ne pot ucide, dar de care am uitat datorită vaccinării. Specialiștii trag însă un mare semnal de alarmă: acoperirea vaccinală a scăzut foarte mult în țara noastră, iar aceste boli extrem de contagioase se pot reactiva.

Acoperirea vaccinală în România a scăzut de la peste 90%, cât era în 2010, la aproximativ 80%. Afrmația, care îi aparține ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, este cât se poate de îngrijorătoare și ar trebui să fie pentru părinți un semnal de alarmă. „Cred că toţi avem o responsabilitate să ne protejăm copiii împotriva principalelor boli transmisibile care fac ravagii. Rujeola şi pojarul ar face în fiecare an 1,5 milioane de victime la nivel global dacă nu ar fi vaccinarea. În ultimii 12 ani, aşa avem noi statistica în momentul de faţă, acoperirea vaccinală în România a scăzut de la peste 90%, cât era în anul 2010, la în jur de 80% la vaccinurile uzuale”, atrage atenția ministrul Sănătății.

Ceea ce trebuie să știe orice părinte este faptul că dacă nu-și vaccinează copilul îi pune viața în pericol, spun și medicii de specialitate. Dacă renunțăm să ne vaccinăm, am putea deveni victimele unor afecțiuni care făceau ravagii acum 100 de ani.

Avem nevoie de o acoperire vaccinală de 95%

„În momentul în care o țară ar renunța, prin absurd, la vaccinare sau populația nu s-ar mai vaccina, izbucnirea unor epidemii ar fi iminentă. Vorbim despre o chestiune de timp până când boli eradicate acum zeci de ani ar reapărea în forță. Este un scenariu care ar trebui să ne dea de gândit cu atât mai mult cu cât în Ucraina, de exemplu, din cauza ratei mici de vaccinare, au apărut acum câțiva ani mai multe cazuri de difterie și poliomielită”, a declarat pentru „Adevărul” Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei. S-a întâmplat în 2019, însă țara vecină s-a confruntat și în 2011 dar și între 1991 și 1997 cu focare greu de stăpânit.

Revenind la noi în țară, România a înfruntat și ea câteva epidemii de rujeolă. O boală infecțioasă cu o capacitate foarte mare de răspândire. „Din cauza refuzului populației de a se vaccina, între 2016 și 2019 această boală a ucis 64 de copii care nu au fost imunizați”, mai spune medicul Gindrovel Dumitra. Cât despre numărul îmbolnăvirilor, potrivit unei statistici UNICEF, în acești trei ani s-au îmbolnăvit aproape 18.000 de români. „Pentru a fi în siguranță, avem nevoie de o acoperire vaccinală de 95%. În acei ani am avut o rată de doar 85%”, mai spune Gindrovel Dumitra.

Oamenii refuză vaccinarea

Rujeola este o maladie din categoria celor hemoragice, rudǎ mai ȋndepǎrtatǎ a temutei Ebola. Este foarte contagioasă, iar simptomele sunt extrem de agresive. Debutul bolii este brusc, cu febră mare, care poate depăși 39-40 de grade cu risc de convulsii. Apar durerile de cap, lipsa poftei de mâncare, vomă, diaree și erupții cutanate. Este o boală contagioasă care poate ucide, însă mulți părinți o ignoră. Medicul de familie Mihai Mara a povestit pentru „Adevărul” un caz care l-a șocat. „Nu am reușit sub nicio formă să conving o mamă să-și vaccineze copilul. Explicația a fost absolut incredibilă. Femeia mi-a spus că, cu doar câteva zile înainte, fusese vizitată de două persoane care i-au explicat că vaccinarea este periculoasă”. Alții refuză vaccinarea indirect. „Îmi spun că vor veni cu copilul la cabinet, însă n-o fac. Am întâlnit și familii care mi-au spus că se hrănesc bio, care mi-au spus că vor să trăiască așa cum i-a lăsat Dumnezeu. Nu vor să intervină cu nimic. Paradoxal, vaccinarea este refuzată de oameni la care nu te-ai aștepta. Oameni intelectuali și educați”, mai spune medicul Mara. „Mă gândesc să fac un colaj cu fotografii ale unor copii bolnavi. Fotografii care prezintă simptomele bolilor. Poate dacă văd poze, părinții vor înțelege gravitatea acestor maladii. Să nu uite nicio clipă că viața și sănătatea celor mici sunt în mâna lor”, a mai spus acesta.

Difteria și poliomielita, un pericol în contextul războaielor

Difteria și poliomielita sunt alte două dintre bolile infecțioase care ar trebui să ne atragă atenția mai ales în această perioadă a conflictelor armate de la granița țării, din Ucraina, dar și din Israel. „În zona Moldovei avem mulți copii veniți din Ucraina, iar despre istoricul lor medical nu știm prea multe. Nu știm dacă sunt vaccinați. Și ar trebui să ne așteptăm în viitorul apropiat și la emigranți din Israel, despre care din nou nu vom ști cât de imunizați sunt. Cu atât mai mult ar trebui să ne vaccinăm noi”, a explicat și medicul Cristina Barbu, membru al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei. „Sănătatea copiilor stă în decizia părinților. Nu știm ce ne va aduce viitorul. Nu știm ce boli s-ar putea reactiva, care sunt maladiile care se vor naște. Știm însă ce avem de făcut: trebuie să prevenim bolile prin vaccinare mai ales pentru copii”, a mai spus medicul.

Difteria a fost eradicată în lume acum 40 de ani, iar ultimele cinci cazuri din România au fost înregistrate în 1989. Boala este cumplită, spun specialiștii. Aceasta provoacă apariția unei membrane groase la nivelul gâtului și nasului, care face dificilă respirația sau procesul de înghițire. „O persoană cu difterie ajunge la un moment dat să nu mai poată respira, iar de multe ori singura modalitate prin care i se poate salva viața este efectuarea unei traheostomii”, a mai spus Gindrovel Dumitra.